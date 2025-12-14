Beste vrienden worden methaanjagers: Hydryx in actie tegen vuilstortlekken!

Het schadelijke broeikasgas methaan ontsnapt voortdurend uit vuilstortplaatsen. De startup uit Amsterdam, Hydryx, heeft een combinatie van sensoren en software ontwikkeld die automatisch detecteert waar dit gas lekt. Met een recente financiering van 2,5 miljoen euro breidt het bedrijf van Joren Tangelder en Anthonie Jacobson nu uit naar Europa.

Wat is Hydryx?

Hydryx is een technologiebedrijf dat zich richt op vuilstortplaatsen. Hun systeem, een combinatie van hardware en software, verbetert de opvang van methaan uit afvalhopen. Dit is essentieel omdat vuilstortplaatsen wereldwijd verantwoordelijk zijn voor circa 20 procent van de totale methaanemissies. Methaan houdt ongeveer 86 keer meer warmte vast dan CO2.

Wanneer etensresten en tuinafval ontbinden zonder de aanwezigheid van zuurstof, ontstaat er biogas, een mix van methaan en CO2. Sinds 1999 zijn Europese stortplaatsen verplicht dit gas op te vangen, maar de huidige methodes zijn inefficiënt.

De bestaande procedure is volledig handmatig. Een werknemer meet met een draagbare meter de gasemissies en past handmatig de instellingen aan, gebaseerd op ervaring en inschatting. “De gasflux is continu in beweging door veranderingen in luchtdruk of neerslag”, aldus Joren Tangelder, medeoprichter van Hydryx.

De overstap van geavanceerde energiesystemen bij iwell naar de primitieve techniek bij een vuilstortplaats was een eyeopener voor Tangelder, wat leidde tot de oprichting van Hydryx.

Hydryx installeert sensoren op alle gaswinningslocaties binnen een stortplaats. Deze sensoren meten continu de gasemissies en passen automatisch de instellingen aan, waardoor handmatig ingrijpen overbodig wordt.

Het aantal sensoren varieert per stortplaats. “In Nederland zijn 40 sensoren vaak voldoende, maar internationaal kan dit oplopen tot 400 per locatie”, legt Tangelder uit. Het opgevangen methaan wordt omgezet in elektriciteit of geüpgraded naar biomethaan, en in het slechtste geval afgefakkeld.

Bij pilotprojecten kon Hydryx het systeem 40 procent meer groene energie laten produceren vanuit de stortplaats. “Ons doel is om de methaanemissie met de helft te reduceren”, zegt Tangelder.

Wie zijn de oprichters?

Tangelder groeide op in diverse internationale locaties, waaronder Brunei en de VS, door het werk van zijn vader bij Shell. Dit internationale leven leerde hem met nieuwe mensen om te gaan, een vaardigheid die in Nederland minder gebruikelijk leek. Hij klikte direct met Jacobson en diens tweelingbroer tijdens zijn studie technische bestuurskunde in Delft, terwijl Jacobson wiskunde studeerde in Oxford en later consultant was bij Kearney.

De vrienden hielden een traditie in stand waarbij ze elke zes maanden hun ambities bespraken en elkaar verantwoordelijk hielden.

Jacobson, gefrustreerd door de ineffectiviteit van duurzaamheidsadviezen in zijn consultancyrol, besloot een eigen impactvolle onderneming te starten, gericht op methaanproblematiek. Na maanden van overtuigen sloot Tangelder zich aan bij het initiatief.

Wie heeft baat bij Hydryx?

Hydryx richt zich op beheerders van vuilstortplaatsen die al een methaanopvangsysteem hebben. In Nederland zijn dat er zo’n 30 tot 40, maar de echte kansen liggen in het buitenland, waar veel meer afval gestort wordt.

De voordelen voor de beheerders zijn drieledig: meer methaanopvang, minder manuele metingen en betere naleving van wettelijke emissie-eisen. Hydryx werkt ook samen met Nederlandse bedrijven die gaswinningsinfrastructuur bouwen in het buitenland, zoals in Brazilië.

De internationale uitbreiding is al begonnen, met gesprekken in diverse Europese landen.

Wat is het verdienmodel?

Hydryx hanteert een abonnementsmodel waarbij klanten maandelijks per sensor betalen. Ze hoeven niet vooraf in de hardware te investeren omdat het systeem direct zorgt voor hogere opbrengsten uit energieproductie. Het abonnement omvat ook onderhoud en updates.

Op lange termijn wil Hydryx overstappen op een model waarbij ze een percentage van de extra opbrengsten ontvangen.

Hoe ver is Hydryx?

Hydryx heeft dertien medewerkers en is actief bij meerdere Nederlandse stortplaatsen. Na een succesvolle pilotfase is het systeem nu breder uitgerold. Het bedrijf ontwikkelt de technologie zelf, wat zorgt voor snelle aanpassingen en optimalisaties.

In Europa is Hydryx uniek in zijn aanpak. Concurrenten in de VS zien hun technologie meer als een afstandsbediening voor operators, terwijl Hydryx een geautomatiseerd systeem biedt dat energetische beslissingen neemt op basis van de markt.

Is er nog financiering nodig?

Voor de eerste grote financieringsronde had Hydryx al 800.000 euro verzameld via leningen en subsidies. In oktober 2025 sloot het een ronde van 2,5 miljoen euro af, geleid door impact-investeerder Marcel Smits. Dit kapitaal, samen met de investering van ervaren software-ondernemers, zal gebruikt worden voor verdere internationale expansie.

De focus ligt nu op groei en het realiseren van impact op mondiaal niveau, met name in Azië, waar het potentieel voor emissiereductie enorm is.

