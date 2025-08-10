CM.com CEO Jeroen van Glabbeek waarschuwt: ‘50-50 partnerschappen af te raden!’

Samen met een vriend uit zijn jeugd richtte Jeroen van Glabbeek de technologiegigant CM.com op. Hij geeft echter een waarschuwing af tegen gelijkwaardige partnerschappen aan andere ondernemers. ‘We hadden geen idee; we zijn gewoon begonnen,’ vertelt hij.

‘Ik raad het altijd af aan mensen,’ vertelt Jeroen van Glabbeek wanneer hij het heeft over partnerschappen waarbij beide partijen een gelijk aandeel hebben. Als CEO van CM.com deelt hij zijn ervaringen van het opbouwen van zijn bedrijf vanaf de grond samen met jeugdvriend Gilbert Gooijers tot een beursgenoteerd technologiebedrijf met meer dan 270 miljoen euro aan omzet. ‘Het lijkt wel op een huwelijk, zo’n samenwerking bij het runnen van een bedrijf,’ zo zegt hij in de podcast CEO vs CEO.

Deze waarschuwing komt voort uit persoonlijke ervaring. Van Glabbeek en Gooijers zaten door hun achternaam naast elkaar op de middelbare school. ‘Ik heet Glabbeek en hij Gooijers, dus werd ons op dag één verteld dat we de komende zes jaar naast elkaar zouden zitten. We besloten maar het beste ervan te maken en vrienden te worden,’ herinnert Van Glabbeek zich.

Van discotheken naar wereldspeler

Hun bedrijf begon als Club Message, een sms-service voor discotheken, en transformeerde tot een wereldwijde communicatieprovider. In 1999 verzamelden de twee studenten handmatig gsm-nummers aan de deuren van Belgische discotheken. Vandaag de dag heeft CM.com 25.000 klanten wereldwijd en verstuurt het jaarlijks 8 miljard berichten.

De route naar succes was allesbehalve glad. Ze schreven een businessplan en namen deel aan een wedstrijd van VNO-NCW en McKinsey, waar ze als laatste eindigden. Ondanks deze tegenslag hielden ze vol. ‘We dachten: laten we het gewoon proberen en dan zien we wel waarom het een slecht idee is,’ zegt Van Glabbeek.

Onhoudbare aanpak

Toen het bedrijf groeide tot meer dan 200 medewerkers, bereikte Van Glabbeek zijn limieten. ‘Mijn managementstijl werkte op een gegeven moment niet meer,’ geeft hij toe. Zijn methode – alles willen weten en iedereen persoonlijk kennen – werd onwerkbaar. ‘Ik compenseerde dat door gewoon nog meer te werken. Vier uur slapen, de rest werken, zeven dagen per week.’

De ommekeer kwam tijdens een bijeenkomst met andere succesvolle ondernemers. ‘Jitse Groen van Thuisbezorgd, Bas van der Veldt van AFAS, Pieter Zwart van Coolblue. Ze hadden allemaal bedrijven die drie keer groter waren dan het mijne, maar ze werkten niet drie keer zo hard,’ realiseert hij zich.

Vijf pijlers voor groei

Voor ondernemers die willen opschalen, heeft Van Glabbeek een duidelijk advies: ‘Je hebt echt goede producten nodig, goede marketing, goede verkoop, goede levering en goede ondersteuning. Het komt vaak voor dat er iets mis is, zoals een goed product dat niet verkocht wordt.’

Deze aanpak klinkt eenvoudig, maar is moeilijk uit te voeren. ‘Probeer maar eens om al die vijf aspecten tegelijkertijd goed te krijgen. Als dat lukt, wil iedereen bij je horen,’ legt hij uit.

Voor Van Glabbeek is groei meer een gevolg dan een doel: ‘Ik wil gewoon een uitstekend product maken voor mijn klanten,’ zegt hij.

Ondanks al zijn successen blijft hij bij zijn standpunt over gelijkwaardige partnerschappen: doe het niet. ‘Maar goed, wij wisten dat toen allemaal niet. We zijn gewoon begonnen,’ besluit hij.

