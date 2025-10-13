Biotech-sensatie Leyden Labs: ‘Trots en trouw aan onze Nederlandse roots!’

Na in januari al 70 miljoen euro te hebben opgehaald, heeft Leyden Labs opnieuw een aanzienlijk bedrag binnengekregen voor de ontwikkeling van hun antivirale neusspray. Deze keer investeren Invest-NL en de Europese Commissie samen 30 miljoen euro in de scale-up gevestigd in Leiden. ‘Men vraagt ons steeds: wat is er nodig om jullie hier in Europa te houden?’

Het lijkt erop dat het geld blijft vloeien naar Leyden Labs. Aan het begin van het jaar wist dit biotechnologiebedrijf uit Leiden, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van antivirale neussprays, al 70 miljoen dollar te vergaren.

De financieringsronde werd niet geleid door de minsten: de Singaporese staatsinvesteerder Temasek nam het voortouw, met bijdragen van het Amerikaanse Polaris Partners en het Chinees-Amerikaanse Qiming Venture Partners. Dit terwijl Leyden Labs al bijna 200 miljoen dollar had opgehaald bij grote namen zoals Google Ventures, het Vision Fund van het gerenommeerde Japanse Softbank en andere prominente investeerders.

Deze keer zijn de investeerders dichter bij huis. Het European Innovation Council Fund, een venture capital fonds van de Europese Commissie, en de Nederlandse staatsinvesteerder Invest-NL, investeren samen 30 miljoen euro in Leyden Labs.

Europees kapitaal als strategische keuze

Het is fantastisch nieuws, maar waarom kiest een scale-up die al honderden miljoenen heeft opgehaald bij wereldwijde investeerders nu voor financiering door overheidsfondsen? En dat voor een relatief klein bedrag en aandeel vergeleken met eerdere rondes?

‘Dit is geen teken van financiële nood’, verduidelijkt Marieke van der Lans, de CFO van Leyden Labs. ‘Het past binnen onze langetermijnstrategie.’ Ze is samen met CEO Koenraad Wiedhaup aanwezig in een Zoom-gesprek. ‘We houden continu gesprekken met onze investeerders over de hele wereld, van San Francisco tot Shanghai. Als CFO en CEO vormen we een sterk team en delen we ons verhaal op zoveel mogelijk plekken.’

De timing van de deal met het EIC Fund en Invest-NL, kort na de vorige financieringsronde, toont aan dat dergelijke transacties moeilijk te plannen zijn. ‘We zijn hier al anderhalf jaar mee bezig’, legt Van der Lans uit. ‘Het opbouwen van sterke relaties met investeerders neemt veel tijd in beslag.’

‘Het EIC Fund stelt zeer hoge eisen’, voegt Wiedhaup toe. ‘Van de 1.200 ingediende voorstellen, werden er slechts 74 goedgekeurd. Het is een gestructureerd proces: je dient een voorstel in, presenteert je bedrijf, er volgt een interview en daarna een due diligence-fase. Ze kijken ook naar de kwaliteit van andere investeerders die betrokken zijn.’

Pandemische paraatheid van Europa

De aanpak bij commerciële venture capital-bedrijven is anders. ‘Daar ga je gewoon praten’, zegt Wiedhaup. ‘En dan doe je zaken of niet.’ Maar het grote verschil met niet-Europese marktpartijen ligt in wat er na de investering gebeurt.

‘Overheidsfondsen stemmen sterk af met alle investeerders. Het gaat niet alleen om geld steken in een project. Ze denken mee over wat ze nog meer voor ons kunnen doen in Europa en hoe bepaalde technologieën toegepast of gecombineerd kunnen worden om de pandemische paraatheid van Europa te versnellen.’

De Nederlandse wortels van Leyden Labs

Deze zomer ontving Leyden Labs ook een lening van 20 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, via het HERA-programma voor pandemische paraatheid. ‘Daar waren we ook al meer dan twee jaar mee bezig’, zegt Van der Lans. ‘We moesten onszelf op de kaart zetten en goed uitleggen wat de impact is van wat we doen. Op een gegeven moment ontstaat er momentum. Maar om eerlijk te zijn: die lening had ook vorig jaar kunnen komen, of misschien helemaal niet.’

Het moment waarop je handtekeningen zet onder een financieringsronde laat zich niet afdwingen. De keuze voor de investeerders waarmee je in zee gaat, is echter wel een bewuste keuze van Wiedhaup en Van der Lans. Deze keer kozen ze voor Europese investeerders. Dat is deels ook een principiële keuze. ‘We zijn een Nederlands bedrijf, het intellectuele eigendom, het lab, alles is hier.’

En dat blijft zo, zegt zij. ‘Als het aan Koenraad en mij ligt tenminste’. Het is dan ook logisch om nauwe banden te smeden met het Nederlandse en Europese ecosysteem van bedrijven, overheden en academische ziekenhuizen, en dus ook fondsen. ‘Het is belangrijk om als Europees bedrijf een sterk Europees consortium achter je te hebben, zeker omdat we de komende jaren waarschijnlijk nog meer geld zullen ophalen.’

‘Wat is nodig om jullie in Europa te houden?’

