Waakhond grijpt in bij The Good Roll: Misleidende beleggersbeloften en verborgen risico’s!

The Good Roll is door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt vanwege een reclame betreffende een nieuwe obligatie-uitgifte. De fabrikant van vrolijke toiletpapierrollen beloofde beleggers een rendement van 10 procent, naast een aantrekkelijk verhaal over duurzaam toiletpapier en een fabriek in Ghana. Echter, de reclamewaakhond heeft geoordeeld dat de risico’s voor de beleggers niet voldoende belicht werden.

‘Door te investeren in een obligatie van The Good Roll draag je bij aan een duurzame papierketen. Voor een inleg vanaf €100 bieden we een vaste rente van 10% per jaar.’ Abonnees van de Volkskrant of het FD zullen de grote advertenties van deze opgewekte toiletpapierproducent zeker niet over het hoofd hebben gezien. Het bedrijf beoogt in totaal 1 miljoen euro te lenen door 10.000 obligaties uit te geven.

Volgens de Reclame Code Commissie had The Good Roll niet op deze manier mogen adverteren. Dit besluit werd genomen op 11 maart. De commissie stelt dat de advertentie essentiële informatie over financiële risico’s onvoldoende duidelijk heeft gemaakt. Dit geldt zowel voor de advertentie zelf als voor de webpagina waarnaar verwezen werd met een QR-code.

Dit zou de ‘gemiddelde consument’ kunnen aanzetten tot een besluit dat anders niet genomen zou worden. In die zin is de uiting misleidend, volgens de Commissie.

De uitspraak, ingezien door de redactie van MT/Sprout, is nog niet gepubliceerd. Dit omdat The Good Roll tot 25 maart de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan, hoewel het bedrijf aangeeft dit niet te zullen doen. ‘We hebben dit overwogen, maar willen niet in een welles-nietes spel verzeild raken’, aldus medeoprichter en CEO Sander de Klerk. ‘We nemen deze uitspraak serieus en willen ervan leren.’

‘Gratis lunch bestaat niet’

The Good Roll maakt in de advertentie bekend nieuwe obligaties uit te geven voor de financiering van een fabriek in Ghana die lokaal bamboe verwerkt tot toiletpapier. Met deze bamboerollen biedt het bedrijf een alternatief voor de duizenden bomen die dagelijks worden gekapt voor ons toiletpapier en keukenpapier. Bovendien draagt The Good Roll via een eigen stichting bij aan sanitaire voorzieningen in Afrika.

‘Dat is niet alleen duurzaam, maar ook sociaal’, zo staat in de advertentie. ‘We creëren werk, waarde en kansen op een plek waar dat het verschil maakt.’

Deskundigen, geraadpleegd door MT/Sprout, geven hun mening over de uitspraak en de advertentie. ‘Het is een mooi verhaal’, reageert Rob Bauer, hoogleraar Finance aan de Maastrichtse School of Business and Economics. ‘Maar het is niet het complete verhaal. Er bestaat geen gratis lunch, zeggen wij economen. De gemiddelde Nederlander ziet die advertentie en denkt: leuk, hier ga ik in investeren. Ik ontvang vijf jaar lang 10 procent rente, behaal een geweldig rendement en draag bij aan een goed doel. Maar nergens las ik iets over hoe risicovol deze belegging is.’

De enige aanwijzing was volgens Bauer het beloofde rendement. ‘Ter vergelijking: aandelen leveren op lange termijn gemiddeld 7 tot 8 procent op. Een rendement van 10 procent duidt op aanzienlijke risico’s, inclusief de kans dat je je inleg verliest.’

De slager keurt zijn eigen vlees

Ook Maarten de Jong, tegenwoordig partner bij BerendsenVisser, een adviesbureau dat ondernemers helpt bij het herstructureren van hun bedrijf, viel het aanbod van The Good Roll op. In een vorig leven was hij medeoprichter en directeur van het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd, waar veel groene en sociale ondernemingen geld aantrokken bij consumenten.

‘Het is een buitengewoon sympathiek initiatief en bedrijf’, stelt hij. ‘Toen ik het aanbod zag, leek het me een interessant verhaal. Maar al snel loop je aan tegen het probleem dat de adverteerder in feite zijn eigen vlees keurt. Er is geen onafhankelijke partij die naast het rendement de risico’s aangeeft.’

De Jong dook in het prospectus en het bijbehorende financiële overzicht, gepubliceerd op 14 januari 2026, om een beeld te krijgen. Uit de conceptcijfers van 2025 blijkt dat The Good Roll vorig jaar een nettoverlies van ongeveer 1,3 miljoen euro leed, een verslechtering ten opzichte van het verlies van 770.000 euro in 2024. Ook de ebitda (het resultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen) was beide jaren negatief.

Grote investeringen, tegenvallende groei

De Klerk legt uit dat deze verliezen het resultaat zijn van grote investeringen in combinatie met een tegenvallende groei. The Good Roll had voor 2025 een omzetgroei van 35 procent voorzien en had hiervoor nieuwe medewerkers aangenomen: een managing director, een commercieel directeur, extra personeel op sales en finance. De marketingbudgetten werden verhoogd en het bedrijf stapte over naar een nieuw fulfillmentcenter. Deze overstap bleek lastiger en kostbaarder dan verwacht, wat leidde tot een stevige dip in de marges, aldus De Klerk. ‘Dat leidde tot een zware dip in de marges.’

