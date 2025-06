Nieuwe Dwergplaneet Ontdekt: Uitdaging voor Planeet Negen Theorie

Een groep wetenschappers van het Instituut voor Gevorderde Studie, School van Natuurwetenschappen, in Princeton, New Jersey, heeft mogelijk een nieuwe dwergplaneet ontdekt, wat kan leiden tot meer bewijs voor een hypothetische superplaneet.

De wetenschappers lieten in een persbericht weten dat ze een Trans-Neptunus Object (TNO), codenaam 2017OF201, hebben gevonden voorbij de ijzige en verlaten regio van de Kuipergordel.

TNO’s, die worden beschreven als kleine planeten die verder van de zon af staan dan Neptunus, bevinden zich aan de rand van ons zonnestelsel.

Hoewel er veel andere TNO’s in het zonnestelsel zijn, is het bijzondere aan 2017OF201 de grote omvang en de extreme baan.

Een van de teamleiders, Sihao Cheng, samen met Jiaxuan Li en Eritas Yang van de Universiteit van Princeton, deden de ontdekking.

Het team gebruikte geavanceerde computationele methoden om het onderscheidende baanpatroon van het object aan de hemel te identificeren.

“Het aphelium van het object — het verste punt van de baan van de zon — is meer dan 1600 keer dat van de baan van de aarde,” zei Cheng in het persbericht. “Ondertussen is het perihelium — het dichtstbijzijnde punt op zijn baan naar de zon — 44,5 keer dat van de baan van de aarde, vergelijkbaar met die van Pluto.”

2017OF201 doet er ongeveer 25.000 jaar over om een rondje om de zon te maken, waardoor Yang suggereert dat “Het moet dichte ontmoetingen hebben gehad met een reuzenplaneet, waardoor het naar een wijde baan werd gestoten.”

Cheng voegde ook toe dat er mogelijk meer dan één stap in zijn migratie heeft plaatsgevonden.

“Het is mogelijk dat dit object eerst naar de Oortwolk werd gestoten, de meest afgelegen regio in ons zonnestelsel, die veel kometen huisvest, en vervolgens terug werd gestuurd,” zei Cheng.

Deze ontdekking heeft belangrijke implicaties voor het huidige begrip van de indeling van ons buitenste zonnestelsel.

Volgens NASA kondigden astronomen van het California Institute of Technology (Caltech), Konstantin Batygin en Mike Brown, in januari 2016 onderzoek aan dat bewijs leverde voor een planeet ongeveer 1,5 keer de grootte van de aarde in het buitenste zonnestelsel.

De aanwezigheid van Planeet X of Planeet Negen is echter strikt theoretisch aangezien geen van beide astronomen daadwerkelijk zo’n planeet heeft waargenomen.

De theorie stelt dat de planeet ongeveer dezelfde grootte heeft als Neptunus, ver voorbij Pluto ergens in de buurt van de Kuipergordel, waar 2017OF201 werd gelokaliseerd.

Als het bestaat, wordt geschat dat het een massa heeft tot 10 keer die van de aarde met een afstand tot 30 keer verder dan Neptunus tot de zon.

Het zou tussen de 10.000 en 20.000 aardjaren duren om één volledige baan rond de zon te maken.

Echter, het gebied voorbij de Kuipergordel, waar het object zich bevindt, werd eerder als vrijwel leeg beschouwd, maar de ontdekking van het team suggereert dat dit niet het geval is.

Cheng zei in het persbericht dat slechts ongeveer 1% van de baan van 2017OF201 voor ons zichtbaar is.

“Hoewel vooruitgang in telescopen ons in staat heeft gesteld om verre delen van het universum te verkennen, is er nog veel te ontdekken over ons eigen zonnestelsel,” zei Cheng.

NASA vermeldde dat als Planeet Negen bestaat, het zou kunnen helpen om de unieke banen van enkele kleinere objecten in de verre Kuipergordel te verklaren.

Voorlopig blijft Planeet Negen niets meer dan een theorie, maar het bestaan van deze verre wereld berust op zwaartekrachtpatronen in het buitenste zonnestelsel.