Succesvolle Startups: Ex-CEO Funda onthult Cruciale Succesfactor!

Het ondernemerschap vraagt offers: laat thuis komen, minder tijd met je kinderen en constant problemen oplossen. Desondanks streven velen ernaar om een eigen bedrijf te starten. In de podcast CEO vs CEO deelt de ervaren investeerder Quintin Schevernels inzichten over wat essentieel is voor een oprichter.

‘Waarom wil je een onderneming starten? Je moet echt een sterke drive hebben of gefrustreerd zijn door iets dat niet goed werkt in de markt.’ Dit is een standaardvraag van Quintin Schevernels aan ondernemers die bij hem aankloppen voor investeringen. Het antwoord op deze vraag is cruciaal voor zijn investeringsbeslissing.

Schevernels spreekt uit ervaring. Als voormalig CEO van de huizenwebsite Funda, Layar en diverse andere technologiebedrijven heeft hij meer dan twintig jaar ervaring met het leiden van teams van wel driehonderd mensen. Momenteel is hij CEO van het mobiele uitgeversbedrijf Impala Studios.

Sinds 2012 heeft hij via zijn onderneming QSentie Ventures in meer dan vijftig startups geïnvesteerd. Zijn conclusie is steeds dezelfde: succes is afhankelijk van ‘grit’, oftewel doorzettingsvermogen en vastberadenheid.

‘Je hebt echt grit nodig. Je moet bereid zijn door muren heen te breken’, aldus Schevernels in de podcast CEO vs CEO.

Van uitzendkracht tot topmanager

Schevernels’ eigen drijfveer bracht hem van een functie als intercedent bij Randstad naar leidende posities binnen het Nederlandse medialandschap. Hij begon in 1994 bij het uitzendbureau waar hij handmatig kandidaten aan vacatures koppelde. ‘Het internet was nog niet wijdverspreid’, herinnert hij zich. Zijn talent voor het matchen van mensen en bedrijven viel al snel op.

Dit talent werd nog waardevoller met de opkomst van het internet. Na een niet succesvolle overstap naar een startup tijdens de dotcomcrisis, kwam Schevernels terecht bij de Telegraaf Media Groep, waar hij verantwoordelijk werd voor alle online vraag-en-aanbodkanalen. ‘Speurders.nl was een van de afdelingen onder mijn beheer’, vertelt hij over die periode.

Lessen uit de financiële crisis

Een omslagpunt was zijn tijd bij VNU Media, waar hij meedeed aan een managementbuy-out. Net toen alles goed leek te gaan, brak de financiële crisis van 2008 uit. Voor een bedrijf dat voor 75 procent afhankelijk was van arbeidsmarktcommunicatie was dit desastreus. ‘De markt kromp twee jaar achter elkaar met 50 procent’, verklaart Schevernels.

De oplossing was rigoureus: binnen drie maanden moest meer dan de helft van het personeel ontslagen worden. ‘Dat was een bloedbad en er bleef weinig motivatie over bij degenen die overbleven’, beschrijft hij die moeilijke periode. Toch toonde het bedrijf veerkracht, mede door een verhuizing naar een nieuw kantoor wat zorgde voor een nieuwe start.

Van schalen naar opbouwen

Deze ervaringen hebben Schevernels’ visie op ondernemen gevormd. In zijn eerste vijftien jaar focuste hij zich op het uitbreiden van bestaande merken en concepten. ‘Niet van 0 naar 1, maar van 1 naar 10’, legt hij uit. Later, als investeerder, leerde hij de kunst van het vinden van de juiste product-marktcombinatie.

Bij Funda, waar hij van 2018 tot en met 2021 CEO was, paste hij deze vaardigheden toe. Het platform groeide uit tot een van de bekendste online merken in Nederland, met een naamsbekendheid van meer dan 90 procent.

Grit herkennen

Als investeerder in startups zoekt Schevernels nu vooral naar die ene cruciale eigenschap die hij zo belangrijk vindt. Zonder grit doet hij geen investeringen, ongeacht andere kwaliteiten. ‘Dan investeer ik gewoon niet.’

Het identificeren van die drive gebeurt niet in één gesprek. ‘Je probeert dat tijdens je due diligence te doen. Je voert meerdere gesprekken met de oprichters om een gevoel te krijgen van hoeveel grit er werkelijk is.’

Waarom ondernemen zo zwaar is

De focus op doorzettingsvermogen komt niet zonder reden. Ondernemerschap brengt volgens Schevernels onvermijdelijke offers met zich mee. ‘Je krijgt veel tegenslagen als ondernemer. Er worden continu problemen op je afgevuurd en overal is er brand.’

Het privéleven lijdt hier vaak onder. ‘Je komt laat thuis, je partner is ontevreden, of je ziet je kinderen minder. Als je echt een succesvolle ondernemer wilt zijn, dan is dat intensief. Vooral de eerste drie tot vijf jaar, maar soms zelfs langer.’

Voor diegenen die toch willen ondernemen, heeft Schevernels een duidelijke boodschap: ‘Weet je zeker dat je dit wilt? Ben je bereid om deze offers te brengen?’

Luister naar de nieuwste aflevering van CEO vs CEO met Quintin Schevernels. Abonneer je via de podcast-app naar keuze. Er verschijnen maandelijks nieuwe afleveringen.