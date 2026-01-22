Hélène Hendriks en Remy Bonjasky: Bijna samen in bed! Ontdek het verhaal.

Hélène Hendriks onthult een opmerkelijk verhaal in de HNM podcast: ze was bijna een nacht met ex-kickbokser Remy Bonjasky…

Tijdens de recente podcastaflevering van afgelopen dinsdag deelde Hélène hoe zij en Remy Bonjasky onverwachts samen in een hotelkamer eindigden. Hélène was samen met Remy in Denver voor een kickboksevenement. Na gemiste vluchten belandden ze midden in de nacht samen in een hotel.

Er was echter een klein probleem: er was slechts één kamer vrij met een tweepersoonsbed. Hélène zag hier geen probleem in, maar Remy voelde zich er niet prettig bij.

Een ware heer

Remy stelde zelfs voor om de nacht in de hotellobby door te brengen. “Echt een gentleman,” merkte Hélène op. Hoewel ze het gebaar waardeerde, vond ze het ook wat ongemakkelijk. “Het leek me zo sneu voor hem.”

Noa Vahle voegde toe: “Het is best krap om met Remy Bonjasky in een tweepersoonsbed te liggen.” Hélène was het ermee eens, maar ze had al een oplossing bedacht. “Ik dacht, ik leg gewoon wat kussens in het midden, dan is er niets aan de hand.” Remy stond er echter op dit niet te doen. “Ik vond het echt heel netjes van hem,” zei Hélène.

Gelukkig hoefde Remy uiteindelijk niet in de lobby te slapen. Een uur later kwam er een andere kamer vrij.

Ervaringen in China

Dit was niet de eerste keer dat Hélène een hotelkamer moest delen, zoals ook besproken wordt in de video hieronder. In dezelfde podcastaflevering vertelt ze over een keer dat ze tijdens een reis naar China twee weken lang een kamer moest delen met haar cameraman. Hoewel de kamer twee aparte bedden had, was er maar één toilet aanwezig…

3:44 Hélène Hendriks heeft een vreemde angst voor hotels: ‘Ze doen onderbroeken in waterkokers’ (HNM De podcast)

“Maar wat die man deed! We komen binnen, en hij gaat direct op het toilet zitten, en niet voor een kleine boodschap,” vertelde Hélène. Het ijs was direct gebroken. “Ik dacht, nou ja, als hij dit kan doen en ik het aankan, en andersom natuurlijk, dan komt het goed.” Ze brachten de twee weken goed door, maar het was zeker een ongewone ervaring voor Hélène.

Merel Ek was het eens met haar: “Het is fijn als iemand op deze manier het ijs breekt.” Noa was het daar minder mee eens. “Ik vind dat geen fijne manier om het ijs te breken,” reageerde ze. Noa wist niet zeker of zij hetzelfde zou doen…

Meer over HNM de podcast, zie je in de video hieronder.

1:46 Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek bundelen krachten voor podcast

Bron headerfoto: Smulders