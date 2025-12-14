Is de 3I/ATLAS komeet een vriendelijke bezoeker of een ‘seriemoordenaar’?: Harvard wetenschapper onthult

Vriendelijke Bezoeker of Dodelijk Gevaar uit de Ruimte?

Binnen twee weken zal de komeet 3I/ATLAS langs de aarde vliegen, en Harvard-professor Avi Loeb vraagt zich af of onze interstellaire bezoeker een vriend of vijand is — een vraag die mogelijk beantwoord kan worden door de chemische samenstelling ervan.

“Er is aanzienlijk meer methanol dan waterstofcyanide aanwezig,” verklaarde de astrofysicus aan The Post. “Methanol speelt een cruciale rol in het ontstaan van leven.”

Hij voegde eraan toe, “Aan de andere kant is waterstofcyanide in hoge concentraties giftig.”

Recent vrijgegeven beelden van de Europese Ruimtevaartorganisatie’s Juice ruimtevaartuig, die vorige maand genomen zijn, tonen de komeet met twee staarten en een grote hoeveelheid sublimerende gassen na zijn dichtste nadering tot de zon, zoals gerapporteerd door IFL Science.

In een nieuw artikel gepubliceerd op Medium, besprak de astrofysicus wat de chemische samenstelling van de uitgestoten gaswolk en andere delen van de komeet kunnen onthullen over zijn aard.

Loeb verwees naar waarnemingen door de Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), een radiotelescoop in Chili, die afgelopen herfst methanol en waterstofcyanide detecteerde in het hemellichaam, volgens Loeb.

De onderzoeker vertelde The Post dat dit significant is omdat methanol “een bouwsteen is voor aminozuren en suikers die gebruikt worden in de organische chemie van het leven.”

“Jonge sterren hebben veel methanol, en dat is de afgelopen tweeënhalf decennia waargenomen,” legde Loeb uit.

Hij merkte op in de blog dat in 2006, de MERLIN array van radiotelescopen bij het Jodrell Bank Observatorium een methanolwolk nabij een pasgevormde ster ontdekte. Intussen vond ALMA in 2016 de chemische stof in een “planeetvormende schijf” rond de jonge ster TW Hydrae.

Aan de andere kant vertoonde ATLAS ook niveaus van waterstofsulfide, dat gebruikt werd als een giftig chemisch wapen door Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië in de Eerste Wereldoorlog.

Loeb grapte dat “tijdens een blind date met een interstellaire bezoeker, het verstandig is om de datingpartner te observeren en te beslissen of het leven op aarde zou kunnen hebben gezaaid” of “of het een seriemoordenaar vertegenwoordigt die gif verspreidt” — zoals een intergalactische cyanidepil.

Gelukkig speculeerde hij dat ATLAS waarschijnlijk “vriendelijk” was, gezien de abnormaal grote verhouding van methanol tot waterstofcyanideproductie, die een van de hoogste was die ooit in een komeet is waargenomen.

Loeb geloofde dat de hemelse sneeuwbal zelfs leven in andere melkwegstelsels zou kunnen hebben gezaaid.

“Als het zonnestelsel niet de bouwstenen had, zou het ze hebben kunnen krijgen van bezoeken van objecten zoals 3I/Atlas in het vroege zonnestelsel,” vertelde hij aan The Post.

In feite speculeerde Loeb eerder dat de aarde was bevrucht door meerdere “interstellaire tuiniers” van geavanceerde beschavingen gedurende haar 4,6 miljard jaar bestaan — iets wat we niet zouden hebben opgemerkt, aangezien mensen pas een decennium of zo de hemel hebben gemonitord voor dergelijke objecten.

Natuurlijk beweert de wetenschapper, die lang heeft gespeculeerd over de kunstmatige oorsprong van ATLAS, dat deze bevindingen niet uitsluiten dat het van buitenaardse afkomst zou kunnen zijn.

Hij vertelde de Post dat de chemische samenstelling een mogelijke brandstofbron suggereert, waarbij hij uitlegt, “Je kunt je veel manieren voorstellen waarop brandstof die wordt verbruikt methanol produceert op deze manier.”

Dit sluit aan bij Loeb’s waarnemingen vorige maand over ATLAS’ “complexe straalstructuur”, waarvan hij speculeerde dat het bewijs zou kunnen zijn van raketstuwers op een ruimtevaartuig.

Loeb hoopt dat de chemische samenstelling van ATLAS duidelijker zal worden met de vrijgave van nieuwe gegevens van telescopen, inclusief een volledige dataset door Juice die naar verwachting in februari 2026 zal worden onthuld.

Ondertussen is de James Webb Space Telescope gepland om deze maand een komeet te fotograferen, mogelijk dicht bij wanneer deze zijn dichtste benadering tot de aarde maakt op 19 december.

