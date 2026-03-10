Morgen zal Dolle Mina in Leiden overgeefzakjes uitdelen tijdens de show Trigger Warning van Rogier Kahlmann, die plaatsvindt in cultuurcafé Leidse Lente. Kahlmann staat bekend om zijn ‘expliciet politiek incorrecte humor’ die zich richt op vrouwen, LGBT+ personen en moslims. Dolle Mina wil hiermee het publiek een steuntje bieden ‘voor het geval de voorstelling misselijkmakend is’.

De show markeert de eerste solo-optreden van de voorheen vrij onbekende cabaretier Rogier Kahlmann. In Trigger Warning richt hij zich op het maken van ‘bewust racistische en seksistische grappen over gevoelige thema’s’. Via sociale media zijn al fragmenten verspreid waarin hij grappen maakt over zware onderwerpen zoals groepsverkrachtingen en vrouwenmoord.

Volgens Julia de Graaf van Dolle Mina Leiden zijn deze ‘grappen’ niet onschuldig. ‘Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat humor een aanzienlijke impact heeft op de samenleving. Het bagatelliseren van racistische en seksistische humor kan leiden tot geweld.’

De voorstelling heeft al enige tijd te kampen met tegenstand. Verschillende theaters die door Kahlmann waren geboekt, ontvingen anonieme waarschuwingen over de inhoud van de show, die als racistisch, seksistisch en anti-LGBT+ wordt beschouwd. Sommige van deze waarschuwingen gingen gepaard met dreigingen van juridische stappen en klachten bij nationale anti-discriminatiebureaus.

Zes theaters – uit steden zoals Breda, Tilburg, Arnhem, Leeuwarden, Castricum en Steggerda – besloten de show te annuleren. Dit besluit was niet complex: Kahlmann had de zalen zelf afgehuurd zonder formeel contract, enkel een e-mailbevestiging was aanwezig. De eigenaar van Het Witte Schaap in Breda uitte zijn zorgen over mogelijke ongeregeldheden en de wens niet tussen twee vuren te willen staan. Theater Koningsduyn in Castricum gaf aan dat de voorstelling ‘te discriminerende en radicaliserende uitspraken’ bevatte om daar een podium aan te bieden.

Politici hebben ook hun zorgen geuit. In Velp uitte Tessa van Prooien (GroenLinksPvdA) haar ongenoegen over Kahlmanns optreden, door te stellen dat zijn uitspraken bijdragen aan een onveilige samenleving en geweld tegen vrouwen aanwakkeren. In Castricum stelden de VVD en Forza! vragen over de grenzen van vrijheid van meningsuiting.

Kahlmann begon zijn cabaretcarrière als lid van het collectief Hart voor Humor, opgericht tijdens de coronapandemie als een tegengeluid tegen het vaccinatiebeleid. Hij heeft zich naar eigen zeggen ontwikkeld voorbij deze groep en streeft nu naar een breder publiek met zijn unieke stijl van humor. Ondanks dat hij niet alle grappen publiekelijk deelt, heeft hij op sociale media succes geboekt met filmpjes waarin hij kritiek levert op ‘extreem linkse vrouwen’.

Onder de titel Trigger Warning wil Kahlmann graag ‘verboden onderwerpen’ aankaarten. ‘Ik vind het als cabaretier een interessante uitdaging om moeilijke thema’s humoristisch te benaderen, zoals kinderleukemie, en daar toch een geslaagde grap over te maken. Dat levert grote voldoening op. Ik ken de grenzen heel goed en kies er bewust voor om deze voor komisch effect te overschrijden.’

Zijn ongefilterde stijl van humor is volgens hem zeer populair ‘omdat tegenwoordig alles taboe is’. ‘Mijn shows trekken mensen die al jaren niet meer naar het theater zijn geweest. Ze zijn niet geïnteresseerd in de traditionele, veilige en saaie humor die tegenwoordig vaak te zien is. Niemand durft het thema genderideologie nog aan te snijden. Je moet meegaan in een links ideologische denkwijze anders kom je nergens aan de bak in het comedylandschap. Dat is een bekend fenomeen onder comedians. Ze zijn bang om geboycot te worden, wat nu ook blijkt te gebeuren.’

Er is echter één onderwerp waar Kahlmann zich niet aan waagt: de profeet Mohammed. ‘Ik wil geen persoonlijk risico lopen.’ Voor de rest meent hij dat alles bespreekbaar moet zijn ‘zolang het publiek maar kan lachen’. Hij volgt niet de ongeschreven regel dat je als comedian alleen ‘naar boven mag schoppen’. ‘Over Wilders en Trump worden de grofste grappen gemaakt, waarom zou dat niet mogen over andere groepen? Echt racisme is zeggen dat bepaalde groepen geen grappen kunnen verdragen. Ik wil een gelijk speelveld creëren. Het is ook subjectief. Is Baudet nu nog een gevestigde of een ondergeschikte? En sinds wanneer zijn moslims en vrouwen minderheden?’

De Graaf van Dolle Mina stelt dat Kahlmann ‘alleen grappen maakt over vrouwen, migranten en minderheden. Als hij echt iedereen gelijk behandelt, waarom maakt hij dan geen grappen over zichzelf of de witte man?’ Ze mist ook een diepere boodschap in zijn grappen. ‘Ze zetten niet aan tot nadenken. De clou is het geweld zelf, zoals grappen over vrouwenmoord of verkrachting. Zijn merchandise, zoals mokken met teksten die seksisme en discriminatie promoten, missen elke vorm van context.’

Desondanks laten de meeste locaties de voorstelling van Kahlmann doorgaan. Hij staat nog gepland voor 22 locaties. In Leeuwarden en Arnhem vond hij al snel alternatieve locaties ‘met een grotere capaciteit!’ Nieuwe zalen zouden zich spontaan aanmelden. Alle aandacht heeft de kaartverkoop zeker geen kwaad gedaan.

‘Iedereen zegt nu dat ik het erom deed, maar ik was echt boos toen ik hoorde van de afzeggingen’, licht Kahlmann toe. ‘Ik wilde heel graag optreden en zag mijn droom in duigen vallen. Ik had verwacht dat collega’s mij zouden steunen, maar er was complete stilte. Zelfs Hans Teeuwen bleef stil.’

Op sociale media blijft Kahlmann de commotie rondom zijn voorstelling actief delen. Klachten en annuleringen worden breed uitgemeten. ‘Dit is een belangrijke discussie, niet alleen voor mij. Dit soort boycots schaadt de vrijheid van meningsuiting en expressie. Hoe staan we hier tegenover? Heeft een rechtse cabaretier nog een plaats in het Nederlandse theaterlandschap?’

Dolle Mina heeft aangekondigd morgen alleen bij de inloop te demonstreren en de voorstelling zelf niet te willen verstoren. ‘We hopen dat het publiek tijdens de voorstelling goed luistert en zelf inziet hoe smakeloos dit dieptepunt in de comedywereld is. Het heeft geen zin om hinderlijk te zijn, Dolle Mina wil met ludieke acties aanzetten tot nadenken. Hard schreeuwen past meer bij iemand als meneer Kahlmann.’