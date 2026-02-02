‘Matthijs Welle haalt weer honderden miljoenen op: Knetterharde prestatie bij Mews!’

Deze week heeft Mews, een toonaangevend technologiebedrijf, in een financieringsronde 300 miljoen dollar opgehaald, waardoor de waarde van het bedrijf nu boven de 2 miljard euro ligt. Medeoprichter en CEO Matthijs Welle is gewend aan snel groeien. “Als concurrenten een innovatieve functie ontwikkelen, streeft hij ernaar om iets nog beters te maken.”

De jeugdvrienden van Matthijs Welle vonden hem waarschijnlijk af en toe behoorlijk vervelend. Terwijl zij met andere zaken bezig waren, zat Matthijs altijd vooraan in de klas met zijn hand omhoog. ‘Hoe zit dat?’, ‘waarom is dat zo?’ en ‘kan het ook anders?’ waren vragen die hij regelmatig stelde. Hij schroomde zelfs niet om te klagen bij de leraar als het lesniveau hem niet beviel.

Welle kan er nu hartelijk om lachen. Hij noemt deze houding een ‘growth mindset’. Een instelling waarbij je constant vragen stelt en de status quo uitdaagt. Deze houding had hij al als kind en nu als ondernemer nog steeds. Zijn dorst naar kennis, groei en innovatie is onverzadigbaar.

Niet verrassend dus dat hij nu de leiding heeft over één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Welle is de medeoprichter en CEO van Mews, een specialist in hotelmanagementsoftware, die in de afgelopen jaren honderden miljoenen aan groeikapitaal heeft weten te verzamelen.

Dubbele unicorn-status

Deze week heeft Mews opnieuw een bedrag van 300 miljoen dollar opgehaald. De investeringsronde werd geleid door EQT Growth, met bijdragen van nieuwe investeerders zoals Atomico en Harbour Vest, en van bestaande investeerders Kinnevik, Battery Ventures en Tiger Global. Deze deal brengt de waardering van het bedrijf op ongeveer 2,5 miljard dollar (circa 2,1 miljard euro).

De waarde van Mews is hiermee aanzienlijk gestegen: een eerdere investering van 110 miljoen dollar had het bedrijf al de status van unicorn opgeleverd in 2024.

Mews bedient tegenwoordig 15.000 klanten in 85 landen met hun software die in de hotelindustrie bekend staat als een Property Management System (PMS). Deze software zorgt ervoor dat alle digitale processen in hotels naadloos op elkaar aansluiten, van reserveringen tot in- en uitchecken en alles daartussenin.

Vorig jaar werd via het platform voor 19,7 miljard dollar aan transacties verwerkt. De omzet steeg met 45 procent naar ongeveer 300 miljoen euro.

‘Verouderde technologie’

Na zijn studie aan de Hotelschool Den Haag, werkte Welle negen jaar bij Hilton Prague. Deze periode vormde de basis voor zijn ondernemerschap. Al tijdens zijn eerste werkweek bij Hilton, waar hij een training met MS-DOS moest volgen, was hij verbaasd over de verouderde IT-systemen. ‘Wat is dit voor achterlijke technologie?’ dacht hij. ‘Hier moet toch iets aan gedaan kunnen worden?’, vroeg hij zich af.

Dit idee werd concreter toen hij zijn branchegenoot Richard Valtr ontmoette. Samen namen ze twee ontwikkelaars in dienst en betrokken een klein kantoor in een kelder onder het oude stadsplein van Praag. Ze begonnen met weinig geld, slechts 250.000 euro geleend van een vriend, en leefden drie jaar lang van dit bedrag.

Welle en Valtr konden zichzelf slechts duizend euro per maand uitkeren, net genoeg voor de huur. ‘Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik al drie jaar geen nieuwe sokken had gekocht.’

Gedreven en werkverslaafd

Wat de twee wel hadden, was een innovatief idee en veel doorzettingsvermogen. ‘Dat is kenmerkend voor Matthijs’, vertelt een vriend die anoniem wil blijven. ‘Toen hij zijn baan bij Hilton opzegde, uitten velen in zijn omgeving hun twijfels. Maar juist dat soort reacties wakkeren zijn drive alleen maar aan.’

Volgens die vriend heeft Welle altijd een ambitieus karakter gehad. ‘Haalt een concurrent 10 miljoen euro op, dan streeft hij naar 30 miljoen. Ontwikkelen zij een innovatieve functie, dan wil hij iets nog beters.’

Zijn werkritme is extreem. Hij staat om vijf uur op, ontbijt, gaat naar de gym, doucht, en begint tussen half 8 en 9 met werken, gevolgd door een bijna eindeloze serie conference calls, gemiddeld tien tot twaalf per dag.

Medewerkers horen hem hier nooit over klagen. Het constant wisselen van gesprekspartners en onderwerpen ligt hem goed. Als om zeven uur ’s avonds de laptop eindelijk dichtgaat, is het tijd voor een snel diner. Even ontspannen en dan voor tien uur naar bed. Een sociaal leven heeft hij nauwelijks, wat hij in een interview met Quote toegeeft. ‘Dat is een keuze. Wel een pijnlijke, want ik geniet ervan om mijn vrienden te zien.’

