Ontdek Sollit: Revolutionaire Verandering voor Installateurs!

In samenwerking met KPMG Emerging Giants – Hoewel het nog niet bij iedereen bekend is, speelt Sollit een cruciale rol in de Europese markt voor zonne-energie en warmtepompen. Zonder dit bedrijf zou de installatie van deze systemen in bijna heel Europa een stuk ingewikkelder zijn. ‘Wij beheren nu het complete traject, inclusief de facturering.’

Zonnepanelen, warmtepompen, laadstations voor elektrische auto’s en thuisbatterijen zijn essentieel voor de energietransitie. Echter, het was voor installateurs lang een tijdrovende uitdaging om geïnteresseerde consumenten te vinden en te adviseren, de installatie te plannen en de verkoop van begin tot eind te begeleiden.

Tot ongeveer tien jaar geleden werden veel van deze processen handmatig uitgevoerd, wat veel overtypwerk vereiste. In 2013 zagen Erik Jan en Robbert Jan van de Worp echter een kans en richtten een softwarebedrijf op dat deze lasten van de schouders van installateurs nam.

‘We kunnen nu het hele proces beheren’, zegt Bob van de Worp, tegenwoordig hoofd strategie en groei bij het bedrijf, dat oorspronkelijk bekend stond als 2Solar maar sinds deze zomer verdergaat als Sollit. ‘We zijn geëvolueerd van een simpele offertetool naar een compleet modulair CRM- of ERP-systeem voor duurzame installatiebedrijven, van kleine bedrijven tot grote spelers zoals Hoppenbrouwers en Breman.’

Ongeveer 60 tot 70 procent van alle zonnepaneelinstallaties op Nederlandse daken wordt nu gerealiseerd via het platform van Sollit. In België is het bedrijf een van de top drie spelers in deze sector. Het is ook actief in landen als Duitsland en Spanje en heeft ongeveer 60 werknemers. Vorig jaar heeft het bedrijf voor de zesde keer op rij een FD Gazelle award gewonnen en is het steeds winstgevend gebleven.

Onlangs was Sollit in het nieuws vanwege de overname van het Duitse bedrijf Zolar Installer Services, wat moet leiden tot een toonaangevend AI-gedreven softwareplatform voor installateurs in heel Europa.

Deze overname biedt Sollit-gebruikers ook toegang tot een digitale marktplaats die verduurzamingsverzoeken van diverse partijen koppelt aan beschikbare installatiecapaciteit, waardoor installateurs toegang krijgen tot unieke projecten. Bovendien heeft Zolar ruime ervaring met het ontwikkelen van AI-agents voor installateurs, om hen te helpen met administratieve taken.

De samenwerking tussen Sollit en Zolar streeft ernaar bedrijven efficiënter en slimmer te laten werken, en zo meer winst te genereren terwijl ze bijdragen aan de uitrol van zonnepanelen, warmtepompen en batterijen, en daarmee aan een betere planeet.

‘We hebben het geluk gehad mee te groeien met onze klanten’, legt Van de Worp uit. Veel taken in deze sector zijn repetitief en goed te automatiseren, zoals het opstellen van offertes en het op afstand inspecteren van woningen.

‘Dit is allemaal prima te automatiseren’, zegt hij. ‘Inclusief automatische berichtenservices om ervoor te zorgen dat mensen thuis zijn wanneer de installateur arriveert. We zorgen er ook voor dat geïnstalleerde systemen gemonitord kunnen worden om tijdig foutmeldingen te detecteren. We verzorgen echt alles tot aan de facturatie.’

Fiscale uitdagingen

Met de snelle groei komen natuurlijk ook uitdagingen, waaronder op fiscaal gebied. Van de Worp verwijst naar mede-ondernemer Robert Vis van Bird, die eens zei: ‘Als de fundering stevig is, kun je eindeloos schalen. Als dat niet het geval is, wordt het veel moeilijker om terug te gaan en dingen te herstellen.’

Dit betekent dat het belangrijk is om het vanaf het begin goed te doen, vooral als je diensten internationaal aanbiedt. Het bedrijf krijgt hierbij ondersteuning van KPMG Emerging Giants, dat al langere tijd Nederlandse startups en scale-ups adviseert. Sollit is zelfs gevestigd in TNW Spaces in Amsterdam, een initiatief van KPMG als founding partner samen met Google, ABN Amro en Booking.com.

Het Emerging Giants-programma biedt laagdrempelig toegang tot advies over belastingen, financiën en operaties, zegt Patrick van Duijkeren, hoofd financiën en operaties bij Sollit. ‘Voor ons is het cruciaal om onze fiscale zaken goed geregeld te hebben. We kwamen bij het programma omdat we in hetzelfde gebouw zitten. Na een eerste sessie over belastingadvies hebben we regelmatig contact gehouden. We spreken dezelfde taal en kunnen snel schakelen.’

Diderick de Roy van Zuidewijn, die het meeste contact heeft met Sollit namens KPMG, benadrukt het belang van een toegankelijke vraagbaakfunctie. ‘We investeren in de relatie en in langetermijnoplossingen, zodat we als echte sparringpartner kunnen meegroeien met dergelijke organisaties. Bij snelle oplossingen schakelen we snel, en bij grotere projecten zetten we een project op. Dat is onze aanpak bij bedrijven zoals Sollit, en dat spreekt mij erg aan in het Emerging Giants-programma.’

Ogen en oren

‘Als je snel wilt schalen, zijn dergelijke partners essentieel’, merkt Van de Worp op. ‘De (fiscale) wetgeving verschilt per land. Het is handig om ogen en oren in het veld te hebben, een organisatie die vaker met deze zaken te maken heeft gehad en dit kan vertalen naar jouw bedrijf. Voor veel scale-ups is dit cruciaal.’

Veel SaaS-bedrijven werken op een vergelijkbare manier, voegt De Roy van Zuidewijn toe. Ze hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. ‘Bijvoorbeeld bij een recente overname, of als je internationaal wilt uitbreiden en je medewerkers wilt laten delen in de groei van het bedrijf. Er komen veel fiscale vragen bij kijken, waar ons team veel ervaring mee heeft. Voor scale-ups is het dan handig om terug te kunnen vallen op een partij met zoveel internationale ervaring.’

‘Je wilt je bedrijf altijd compliant hebben’, zegt ook Van de Worp. ‘Je vestigen in verschillende landen is niet altijd eenvoudig. Dan is het prettig als er iemand met je meekijkt. Als je later vragen krijgt, is het veel makkelijker als je kunt aantonen dat er vooraf over is nagedacht, dan achteraf vragen te moeten beantwoorden.’

