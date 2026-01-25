Dinosaur met Kreupele Gang Verbaast Paleontologen: Mysterie na 150 Miljoen Jaar

Paleontologen hebben mogelijk sporen gevonden van een dinosauriër die mank liep, dankzij fossiele voetafdrukken die meer dan 150 miljoen jaar in steen bewaard zijn gebleven.

In een persbericht van 25 november van de Universiteit van Queensland (UQ) in Australië, werd aangekondigd dat de ontdekking is gedaan bij een oude looproute in de buurt van Ouray, Colorado.

De looproute is meer dan 94 meter lang en bevat ongeveer 130 voetafdrukken. De dinosauriër die deze sporen heeft achtergelaten was waarschijnlijk een viervoetige en langnek, behorend tot de sauropodengroep.

In gesprek met Fox News Digital vertelde UQ-paleontoloog Anthony Romilio dat een lange, kronkelende dinosauriërlooproute zoals die in Colorado “zeer zeldzaam” is.

“Looproutes die draaien zijn nog zeldzamer,” zei hij. “Looproutes die een lus vormen – er zijn er wereldwijd slechts twee bekend: die in Colorado en een in China.”

“Echter, een rotsverschuiving heeft die in China vernietigd. Dit maakt de looproute in Colorado de enige bestaande lusvormige dinosauriërlooproute ter wereld.”

Hoewel de exacte soort onbekend is, noemde Romilio dat Camarasaurus en Diplodocus twee dinosaurussoorten zijn die destijds in Colorado rondliepen.

“Camarasaurus was vergelijkbaar met een ‘voorwielaandrijving’, met zijn gewicht meer over de schouders en voorpoten, dus er is een neiging om diepere handafdrukken dan voetafdrukken achter te laten,” zei hij.

“Diplodocus, daarentegen, was meer een ‘achterwielaandrijving’ met het gewicht over de heupen, wat betekent dat zijn voetafdrukken dieper zijn dan zijn handafdrukken.”

Of de dinosauriër mank liep vanwege een conflict met een andere dinosaurus is vooralsnog niet bekend.

“Het is lastig om te bepalen of er andere dinosaurussen aanwezig waren op dat moment,” zei Romilio.

“Als paleontologen werken we zorgvuldig binnen de grenzen van het bewijs, en in dit geval duidt de informatie nog niet op een confrontatie of interactie met een andere dinosaurus,” voegde hij toe. “Dat gezegd hebbende, het lusvormige pad is ongewoon… het idee dat de sporenmaker iets ontweek is zeker een boeiende speculatieve interpretatie.”

Voetafdrukken en looproutes, merkte Romilio op, kunnen alleen worden gemaakt als een dier leeft — en de overblijfselen kunnen onthullen hoe deze oude wezens liepen en renden op manieren die fossiele botten niet kunnen.

“Wat betreft het meten van looproutes, stellen lange looproutes zoals deze ons in staat om zelfs statistische analyses uit te voeren,” merkte hij op.

“Door het verschil tussen de stappen gemaakt met het linkerbeen versus die van het rechterbeen te beoordelen, vonden we dat er een statistisch significant verschil was over de meer dan 130 voetafdrukken.”

Romilio voegde toe, “Er was duidelijk een verschil, maar of dat te wijten was aan een eerdere blessure die resulteerde in een aanhoudende mank of simpelweg een voorkeur voor één kant over de ander is speculatie. We zouden een tijdmachine nodig hebben om het zeker te weten.”

Romilio merkte op dat het lokale bewoners waren — geen wetenschappers — die de site als eerste ontdekten.

“De lusvormige looproute is al bekend bij de bewoners sinds midden jaren vijftig. Het was toegankelijk, werd vaak bezocht en stilzwijgend gewaardeerd lang voordat het wetenschappelijk onderzoek begon,” zei hij.

“Pas veel later werd de site formeel aan onderzoekers gemeld, met de eerste wetenschappelijke studie ongeveer vijf jaar geleden ondernomen.”

De paleontoloog zei dat de lange looproutes een gedetailleerde analyse logistiek moeilijk maken, maar dankzij digitale hulpmiddelen kunnen ze deze “met veel meer precisie en volledigheid analyseren dan voorheen mogelijk was.”

De laatste ontdekking is een van de vele dinosaurusgerelateerde vondsten die in 2025 de krantenkoppen haalden.

Eerder dit jaar vond een middelbare scholier uit Connecticut een 150 miljoen jaar oud fossiel uit het Jura-tijdperk tijdens een opgraving in Montana.

Tegelijkertijd kondigden wetenschappers de ontdekking aan van een nieuwe dinosaurussoort genaamd Joaquinraptor casali in Argentinië.