De gemiste kans van Endeit Capital

Mews heeft diverse investeringsrondes doorlopen. Het scheelde weinig of ook het Nederlandse Endeit Capital had deelgenomen aan één van deze rondes. ‘Ze kozen uiteindelijk voor een Britse partij, die meer bood. Als je ziet hoe het bedrijf sindsdien is gegroeid, dan denk ik wel eens: hadden we maar…’

Deze woorden zijn afkomstig van Edwin Henstmengel, partner bij Endeit. Hij herinnert zich de gesprekken die hij destijds met Welle voerde nog goed. ‘Er zat echt een hotelier aan de andere kant van de tafel, iemand die precies weet wat er in deze branche speelt. Dat is een groot voordeel voor investeerders. Je merkt ook aan de manier waarop hij met mensen praat. Heel open, gastvrij en bereid om iets met je feedback te doen’, zegt de investeerder.

‘Eén van onze criteria om in te stappen, is de vraag of je met de ondernemer in de kroeg een biertje zou willen drinken. Bij Matthijs Welle was dat zeker het geval.’

Zonder pretenties of arrogantie

Maar Endeit werd het dus niet. Iemand die wel als investeerder aan boord stapte, is Bas Rasker. Hij staat bekend als één van de belangrijkste investeerders van Mews. Eerder was hij betrokken bij de oprichting van onder meer Zoover, Weeronline en Eliza was here. Axivate Capital is zijn investeringsvehikel.

‘Matthijs is een zeer solide en kalme ondernemer, zonder pretenties of arrogantie. Hij neemt weloverwogen beslissingen en heeft een strategisch inzicht, altijd kijkend naar de lange termijn. Hij werkt ongelooflijk hard, wat eigenlijk niet normaal is. Toch maakt hij altijd tijd voor je vrij, wat gezien zijn drukke agenda best bijzonder is.’

Toen Rasker als investeerder instapte, was Mews in de hotelbranche nog relatief onbekend. Het bedrijf was gevestigd in een kelder in Praag, had minder dan twintig werknemers en slechts een handvol klanten.

‘We hebben eerst een paar hotels bezocht om te horen of zij tevreden waren over de software van Mews’, vertelt Rasker. ‘Het leek wel alsof die mensen zelf aandelen in het bedrijf hadden, zo enthousiast waren ze. Voor ons was dat het beste bewijs dat we konden krijgen.’

Twee uitgesproken persoonlijkheden

In dit ondernemersverhaal mag ook de rol van Richard Valtr niet onbelicht blijven. Welle ontmoette hem in Praag, toen hij nog bij Hilton werkte. Valtr was daar voor de bouw van een nieuw hotel. Ze hadden direct een klik.

‘Gedreven, ambitieus, aardig, grappig, direct, ongecompliceerd en een geboren beslisser.’ Dat zijn de eerste woorden die uit de mond van Valtr komen als we hem vragen om zijn zakenpartner te beschrijven. Al snel komt ook het competitieve karakter van Welle aan bod. ‘Hij is de meest vastberaden leider en wil elke taak beter uitvoeren dan wie dan ook.’

Hoewel er een duidelijk onderscheid tussen de twee is, Valtr focust zich op financiën en interne organisatie en Welle op strategie en verkoop, weten mensen die al langer in de top van Mews werken dat het ook weleens kan botsen tussen de twee. Dat is bijna onvermijdelijk als je twee uitgesproken persoonlijkheden aan de top hebt staan.

Discussies zijn er nog steeds, maar felle woordenwisselingen tijdens een online vergadering hebben medewerkers van Mews al lange tijd niet meer meegemaakt. ‘We begrijpen elkaar beter dan ooit’, zegt Welle nu zelf. Valtr: ‘We waarderen elkaar, omdat we zelf niet kunnen wat de ander doet. Aan egoïstische agenda’s doen we niet. Alles is voor de glorie van Mews.’

Beursgang op Wall Street

Overweeg Trumps strijd tegen DEI in Amerika. Dit raakt Welle persoonlijk, evenals de cultuur van Mews. De ondernemer is zelf homoseksueel, diversiteit en inclusie zijn verweven met het DNA van zijn bedrijf. Desondanks: als hij Mews opnieuw zou moeten beginnen, zou hij dat in de Verenigde Staten doen. De Europese markt is ’te versnipperd’ en het ontslagrecht in veel landen ‘belemmerend’, vertelt hij aan het FD.

Amerika biedt meer voordelen voor ondernemers. Mews groeit er momenteel vier keer sneller dan in Europa. En er is nog veel onontgonnen terrein, aangezien het bedrijf nog maar 2 procent van de markt in handen heeft. ‘We bereiden ons voor op een mogelijke beursgang in de komende twee à drie jaar. Het wordt bijna zeker Wall Street.’

Desondanks blijft hij het gesprek over diversiteit en inclusie voeren. Hoewel hij tegenwoordig zijn woorden zorgvuldiger kiest, zegt hij tegen MT/Sprout: ‘Ik vecht niet voor mezelf, maar voor anderen. Ik vind het moeilijk om te zien dat mensen niet dezelfde kansen krijgen. En ik ben de eerste die op het podium gaat zitten om daarover te praten.’

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in maart 2024 en op 24 januari 2026 geüpdatet.

