’s Werelds grootste ijsberg valt uit elkaar: Nieuw gevaar voor dieren en schepen!

De reusachtige ijsberg valt uiteen?

De grootste ijsberg ter wereld, bekend als A23, is aan het fragmenteren in kleinere stukken. Dit fenomeen vormt een potentiële bedreiging voor zowel mensen als voor de miljoenen pinguïns die leven in de nabijgelegen Antarctische toevluchtsoorden.

Verontrustende beelden, vastgelegd door NASA’s Aqua satelliet, tonen dat de randen van deze bevroren massa, met name aan de noordkant, beginnen af te brokkelen. Hierdoor verandert de omgeving in een veld vol ijsbergen, vergelijkbaar met een mijnenveld.

“Duizenden stukken ijs liggen verspreid over het oppervlak van de oceaan dicht bij de hoofdijsberg, wat het doet lijken op een donkere sterrennacht,” aldus vertegenwoordigers van het ruimteagentschap, zo meldt Live Science.

Dit markeert het hoogtepunt van een epische reis voor de zogenaamde mega-ijsberg, die een oppervlakte heeft van 1.200 vierkante mijl en daarmee de grootste ijsberg ter wereld is.

Nadat hij sinds 1986 vastzat op de zeebodem, brak de kolossale ijsklomp enkele jaren geleden los en dreef de Zuidelijke Oceaan in.

In 2024 kwam A23 opnieuw vast te zitten in een draaikolk, voordat het uiteindelijk vrijkwam en zijn weg naar het noorden vervolgde.

In januari werd de mega-ijsberg waargenomen terwijl hij recht op Zuid-Georgië afging — een Brits gebied bekend om zijn unieke dierenleven — maar hij kwam tot stilstand op slechts 60 mijl van de kust, wat wetenschappers denken dat de uiteindelijke rustplaats van A23 zou kunnen zijn.

Hoewel de ijsmassa gelukkig niet op het eiland is gestrand, kan deze bevroren ‘clusterbom’ nog steeds een bedreiging vormen voor de miljoenen pinguïns en zeehonden die daar leven.

Pinguïns moeten mogelijk honderden mijlen om de vastgelopen ijsmassa heen navigeren om hun voedselgebieden te bereiken, terwijl het smeltwater van de mega-ijsberg de temperatuur en het zoutgehalte van de omliggende zee kan beïnvloeden.

In 2004 stierven enkele kuikens van pinguïns en pups van zeehonden op Zuid-Georgië nadat een ijs-eiland genaamd A38 afbrak en hun voedingsroutes blokkeerde.

Onderzoekers hopen dat de locatie van A23, ver uit de kust, de impact op het ecosysteem zal beperken.

Helaas zijn dieren mogelijk niet de enigen die gevaar lopen tijdens de laatste stuiptrekkingen van de ijsvloed.

Sommige van deze fragmenten zijn meer dan een halve mijl breed en kunnen “een risico vormen voor schepen,” volgens NASA.

De grootste berg — die ongeveer 50 vierkante mijl meet — drijft momenteel naar het zuiden en verdwijnt uit het zicht van de satellietfoto’s.

De situatie doet denken aan een incident in 2023 toen een ijsvloed genaamd A76 dichtbij het aan de grond lopen kwam en een waar ijsobstakelparcours achterliet.

“Die stukken bedekken in principe het eiland (Zuid-Georgië) — we moeten ons er een weg doorheen banen,” zei kapitein Simon Wallace, die het regeringsschip van Zuid-Georgië, de Pharos, bestuurt.

Zijn bemanning heeft de zoeklichten “de hele nacht aan” zodat ze niet door een ijsberg worden verrast.

Hoewel het letterlijk in stukken valt, zal A23 niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Onderzoekers schatten dat het maanden of zelfs jaren zal duren voordat deze bevroren reus volledig uiteenvalt.

In de tussentijd zal A23 waarschijnlijk zijn titel van ’s werelds grootste ijsberg verliezen.

Momenteel is A23 slechts ongeveer 12 vierkante mijl groter dan de op een na grootste ijsberg, D15A.

