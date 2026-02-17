Zeldzame Spookkwal ter grootte van een Schoolbus: Spectaculaire beelden uit de diepzee!

Zelfs een piepklein visje zou jaloers kunnen worden op zijn aanwezigheid.

Wetenschappers stonden versteld na de ontdekking van een spookkwal ter grootte van een schoolbus voor de kust van Argentinië, zoals te zien in ongelooflijke beelden gemaakt door een op afstand bestuurd voertuig.

Het team van het Schmidt Ocean Institute was de wand van de Colorado-Rawson onderzeese canyon aan het verkennen toen ze de gigantische, geleiachtige verschijning tegenkwamen op een diepte waar de zon niet schijnt, 250 meter onder water, volgens een bericht van de organisatie op X.







De gigantische spookkwal kan tot 10 meter lang worden.

Het zeedier was een zeldzame soort, Stygiomedusa gigantea, of een reuzenspookkwal, die meer dan 6 meter lang kan worden en een klok heeft die meer dan een meter breed kan zijn, volgens een verklaring van Schmidt.

In de betoverende beelden, vastgelegd door een autonome onderzeeër genaamd ROV SuBastian, is te zien hoe de reusachtige zeegelei zich samentrekt en zijn golvende, lintachtige tentakels in de diepte uitstrekt als een aquatische burleskedanser.

Er is niet veel bekend over de uiterst zeldzame jumbo kwal, met slechts ongeveer 118 waarnemingen in 110 jaar.

Maar men gelooft dat deze diepzeebewoner in elke oceaan leeft, behalve in de Noordelijke IJszee, en op diepten tot 6700 meter.

Interessant is dat reuzenspookkwallen niet steken zoals andere kwallen.

In plaats daarvan gebruiken ze hun vier lintachtige mondarmen om hun prooi — waarvan men denkt dat het plankton en kleine vissen zijn — te grijpen en naar hun mond te leiden, meldde Popular Science.

Dat was niet het enige ongewone wezen dat de oceanografen van Schmidt in de diepte vonden.

Het team documenteerde 28 vermoedelijk nieuwe soorten, variërend van wormen tot anemonen.







De kwal heeft geen stekels maar vangt prooi met zijn vier tentakels en leidt ze naar zijn mond.

Ze ontdekten ook verschillende rijke rifsystemen, waaronder het grootste bekende koraalrif van Bathelia candida ter wereld.

“We hebben een ongekend aantal chemische, fysieke en biologische monsters verzameld die zullen worden gebruikt om verbindingen in onze wateren nog vele jaren te begrijpen,” verklaarde Dr. Melisa Fernández Severini van het Instituto Argentino de Oceanografía en CONICET. “Deze monsters vertegenwoordigen een unieke kans om niet alleen te begrijpen hoe buitengewoon deze extreme ecosystemen zijn, maar ook hoe kwetsbaar ze kunnen zijn.”