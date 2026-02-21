Erben Wennemars breekt bril van vrijwilliger: Zoon Joep schittert in controversiële film!

Joep Wennemars beschreef zijn ervaring op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen als een “slechte film”. De schaatser kwam in het Milano Speed Skating Stadium als vierde over de finish. Eerder had hij al een medaille op de 1000 meter gemist, toen hij werd gehinderd door de Chinese schaatser Lian Ziwen.

“Ik zette een olympisch record neer, de snelste tijd die ik ooit op een laaglandbaan heb gereden. Dit was waarschijnlijk de beste 1500 meter van mijn carrière.” In een uitbarsting van vreugde vernielde zijn vader Erben de bril van een vrijwilliger naast hem op de tribune. Alles wees erop dat Joep een medaille zou winnen.

Kjeld Nuis, Jordan Stolz en Ning Zhongyan overklassen Joep

In de laatste ritten behaalden Kjeld Nuis (1.42,82), de Amerikaan Jordan Stolz (1.42,75) en de Chinees Ning Zhongyan (1.41,98) snellere tijden dan Joep (1.43,05). “Normaal gesproken wordt Ning verslagen door Kjeld. Daar hoopte ik op. Maar Ning had al te vaak van Kjeld verloren en dacht waarschijnlijk: niet vandaag. Mijn petje af voor hem. Toen Kjeld ook onder mijn tijd dook, besefte ik dat het voorbij was.”

Topfavoriet Jordan Stolz kon in de laatste rit de verwachtingen niet waarmaken en moest genoegen nemen met zilver. “Dan denk je, val dan compleet door het ijs en eindig als vierde. Maar dat gebeurde ook niet. De jongens hebben het allemaal goed gedaan”, zei Joep. “Het klinkt misschien wat arrogant, maar ik ben het meest trots op mijn veerkracht die ik hier getoond heb. Dit waren waarschijnlijk de zwaarste weken van mijn leven. Na die vervelende 1000 meter (zie meer in de video hieronder, red.) was er maar één juist antwoord mogelijk en dat was een sterke 1500 meter schaatsen. Dat is gelukt. Ik ben er blij mee. Maar het is ongelofelijk dat ik vierde werd. Ik had op meer gehoopt.”

Joep heeft tijd nodig om de teleurstelling te verwerken. “Maar er komt een dag dat al het harde werk veelvuldig zal lonen”, zei hij strijdlustig.

Kjeld Nuis uitbundig blij met bronzen plak

Voor Kjeld Nuis voelde het winnen van het brons op de 1500 meter in Milaan alsof hij goud had gewonnen. De schaatser behaalde na zijn olympische titels in Pyeongchang en Beijing voor de derde keer op rij een medaille op deze afstand. “Brons was vandaag het meest realistische en als ik dat behaal, heb ik het maximale bereikt. Daar moet je ontzettend trots op zijn.”

Kjeld vond het “bizar” dat hij deze olympische cyclus weer afsloot met een medaille. “Dat ik 1.42,82 rijd op het moment dat het moet, had ik niet durven dromen. En ook niet dat het zo’n geweldige rit zou worden”, zei hij over zijn race tegen de Chinees Ning Zhongyan, die hem met 1.41,98 versloeg en goud pakte.

Het pad naar zijn derde Olympische Spelen is precies zo verlopen zoals hij had gehoopt. “Alleen in mijn gedachten had ik van Ning gewonnen”, zei hij. “Negen van de tien keer vannacht in mijn gedachten tenminste. Maar tegen de tijden die hij rijdt, kan je gewoon niet op.”

Na de race vertelde Kjeld dat hij vlak voor zijn rit een déjà vu had van vier jaar eerder. “Ik zag Joep Wennemars 1.43 rijden en voelde die trillende knieën. Ik zag hem daarna zitten en zei ‘goede rit man’ en dacht, dat deed ik vier jaar geleden bij Krol ook”, refereerde hij aan de 1500 meter in Beijing, waar hij het goud voor Thomas Krol pakte. “Die reed voor mij 1.43,5 en toen ging ik daar ook onder. Het kan gewoon.”

Kjeld schrok zelf van zijn start en de eerste ronde. “Ik kwam onderdoor en kon die bocht niet houden. Ik ging door de blokken, reed extra meters en verloor snelheid. Daar heb ik het echt laten liggen. Hij kon mijn snelheid volgen en ik was de perfecte gangmaker voor hem richting 1100 meter. Dan voel je dat je de rit gaat verliezen. Maar hij reed de rit van zijn leven.”