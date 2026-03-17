Scheiding Jan Smit en Liza Plat: Ingewijden Onthullen Langdurige Problemen

De breuk tussen Jan Smit en Liza Plat verraste veel volgers, maar in Volendam werd al enige tijd gefluisterd dat niet alles koek en ei was. Shownieuws-expert Evert Santegoeds deelde dat sommige dorpsbewoners al langer een vermoeden hadden.

Afgelopen vrijdag kondigde het paar aan na veertien jaar huwelijk te gaan scheiden. Ze hebben geen specifieke redenen voor hun scheiding gegeven en vragen om privacy voor hun familie.

Fase van afzondering

Evert meldt dat er de laatste jaren momenten waren waarop Jan bewust afstand nam van zijn drukke leven. Na een periode van burn-out trok de zanger zich terug en verbleef hij tijdelijk elders om te herstellen.

Er werd destijds benadrukt dat dit geen tekenen waren van problemen binnen zijn relatie, maar meer een poging van Jan om beter met de druk van zijn carrière en familieleven om te gaan.

Vaker buiten Volendam

In de daaropvolgende jaren bracht Jan veel tijd door in Spanje, specifiek in de omgeving van Marbella. Hier zocht hij ontspanning en begon hij tevens met activiteiten in de vastgoedsector, wat hem een nieuwe uitlaatklep bood naast zijn zangcarrière.

Volgens zijn naasten leidde dit ertoe dat Jan vaker van huis was, terwijl Liza voornamelijk met de kinderen in Nederland bleef.

Lees hieronder verder…

Speculaties in het dorp

In Volendam werd al langere tijd gespeculeerd over de staat van hun relatie. Volgens Evert hadden sommige dorpsgenoten het vermoeden dat er spanningen waren, hoewel Jan en Liza naar buiten toe dikwijls het beeld van een hecht gezin uitstraalden.

Ze verschenen nog regelmatig samen met hun kinderen bij verschillende evenementen, waardoor ze de geruchten vaak wisten te ontkrachten.

De exacte toedracht

Wat de precieze aanleiding is geweest voor de scheiding blijft onbekend. Het voormalige paar heeft besloten hierover geen verdere details te delen.

Voor nu is hun prioriteit het welzijn van hun gezin. Samen hebben Jan en Liza twee kinderen, en Jan heeft ook een nauwe band met Liza’s dochter uit een vorige relatie.