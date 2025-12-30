De beste comebacks van 2025: Ontdek het jaar in spraakmakende lijstjes!

Terugblik op de Top Comebacks van het Theaterjaar 2025

Naarmate 2025 ten einde loopt, werpt Sander Janssens, recensent bij Theaterkrant en liefhebber van ranglijsten, een blik terug op de meest memorabele comebacks in het theater van het afgelopen jaar.

In de voorstelling Harrekidee! door Plien & Bianca, schittert een sketch waarin Plien van Bennekom een verwaande, afgeschreven chansonnière speelt. Dit personage kondigt bij ieder optreden zowel haar afscheid als haar terugkeer aan, wat doet denken aan het bekende Heintje Davids-effect.

Dit jaar herinnerde ik me deze sketch toen ik een persbericht van Karina Holla ontving. Slechts twee jaar na haar vermeende afscheid met De dresser, maakte de beroemde mimeartieste alweer haar opwachting op het toneel. Volgens het persbericht was deze terugkeer te danken aan de ‘overweldigende reacties’ van zowel de pers als het publiek, die haar afscheid omtoverden in een nieuw begin.

De comeback leek in 2025 zelf een comeback te maken. Pia Douwes verscheen na meer dan 25 jaar weer als keizerin Elisabeth in de gelijknamige musical. Ook comedians zoals Louise Korthals, Sara Kroos en Eric van Sauers keerden terug op het podium na een lange afwezigheid, met elk een nieuw programma.

Interessant genoeg, hoewel jonge talenten vaak profiteren van de steun van gevestigde namen, was het bij Van Sauers juist omgekeerd. Na acht jaar afwezigheid werd hij door een aanmoedigend bericht van zijn jongere collega Sezgin Güleç, een stand-up comedian, aangespoord om terug te keren: ‘Bro, doe je nog steeds mee met die onzin?’

Georgina Verbaan als tragikomische millennial in een luxevilla

Georgina Verbaan maakte, na bijna een decennium en een eenmalige show tijdens het Holland Festival in 2024, haar comeback op het toneel als de vinnige millennial Gwen in Millennial I Vrede. Dit deed ze bij Theater Oostpool, een gezelschap dat eerder al sterren als Hadewych Minis en Renée Soutendijk terugbracht van het scherm naar het podium, waardoor het terecht de titel hofleverancier van theatercomebacks draagt.

Hans Croiset in een levendige worsteling met de dood

Hoewel hij nog geen drie jaar geleden uitgebreid afscheid nam, stond Hans Croiset dit voorjaar toch weer op de planken in Requiem voor de Onwerkelijkheid. Hij beloofde in een opgewekt interview in Trouw dat hij de bloemen zou terugsturen. Deze comeback is niet tijdelijk: volgend jaar is hij alweer te zien in Liefdesbrieven met Anne Wil Blankers. Een leuke extra is het boeiende tourneedagboek dat Croiset sporadisch op sociale media deelt, dat een prachtige blik werpt op de twijfels en triomfen van een acteur.

Orkater viert een triomfantelijke terugkeer bij het FPK

Aan het begin van dit jaar ontving Orkater geen structurele subsidie meer van het Fonds Podiumkunsten, maar op 1 december maakte het gerespecteerde muziektheatergezelschap een indrukwekkende comeback bij dit cultuurfonds. Het gezelschap ontvangt nu toch een meerjarige subsidie voor 2025-2028. Dit is een enorme opluchting en vreugde voor alle (muziek)theaterliefhebbers in het land.

Op de foto: Georgina Verbaan als de dertigjarige Gwen in Millennial I: Vrede van Hulst & Tarenskeen bij Theater Oostpool, gefotografeerd door Bart Grietens.

