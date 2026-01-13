Wetenschappers richten gigantische telescoop op 3I/ATLAS: ontdekkingen over buitenaards leven!

Ze hebben hun zinnen gezet op de prijs.

De langverwachte gegevens van de 3I/ATLAS’ aardetour van vorige maand zijn binnen. Een gerichte scan van 3I/ATLAS op zoek naar tekenen van radiozender technologie heeft niets opgeleverd — maar Harvard-wetenschapper Avi Loeb beweert dat dit de potentiële kunstmatige oorsprong van de komeet niet weerlegt.

“Het is niet duidelijk of een technologisch object radiosignalen naar zijn zenders zou sturen, omdat dergelijke signalen tienduizenden jaren nodig zouden hebben om de Melkweg te doorkruisen,” vertelde de astrofysicus aan The Post. “Bovendien kunnen dergelijke signalen niet in de richting van de aarde of op de frequentieband of datum die werd gemonitord worden verzonden.

Het internationale team, afkomstig van de groep die buitenaardse signalen opspoort, Breakthrough Listen, had naar verluidt de 100-meter Green Bank Telescope — de grootste radiotelescoop met één schotel ter wereld — gericht op onze interplanetaire bezoeker een dag voor zijn dichtste nadering tot de aarde op 19 december, meldde Science Alert.

Loeb zei dat hij het team had aangemoedigd om te controleren aangezien 3I/ATLAS uit een richting kwam die “samenvalt” binnen negen graden van het beroemde “Wow! Signaal,” een verbijsterende radio-uitzending vastgelegd door het Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) project van de Ohio State University.

In de hoop meer te weten te komen over de samenstelling en herkomst van de kosmische sneeuwbal, had Breakthrough Listen de in West Virginia gevestigde telescoop vijf uur lang laten luisteren naar de komeet, volgens de nog niet door vakgenoten beoordeelde studie.

Om uit te sluiten dat er geen niet-ATLAS transmissies waren, wisselde het team van buitenaardse jagers elke vijf minuten tussen het richten van Green Bank op de komeet en de lucht.

Ondanks hun nauwgezette aanpak, pikte de telescoop geen “kandidaat-signalen” op van de komeet, meldde Futurism.

“Er werd geen kunstmatige radio-emissie gelokaliseerd naar 3I/ATLAS gedetecteerd,” verklaarde het Search for Extraterrestrial Intelligence Institute (SETI) op zijn website.

Ondertussen merkte het Breakthrough Listen paper op dat “3I/ATLAS voornamelijk typische komeetkenmerken vertoont, inclusief een coma en een niet-verlengde kern” en dat er “geen bewijs” is om aan te geven dat het iets anders is dan een “natuurlijk astrofysisch” object.

Deze ontdekking was in lijn met de officiële positie van NASA dat het object van komeetafkomst is.

Desalniettemin sloten de ET-onderzoekers de buitenaardse herkomst ervan niet volledig uit, en schreven: “Gezien het kleine aantal van dergelijke objecten dat bekend is (tot nu toe slechts drie), en de plausibiliteit van interstellaire sondes als een technosignatuur, is een grondige studie gerechtvaardigd.”

Loeb geloofde dat het vrij oppervlakkige onderzoek niet voldoende was om definitief te bepalen dat 3I/ATLAS niet technologisch was.

“Ze keken in de richting van 3I/Atlas op 18 december,” vertelde de wetenschapper aan The Post. “Dat is één dag uit de 8.000 jaar die 3I/Atlas onderweg was hierheen, 8.000 jaar die het zal besteden aan de weg terug.”

Hij vergeleek hun conclusie met het niet ontvangen van een telefoontje op een bepaalde dag en concluderen dat niemand hen ooit zou bellen.

Loeb voegde eraan toe dat in het onwaarschijnlijke geval dat ATLAS een “primitieve technologie” zoals radio was, het signaal mogelijk niet door de aarde was gekomen omdat de zender waarschijnlijk “de straling daadwerkelijk in de richting van waar het doel is zou richten.”

Sterker nog, hij vond het zeer onwaarschijnlijk dat ze überhaupt uitzendingen verstuurden, gezien de tijd die ze zouden moeten wachten om aan te komen. Loeb betoogde dat het een signaal dat met de snelheid van het licht beweegt 24.000 jaar duurt om het centrum van de Melkweg te bereiken, wat betekent dat ze 48.000 jaar zouden moeten wachten op een antwoord.

“De tijd die 3I/ATLAS doorbrengt binnen het zonnestelsel is slechts 16.000 jaar,” verklaarde hij. “Dus er is niet genoeg tijd voor hen om iets te doen als ze iets willen vragen. Dus over het algemeen zijn interstellaire reizen onwaarschijnlijk om te profiteren van communicatie.”

Desondanks bekritiseerde Loeb de vermeende haastige aanpak van het team, en uitte, “Als ze gemotiveerd waren om iets te vinden, zouden ze niet alleen op 18 december kijken en niets melden en een persbericht maken en zeggen dat er niets is.”

“In plaats daarvan zouden ze het maandenlang monitoren,” voegde hij eraan toe. “De meeste tijd dat ze iets kunnen detecteren, zouden ze het voor een lange periode monitoren en dan zeggen: ‘Oké, we hebben ons best gedaan. We keken.”

Loeb zei dat hij de laatste ATLAS-informatie van de afgelopen paar maanden blijft onderzoeken, waarbij hij beweert dat er minstens 15 anomalieën zijn die wetenschappers nog moeten verklaren.