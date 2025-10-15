Haaien Verliezen Hun Beet, Onderzoekers Waarschuwen: Dit is Waarom Ze Minder Gevaarlijk Worden

Haaien lopen risico op tandbederf door oceaanverzuring

Haaien staan bekend om hun scherpe tanden, maar deze kunnen binnenkort in gevaar komen. Door de toenemende verzuring van de oceanen lopen deze toppredatoren het risico hun tanden te verliezen, zo blijkt uit een opzienbarende studie gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Marine Science.

“Ondanks dat haaietanden uit sterk gemineraliseerde fosfaten bestaan, zijn ze toch gevoelig voor corrosie onder de toekomstige scenario’s van oceaanverzuring,” aldus hoofdauteur Maximilian Baum, bioloog aan de Heinrich Heine Universiteit Düsseldorf, volgens Science Daily.

De studie komt op een moment dat de wereldzeeën 30% zuurder zijn geworden dan voor de industriële revolutie. Experts wijten dit aan de toename van koolstofdioxide die wordt uitgestoten door auto’s, fabrieken en energiecentrales, aldus de Times of London.

Deze stijging in zuurgraad veroorzaakt problemen voor zee-egels, koraalriffen en andere organismen die calciumbicarbonaat uit de zee gebruiken om hun schelpen te vormen. Uit een studie van 2020 bleek dat stijgende temperaturen en toenemende verzuring tegen 2100 alle koraalriffen kunnen vernietigen.

Het onderzoeksteam van Baum was geïnteresseerd in het effect van oceaanverzuring op haaietanden, die zijn ontwikkeld om vlees te snijden en te versnipperen.

Om te onderzoeken of de zuurgraad invloed had op het verlies van de scherpte van haaietanden, verzamelden de Duitse wetenschappers ongeveer 600 tanden die door zwartpuntrifhaaien in een aquarium waren verloren.

Ze plaatsten deze tanden vervolgens in twee verschillende watertanks: één met een pH van 8.1, wat overeenkomt met de huidige oceaan, en de andere met een pH van 7.3, het niveau dat voorspeld wordt voor het jaar 2300 als de koolstofemissies blijven stijgen.

Na acht weken in deze omstandigheden te hebben doorgebracht, haalden ze de tanden eruit om de resultaten van de zuurtest te vergelijken.

Met behulp van een index om corrosie per oppervlakte te bepalen, ontdekte het team dat de tanden in de zuurdere tank ongeveer 50% meer waren aangetast dan de tanden in de andere tank.

“We zagen zichtbare oppervlakteschade zoals barsten en gaten, verhoogde wortelcorrosie en structurele degradatie,” zei de senior auteur van de studie, Professor Sebastian Fraune, hoofd van het Instituut voor Zoölogie en Organismische Interacties aan de HHU.

Hoewel de meer gezuurde tanden groter leken in de 2D-afbeeldingen, waren ze structureel brozer en dus meer vatbaar voor breken.

Het team concludeerde dat de tanden van haaien, hoe indrukwekkend ook, niet opgewassen zijn tegen de plaag van mariene verzuring.

“Het zijn hoogontwikkelde wapens gebouwd voor het snijden van vlees, niet om weerstand te bieden tegen oceaanverzuring,” zei Baum. “Onze resultaten laten zien hoe kwetsbaar zelfs de scherpste wapens van de natuur kunnen zijn.”

Dit probleem is vooral problematisch voor soorten zoals de zwartpuntrifhaai, die met hun mond permanent open moeten zwemmen om te ademen, waardoor hun tanden constant blootstaan aan deze zure baden.

“Zelfs matige dalingen in pH kunnen gevoeliger soorten met langzame tandvervangingscycli beïnvloeden of cumulatieve effecten over tijd hebben,” merkte Baum op. “Het handhaven van de oceaan-pH dicht bij het huidige gemiddelde van 8.1 kan cruciaal zijn voor de fysieke integriteit van de gereedschappen van roofdieren.”

Hoewel het team gebruik maakte van afgedankte tanden van niet-levende gemineraliseerde weefsels en geen rekening hield met het genezingsproces of het feit dat haaietanden constant worden vervangen door een lopende band van nieuwe tanden, is de situatie bij levende haaien mogelijk complexer,” zei Fraune. “Ze zouden mogelijk beschadigde tanden sneller kunnen remineraliseren of vervangen, maar de energiekosten hiervoor zouden waarschijnlijk hoger zijn in gezuurde wateren.”

Uiteindelijk concludeerden de onderzoekers dat “verzuring niet alleen sommige kleine en kleine schelpdieren of koralen beïnvloedt, we zien ook effecten bij grote mariene roofdieren,” zei Baum.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post