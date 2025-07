Wetenschappers slaan alarm: Zonnestormen dreigen met blackouts en ‘internet-apocalyps’!

Hopen we dat het netwerk tegen zonlicht kan?

Wetenschappers beweren dat we niet klaar zijn voor zonnestormen die de aarde bedreigen. Deze kunnen catastrofale blackouts, storingen in het elektriciteitsnet en zelfs een “internetapocalyps” veroorzaken, volgens een angstaanjagende “noodoefening” uitgevoerd door een coalitie van overheidsinstanties.

De waarschuwing volgde nadat de aarde getroffen was door een reeks X-klasse zonnevlammen — de hoogste categorie van deze intense stralingsuitbarstingen — die uitbarstten vanuit de zeer actieve zonnevlek AR4087, zo meldde CTV nieuws.

De eerste zonnestraal was een X1.2 die plaatsvond op maandag 13 mei om ongeveer 11:38 uur. De volgende ochtend werd dit gevolgd door een X2.7-klasse zonnevlam, die radiozwartouts veroorzaakte die zich uitstrekten over Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, volgens Livescience.

Helaas zullen we alleen maar meer van deze zonnevlammen zien naarmate zonnevlek AR4087 dichterbij komt — als een gigantische interstellaire doodstraal.

Om onze capaciteit te beoordelen om een enorme zonnestorm aan te kunnen, heeft de federale overheid de resultaten vrijgegeven van een noodscenario uitgevoerd door de Space Weather Operations, Research, and Mitigation (SWORM), een taakgroep die onder meer de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Department of Homeland Security (DHS) en andere agentschappen omvat.

De oefening, uitgevoerd in mei 2024, was gesitueerd in januari 2028 en betrof verschillende magnitudes van geomagnetische stormen. Deze vinden plaats wanneer de zon energie en geladen deeltjes de ruimte in stuurt, een fenomeen dat bekend staat als een coronale massa-ejectie (CME), zoals gerapporteerd door IFL Science.

De grootste was een “zonne-superstorm” die hypothetisch een internetapocalyps veroorzaakte, de Amerikaanse stroomnet verstoordde en blackouts veroorzaakte langs de oostkust die weken duurden, aldus The Daily Mail. Deze hypothetische zonne-meltdown schakelde ook spoorwegen en pijpleidingen uit, beïnvloedde het reizen in het hele land en joeg de gasprijzen de stratosfeer in, volgens het rapport.

Tijdens dit fictieve scenario moest elke instantie de gevolgen van een actieve zonnestreek die ons begint te richten — een sprekend beeld van onze huidige echte situatie van in het vizier zijn van de AR4087 zonnevlek, volgens Popular Science.

Om de gesimuleerde crisis te verergeren, was een tweepersoons Orion-ruimtevaartuigbemanning onderweg naar de maan, terwijl een ander paar Artemis-astronauten al op het maanoppervlak was geland.

Helaas slaagden de deelnemers er niet in een goed protocol voor dit catastrofale hypothetische scenario te formuleren.

De deelnemers zeiden dat de moeilijkste taak het beoordelen van de impact van een coronale massa-ejectie (CME) was, die slechts 30 minuten voor het de aarde bereikt kan worden gedetecteerd, waardoor voorbereiding vrijwel onmogelijk is.

“Ruimteweer is een complex onderwerp en de potentiële impacten ervan zijn buiten NOAA en NASA niet goed begrepen,” luidt het rapport.

SWORM voegde toe dat de deelnemers ook het “ruimteweerexpertise” misten die nodig was om de wetenschappelijke informatie te vertalen en te bepalen wat de specifieke impact zou zijn op de aarde.

“Er is een dringende behoefte om niet alleen overheids- en agentschapspersoneel maar ook het algemene publiek te onderwijzen,” verklaarden ze.

Gezien de mislukte oefening, beveelt SWORM aan om te investeren in technologie voor het detecteren van zonnestormen en om de samenwerking tussen Amerikaanse instanties, internationale bondgenoten en particuliere bedrijven te versterken.

“Voortdurende voorbereidingen voor een ruimteweer-evenement zijn cruciaal omdat een extreem evenement onze kritieke infrastructuur ernstig zou kunnen aantasten en onze nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen,” schreven ze. “Net zoals we ons voorbereiden op aardbevingen, orkanen en cyberaanvallen, moet ons land actie ondernemen voordat een groot ruimteweer-evenement plaatsvindt.”

