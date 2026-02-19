Ontdekt: 3300 jaar oud Egyptisch document suggereert dat Bijbelse reuzen echt bestonden

Egyptische Rol Brengt Discussie over Bijbelse Reuzen Weer tot Leven

Historici staan voor een raadsel na de recente herontdekking van een Egyptische rol in het Brits Museum, die mogelijk het bestaan van bijbelse reuzen ondersteunt.

In Genesis hoofdstuk 6 van de Bijbel wordt Gods reactie op de alomtegenwoordige menselijke ‘slechtheid’ en corruptie beschreven, die volgens de tekst veroorzaakt werd door de Nephilim. Deze krachtige wezens waren de zonen van “gevallen engelen” en menselijke vrouwen.

Deze zonen, die als reusachtige wezens werden beschreven en bekend stonden als “mannen van naam”, zorgden voor wijdverspreide chaos, wat God ertoe bracht de aarde te zuiveren door “alle schepsels onder de hemel” te vernietigen met “vloedwateren”.







Het decennia oude document is onlangs weer onder de aandacht gebracht door de Associates for Biblical Research.

Recentelijk is Anastasi I, een 3.300 jaar oud document dat sinds 1839 in het Brits Museum ligt, opnieuw onder de aandacht gebracht door de Associates for Biblical Research, een religieuze organisatie uit Pennsylvania. Dit heeft historici en onderzoekers doen geloven dat deze “mannen van naam” mogelijk echt bestonden.

Het oude document, dat vermoedelijk uit de 13e eeuw v.Chr. dateert, vermeldt ontmoetingen met de Shosu-mensen, die naar verluidt 8 voet lang waren, wat de Israëlieten angst inboezemde, zoals oorspronkelijk gemeld door de Daily Mail.

Om de connectie te leggen dat Anastasi I meer bewijs biedt dan wat er in de Bijbel gezegd wordt over het bestaan van reuzen, verwijst Numeri 13:33, een vers uit het Oude Testament, ook naar het tegenkomen van deze grote figuren: “Daar zagen we de reuzen, de zonen van Anak, afstammelingen van de reuzen: in onze eigen ogen waren we als sprinkhanen, en zo waren we ook in hun ogen.”

De rol, waarvan onderzoekers geloven dat het een brief is geschreven door een schrijver, zegt: “De nauwe doorgang is bezaaid met Shosu verborgen onder de struiken; sommigen van hen zijn vier of vijf el, van hoofd tot voet, vreesaanjagend van gezicht, hun hart is niet mild, en ze zijn niet ontvankelijk voor vleierij.”

“Vier el of vijf el” hoog vertaalt zich naar een figuur dichtbij 8 voet lang.







Deze afbeelding toont grote Sashu spionnen.

Ondanks deze verhalen blijven historici sceptisch, aangezien er naar verluidt geen fysiek bewijs of archeologisch bewijs is dat reuzen ooit hebben bestaan.

Aan de andere kant blijven beweringen over “supergrote mensen” uit Centraal-Amerika die een afgelegen stad 90 mijl ten noordoosten van Reno, Nevada, bewonen, wetenschappers verbijsteren, zelfs na al die jaren.

Hoewel velen geloven dat deze roodharige, bleekhuidige reuzen legendarisch zijn, suggereren sommige verslagen van ontdekkingen, zoals toen een paar mijnwerkers naar verluidt 60 menselijke skeletten tegenkwamen, sommige tussen de 7 en 8 voet lang, iets anders.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post