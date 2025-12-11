Jitse Groen zegt vaarwel: Van ‘luie student’ tot techicoon van Nederland!

Met een startkapitaal van 100 gulden uit zijn studiebeurs, begon Jitse Groen in het jaar 2000 vanuit een zolderkamer in Enschede. Vijfentwintig jaar later neemt hij afscheid als CEO van Just Eat Takeaway, een periode gekenmerkt door zowel successen als uitdagingen.

In de zomer van 2020 vond Jitse Groen de juiste woorden niet meer. Als oprichter en directeur van Just Eat Takeaway had hij net het Amerikaanse bedrijf Grubhub gekocht voor 6,5 miljard euro en voelde zich onverslaanbaar. “We hebben geleerd hoe we in grote landen moeten werken”, vertelde hij destijds aan de pers. “Voor een Nederlands bedrijf is dat moeilijk, maar we hebben het onder de knie gekregen.”

Volgens Groen was de timing perfect: tijdens de COVID-19 pandemie explodeerde de vraag naar thuisbezorgde maaltijden, en met Grubhub onder hun vleugels zou Just Eat Takeaway de op een na grootste maaltijdbezorgingsdienst ter wereld worden.

Op 1 januari 2026 zal Groen aftreden als CEO van Just Eat Takeaway. Deze stap was niet onverwacht. Eerder dit jaar had hij zijn bedrijf verkocht aan de Zuid-Afrikaanse investeerder Prosus voor 4,1 miljard euro, en slechts enkele maanden eerder had hij Grubhub voor een klein bedrag verkocht aan de Amerikaanse maaltijdbezorger Wonder.

Het is een bitter einde van een opmerkelijke ondernemersreis. Wie had 25 jaar geleden gedacht dat een zelfbenoemde ‘tamelijk luie student’, die op zijn zolderkamer in Enschede een eenvoudige website startte, zou uitgroeien tot een van de meest invloedrijke techondernemers van Nederland?

Van 100 gulden naar miljardenimperium

De ontstaansgeschiedenis van Thuisbezorgd.nl is inmiddels een stukje Nederlandse cultuurhistorie. Tijdens een familiebijeenkomst in het Noord-Hollandse dorp ’t Veld wilde Groen eten bestellen, maar ontdekte dat dit vrijwel onmogelijk was. Het dichtstbijzijnde restaurant dat leverde bevond zich op 60 kilometer afstand in Amsterdam.

Als student bedrijfsinformatietechnologie zag hij direct een oplossing: hij kocht de domeinnaam Thuisbezorgd.nl voor 100 gulden van zijn studiebeurs en zette een platform op waar restaurants hun menu’s konden aanbieden.

“Ik begon mijn bedrijf toen de internetbubbel barstte”, vertelde Groen in 2020 aan NRC. “Niemand had geld, iedereen stond gelijk. Timing is alles.” Deze timing en het gevoel voor het juiste moment bleken kenmerkend voor Groens gehele carrière.

Anders dan andere maaltijdbezorgdiensten, die restaurants direct lieten betalen voor een website, bedacht Groen een revolutionair model: restaurants betaalden commissie alleen bij daadwerkelijke bestellingen. Dit eenvoudige bedrijfsmodel – tegenwoordig de standaard in de industrie – was de sleutel tot zijn succes. Binnen tien jaar groeide Thuisbezorgd.nl uit tot de grootste maaltijdbezorgdienst van Nederland.

De uitbreiding in Europa

Alexander Ribbink, destijds partner bij Prime Ventures, zag van dichtbij hoe Groen zijn bedrijf internationaal uitbreidde. “Er zijn maar een paar mensen in mijn leven van wie ik heb gedacht: van jou kan ik iets leren”, zei Ribbink eerder tegen MT Sprout. “Jitse was een van hen. Ik was onder de indruk van hoe hij zijn business volledig beheerste en begreep. Van de code, die hij zelf kon schrijven, tot het product, de betalingssystemen, de internationale markten.”

Deze expertise trok de aandacht van overnamekandidaten. In 2014 kocht Groen voor een onbekend bedrag de Duitse concurrent Lieferando. Twee jaar later volgde de beursgang op de Amsterdamse beurs, waarbij 328 miljoen euro werd opgehaald. Het aandeel startte op 23 euro – een koers die later tijdens de pandemie zou stijgen tot boven de 110 euro, maar uiteindelijk ver onder de introductieprijs zou eindigen.

De grootste deal kwam in 2020 met de fusie met het Britse Just Eat voor 5,6 miljard euro. Groen versloeg juist Prosus – hetzelfde bedrijf dat vijf jaar later zijn levenswerk zou overnemen. “Mensen zagen dat Jitse de beste CEO was om een bedrijf te leiden na een deal”, aldus Ribbink. Het nieuwe Just Eat Takeaway was actief in 24 landen en verwierf leidende posities in de grootste markten: Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse misstap

Maar toen liet Groens intuïtie voor timing hem in de steek. Slechts een half jaar na de Just Eat-fusie kondigde hij de overname aan van Grubhub voor 6,5 miljard euro. Het was 2020, midden in de COVID-19 pandemie, en de vraag naar maaltijdbezorging leek onbegrensd. “We hadden liever een jaar gewacht, maar de timing beslis je niet zelf”, zei Groen destijds tegen de NOS. “Het huis van de buren staat maar een keer te koop.”

