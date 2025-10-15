Carrièreswitch Femke Bol: Ontdek Haar Nieuwe Uitdaging!

Na haar opmerkelijke successen in het verleden heeft Femke Bol via Instagram haar volgende grote stap aangekondigd. Ze deelt een video waarin ze reflecteert op haar indrukwekkende atletiekcarrière met de woorden: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”.

“Hordelopen zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben”, zegt Femke in de video. Desondanks is ze klaar voor een nieuwe uitdaging. De atletiekster stapt over naar een ander type wedstrijd met frisse uitdagingen.

Dromen die je niet angstig maken, zijn niet groot genoeg. Femke Bol

Dit motto, “Dromen die je niet angstig maken, zijn niet groot genoeg”, blijft Femke inspireren om haar grenzen te verleggen. Nu richt ze haar pijlen op de 800 meter, en laat daarmee vijf succesvolle jaren van hordelopen achter zich.

Lees hieronder verder…

Voor haar nieuwe uitdaging zal Femke “nieuwe krachten, strategieën en uithoudingsvermogen moeten ontwikkelen”. Ze is vastbesloten niet alleen deel te nemen aan de 800 meter races, maar ook om er succesvol in te zijn op het hoogste niveau.

Haar volgers en fans tonen zich onder de indruk van deze verandering. Reacties onder de video variëren van “Wow, dit is ongebruikelijk maar zeer spannend” tot “Respect… jongedame!! 800m is geen grap… het is tegenwoordig een SPRINT!!”

Welke prestaties heeft Femke al behaald?

Femke heeft in de laatste vier seizoenen vier Olympische medailles, elf WK-medailles en twaalf EK-medailles gewonnen, waarvan meer dan de helfel gouden medailles. Daarnaast heeft ze in de afgelopen vijf jaar dertig Diamond League-races op de 400 meter horden gewonnen. Indrukwekkend!

Femke is ook één van de drie finalisten voor de titel van Europese Atlete van het Jaar, zoals aangekondigd werd afgelopen vrijdag.

Lees hieronder verder…

Er waren tien atleten genomineerd, waaronder de Nederlanders Jorinde van Klinken en Jessica Schilder.

In Tokio won Femke vorige maand voor de tweede keer de wereldtitel op de 400 meter horden. Jessica werd de eerste Nederlandse wereldkampioene kogelstoten en Jorinde pakte verrassend zilver bij het discuswerpen.

Een gala in het Georgische Batumi

De overige finalisten behaalden ook wereldtitels in hun disciplines in de Japanse hoofdstad. De 23-jarige Kambundji triomfeerde op de 100 meter horden, terwijl Pérez (29) de sterkste was op de 35 kilometer snelwandelen.

De winnaar wordt op 25 oktober onthuld tijdens een gala in het Georgische Batumi.

Sportmarketeer Chris Woerts voorspelde eerder al een gouden toekomst voor Femke…