De interesse vanuit Europa in Leyden Labs groeit. ‘Er is een toenemende interesse voor Europese innovatie, mede door wat er in Amerika gebeurt. Ik weet niet hoeveel partijen ons bezoeken’, zegt Van der Lans. ‘Ministeries, Europese instanties en politici: ze komen echt langs. En steeds is de vraag: wat is er nodig om jullie hier te houden? Die bezorgdheid is voelbaar, want het is cruciaal om innovatieve bedrijven in Europa te behouden.’

Geen zorgen, Leyden Labs blijft relatief klein met 85 medewerkers en besteedt veel onderzoek en ook de productie van zijn spray en antilichamen uit aan andere partijen in Europa. ‘Het is van groot belang dat we klaar zijn voor de volgende pandemie, en daarvoor hebben we robuuste R&D-organisaties in Europa nodig.’

Aandeelhouders die begrijpen wat we doen

Met investeerders uit de VS, Azië en Europa heeft het duo geleerd hoe je omgaat met een divers aandeelhoudersbestand. Hun belangrijkste les voor andere ondernemers op zoek naar financiering? ‘Zorg dat een investeerder goed begrijpt wat je doet’, zegt Van der Lans. ‘Daar hebben wij echt zóveel voordeel van: al onze aandeelhouders hebben sterke teams die zich in de materie verdiepen en mee kunnen denken.’

‘We gaan ook niet verder met investeerders als ze niet goed begrijpen wat we doen’, bevestigt Wiedhaup. Het selectieproces werkt tijdens contacten met investeerders immers twee kanten op. ‘Daarom steken we ook zo veel tijd in het praten met heel veel investeerders.’ Van der Lans: ‘Ik heb liever dat ze moeilijke vragen stellen dan niet relevante. Dat geeft je namelijk het gevoel dat ze begrijpen wat we doen.’

Een tweede les: bedenk wat een investeerder voor je bedrijf kan betekenen buiten die financiële injectie. Wiedhaup: ‘Dan heb je gesprekken vooraf over waar je behoefte aan hebt.’ De partijen die bij Leyden Labs aan boord zijn, denken actief mee, hebben veel ervaring met het opschalen van (biotech)bedrijven en een groot netwerk. Van der Lans: ‘Ze opperen echt actief ideeën. Of ze zeggen: ik ken nog een expert die je echt moet spreken, ik zal je wel linken.’

Proeven met veelbelovende resultaten

Met bijna 300 miljoen euro aan opgehaald kapitaal kan Leyden Labs de komende jaren vooruit. Van der Lans: ‘We kunnen versnellen op bepaalde gebieden, maar voor het onderzoek dat we uitbesteden, het uitbouwen van de pijplijn met nieuwe antilichamen en vooral de klinische proeven is veel geld nodig.’

Die proeven leveren steeds betere resultaten op. ‘We hebben er nu een aantal afgerond’, zegt Wiedhaup. ‘Daarover gaan we binnenkort publiceren.’ Van der Lans: ‘Op basis van alle resultaten zijn we steeds meer overtuigd en zeker dat deze aanpak echt zou kunnen werken.’

Amerikaanse beursgang

Voor Van der Lans, die eerder divisiedirecteur in een ziekenhuis was (‘daar heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk onze missie is’) en bij een grote zorgverzekeraar de inkoop van ziekenhuiszorg leidde, is dat de grote drijfveer. ‘We doen echt iets nieuws. Er is geen ander bedrijf dat antilichamen in de neus brengt om zo te voorkomen dat mensen een infectie oplopen en daardoor ziek worden. Dit hoort bij biotech: we zijn een heel nieuwe aanpak aan het ontwikkelen en dat is superspannend.’

Gezien die internationale investeerders en de succesvolle biotechbedrijven die in het verleden werden opgeslokt door Big Pharma, rijst de vraag: hoelang blijft Leyden Labs nog Nederlands en zelfstandig? ‘Je kunt als Nederlands bedrijf prima een Amerikaanse beursgang doen’, reageert Van der Lans. Aan de Nasdaq staan inderdaad illustere voorgangers als Galapagos, Pharming en Merus genoteerd (op die laatste werd vorige week nog een bod van 8 miljard dollar uitgebracht).

‘Maar nu bouwen we allereerst een heel stevig Europees bedrijf’, vervolgt ze. ‘We maken gebruik van alle kennis in de hele wereld, alle samenwerkingen die de wereldwijde schaalvergroting mogelijk maken.’

Samenwerking met Big Pharma

Wiedhaup: ‘We zijn echt niet op zoek naar een overname. Samenwerken? Ja. Er zijn veel partijen die in Europa actief zijn in de infectieziekten, zoals Sanofi, GSK, AstraZeneca, MSD. Wij zijn te klein om zelf te gaan verkopen. Dus op het moment dat je commercieel wordt, heb je een salesorganisatie nodig om te zorgen dat ons middel bij zoveel mogelijk mensen komt. Op dat moment is een partnerschap logisch, voor de verschillende middelen die we in de pijplijn hebben.’

Voor nu blijft het hart van Leyden Labs in het Science Park in Leiden, waar het een pand deelt met kweekvleesmaker Meatable en batterijontwikkelaar LeydenJar. Van der Lans: ‘Dat Science Park is een mooi voorbeeld van hoe je een innovatie-ecosysteem versterkt. Er lopen hier ontzettend veel mensen rond die kennis en ervaring telkens van bedrijf naar bedrijf meenemen. Dat wil je: dat je mensen binnen dat ecosysteem houdt. Want in die mensen zit de kracht.’