Vanaf het begin ging het mis. Grubhub verloor snel terrein aan concurrenten zoals DoorDash en Uber Eats, die vol inzetten op groei en hun eigen bezorgnetwerken opbouwden.

De echte tegenslag kwam echter door een besluit van de stad New York. Tijdens de pandemie stelde het stadsbestuur een limiet in van 20 procent voor de commissies die bezorgplatforms aan restaurants mochten vragen – een maatregel die na de crisis nooit werd opgeheven. Zonder deze limiet zou Grubhub in het eerste halfjaar van 2021 een winst van 63 miljoen euro hebben geboekt; nu leed het een verlies van 25 miljoen euro.

In 2022 moest Just Eat Takeaway al 3 miljard dollar afschrijven op Grubhub. Aandeelhouders waren woedend. Activistische beleggers zoals Cat Rock Capital eisten al in 2021 de verkoop van Grubhub, gevolgd door het ontslag van CFO Brent Wissink. De kritiek richtte zich ook op Groen zelf. “I am amazed how bad these analysts have become”, tweette hij gefrustreerd in mei 2021.

Een jaar later raakte hij verwikkeld in een openlijke Twitter-ruzie met Uber-topman Dara Khosrowshahi. Groen adviseerde de Amerikaan “eerst belasting te betalen en bezorgers minimumloon te geven” voordat hij advies uitdeelde over bedrijfsvoering. Het waren tekenen van een ondernemer onder druk.

Van miljardair naar ‘slechts’ miljonair

De problemen stapelden zich op. De koers van Just Eat Takeaway daalde van ruim 110 euro tijdens de coronapiek naar slechts 13 euro. Groen, die in 2018 nog miljardair was met een vermogen van meer dan 1 miljard euro, zag zijn rijkdom verdampen. In 2025 schatte Quote zijn vermogen op 330 miljoen euro, goed voor de 202e plaats op de rijkenlijst.

Uiteindelijk moest Groen in november 2024 buigen: Grubhub werd verkocht aan de Amerikaanse concurrent Wonder voor 650 miljoen dollar – nog geen 10 procent van de oorspronkelijke aankoopprijs. Na aftrek van schulden hield Just Eat Takeaway bijna 50 miljoen dollar over. Het was waarschijnlijk de grootste mislukte overname in de Nederlandse geschiedenis.

De druk op Groen nam alleen maar toe. De omzet van Just Eat Takeaway daalde, de verliezen bleven stijgen, en in Frankrijk en Nieuw-Zeeland trok het bedrijf zich terug. Analist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl zag het treurige einde aankomen. “Misschien heeft hij het wel gedaan om van dat gezeik af te zijn op de beurs”, zei hij tegen MT/Sprout over Groens besluit om in februari 2025 akkoord te gaan met het bod van Prosus.

De exit

Het bod van Prosus – 20,30 euro per aandeel, een premie van 63 procent ten opzichte van de slotkoers – leverde Groen naar schatting 311 miljoen euro op. Voor veel aandeelhouders voelde het als een klap in het gezicht: wie in 2016 bij de beursgang was ingestapt tegen 23 euro bleef met verlies achter.

Toch accepteerde 90 procent van de aandeelhouders het bod. Medio november verdween Just Eat Takeaway van de Amsterdamse beurs. En nu verdwijnt Groen ook zelf van het toneel. Roberto Gandolfo, hoofd van Prosus Europe en voormalig topman van het Braziliaanse iFood, neemt per 1 januari het roer over.

Prosus-CEO Fabricio Bloisi – zelf ook een succesvol ondernemer die iFood uitbouwde tot het grootste bezorgplatform van Brazilië – spreekt van ‘een nieuwe fase’ waarin Just Eat Takeaway wordt getransformeerd. Er moet een frisse wind gaan waaien.

“Na een kwart eeuw als oprichter en CEO van Just Eat Takeaway verlaat ik vandaag het bedrijf”, zei Groen in een korte verklaring. “Ik ben enorm trots op wat ons team heeft opgebouwd en ik wil mijn diepste dank uitspreken aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze bijzondere reis. Moedig voorwaarts!”

Wat hij nu gaat doen, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat Groen actiever investeren in startups. Eerder investeerde hij als angel investor in kweekvleesbedrijf Mosa Meat en online supermarkt Crisp.

Zelf een nieuw bedrijf oprichten? Dat lijkt voorlopig geen optie. In 2020 zei hij tegen NRC dat hij zich moeilijk kon voorstellen dat hij het succes van Just Eat Takeaway nog eens zou kunnen evenaren. “Er zijn maar een paar mensen die meerdere bedrijven kunnen oprichten, die ook nog eens redelijk succesvol zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is.”