Jaimie Vaes openhartig over het moederschap: “Het leven bijhouden is soms een uitdaging”

Jaimie Vaes heeft talloze moeilijke momenten overwonnen. Echter, tegenwoordig is ze weer blij in de liefde en lijkt haar leven op rolletjes te lopen. Toch plaatste ze op Instagram een openhartige post over haar zoon Lío. “Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan.”

“Het moederschap van een zoon die binnen het autismespectrum valt en non-verbaal is, blijkt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan”, vertelt ze aan het begin van haar bericht. De bekende mediafiguur legt uit dat de zorg voor haar kind intens is en veel van haar vergt. Lío heeft een specifieke vorm van autisme, wat betekent dat hij speciale zorg en begeleiding nodig heeft.

“Er zijn momenten dat het zwaar is om bij te blijven met het leven, om onder de druk te blijven lachen. Alles wat ik verlang is hem veilig te houden in een wereld die niet altijd vriendelijk is”, deelt Jaimie.

Aan alle ouders die een kind met speciale behoeften grootbrengen: ik zie jullie. Jaimie Vaes

Moederliefde overwint veel, en dat gevoel wil ze overbrengen. “De liefde die ik ervoor terugkrijg is ongeëvenaard. Hij laat me elke dag zien dat liefde geen woorden nodig heeft.” Ondanks dat de zorg uitdagend is, helpt ‘de liefde’ haar door de moeilijke tijden heen. “Aan alle ouders die een kind met speciale behoeften grootbrengen: ik zie jullie.”

Partnerschap aan Jaimies zijde

Ondanks alles heeft Jaimie sinds kort weer een partner die actief bijdraagt aan de opvoeding van Lío. Na een stormachtig liefdesleven vond Jaimie haar weg terug naar een oude geliefde, genaamd Afshin.

Tijdens een FaceTime-gesprek met Shownieuws verscheen het paar samen op het scherm. “Daar heb je hem”, zei Jaimie, terwijl Afshin in beeld kwam. “Hi! We gaan zo skiën, maar we zijn al laat”, vertelde Afshin vrolijk in het Engels.

Headerfoto: Smulders