Dit was niet de enige tegenvaller, want de beoogde groei bleef uit. Eind 2025 moest het bedrijf ingrijpen. Van vijf medewerkers werden de contracten niet verlengd en de marketingbudgetten werden meer dan gehalveerd. ‘Voorheen gaven we 40.000 tot 50.000 euro per maand uit, nu minder dan 18.000’, zegt De Klerk. ‘En dankzij een nieuw ERP-systeem kunnen we nu meer automatiseren.’

De cijfers over januari en februari 2026 laten volgens de CEO een positieve trend zien. In januari was het ebitda-verlies 2.100 euro en in februari 14.000 euro, waar The Good Roll een jaar eerder verliezen van 60.000 tot 70.000 per maand rapporteerde. ‘Vanaf het tweede kwartaal van 2026 verwachten we ebitda-positief te zijn, en vanaf het derde kwartaal winstgevend.’

Realistisch zijn over risico’s

Dat betekent: in Europa. The Good Roll zet daarnaast een nieuwe tak op in Ghana voor de productie van white label-bamboepulp voor externe afnemers, volgens hetzelfde principe als Tony’s Open Chain. Een van de productielijnen is al in gebruik, in het najaar van 2026 wordt de tweede opgeleverd.

Zo’n fabriek bouwen en uitbreiden kost geld, legt De Klerk uit, waardoor het negatieve eigen vermogen van het bedrijf steeg van 2 miljoen in 2025 naar 4,7 miljoen euro. De totale schuldenlast bedraagt bijna 13 miljoen euro, inclusief 9,7 miljoen aan obligaties en onderhandse leningen.

Op dit moment is er dus geen buffer. Als de resultaten tegenvallen of het bedrijf niet voldoende geld kan ophalen, zal het ‘relatief snel’ niet meer aan de verplichtingen van de obligaties kunnen voldoen. ‘Als wij failliet gaan, hebben we geen geld om de lening terug te betalen of om de rente te betalen’, schrijft The Good Roll in het prospectus.

De Klerk: ‘Dat hebben we bewust op deze manier opgeschreven. We ondernemen in Afrika en dat is een risico, en daar willen we realistisch over zijn. Maar ondertussen bouwen we ook aan een bamboeketen waarmee we de paper chain écht kunnen veranderen.’

Beleggers nemen dus een hoog risico. Of de forse rente van 10 procent daarmee in verhouding is? De Jong: ‘Om het risico in de rente te reflecteren, zou die nog een stuk hoger moeten zijn. Maar ik vermoed dat dat een slecht signaal zou zijn voor investeerders en het zou bovendien onbetaalbaar worden voor de ondernemer.’

Zijn kennissen waren wel gecharmeerd van het alternatieve toiletpapier. ‘Mijn advies was: als je het wilt steunen, doneer dan aan de stichting.’

‘Onjuist en mogelijk te optimistisch beeld’

Volgens de Reclame Code Commissie is het begrijpelijk dat deze risico’s niet in de advertentie genoemd werden vanwege de beperkte ruimte. Echter, deze informatie had wel expliciet vermeld moeten worden op de landingspagina waarnaar de bijgevoegde QR-code verwijst.

Dat heeft The Good Roll nagelaten, en daarmee zijn volgens de waakhond ‘onjuiste en mogelijk ook te optimistische’ verwachtingen gewekt. Dat het om een advertentie in een medium gaat dat ook minder financieel ervaren lezers bereikt, is in de uitspraak meegewogen.

‘Beleggen kent risico’s, dat is algemeen bekend’, zegt Bauer. ‘Maar dat ontslaat de adverteerder niet van de plicht om die risico’s op een duidelijke en toegankelijke manier kenbaar te maken. Zeker als het om een paginagrote advertentie in een landelijke krant gaat.’

The Good Roll is geschrokken van de uitspraak. ‘We hebben nooit iemand willen misleiden’, reageert De Klerk. ‘Waarom zouden we dat doen? We hebben juist op een zo goed mogelijk manier willen verwoorden waarmee we bezig zijn. We zijn dan ook heel blij met deze feedback.’

De communicatie is direct aangepast, laat het bedrijf weten. Voortaan moeten beleggers op de investeringspagina expliciet aangeven dat ze het prospectus hebben gelezen en zich bewust zijn van de risico’s, voordat ze kunnen investeren. Het prospectus wordt uitgebreid en in toekomstige advertenties wordt er duidelijker naar verwezen.

9 miljoen via obligaties

The Good Roll heeft de afgelopen twee jaar al 9 miljoen euro opgehaald via obligatieleningen. Maar als je geld leent aan een bedrijf met een grote schuldenlast, concludeert De Jong, moet daar wel een reële operationele winst tegenover staan om de rente en aflossing te kunnen betalen.

‘Althans, er moet een redelijk uitzicht daarop zijn. Maar op dit moment wordt er nog steeds een sterk verlies geleden. Dan neem je als investeerder wel een voorschot op de toekomst: je gelooft dat het bedrijf met deze financiering succesvol en winstgevend zal worden. Dit risicoprofiel past meer bij risicokapitaal, aandelen dus, dan bij obligatieleningen.’

The Good Roll gaat straks ook geld aantrekken via aandelen, reageert De Klerk. ‘Maar crowdequity staat in Nederland op een laag pitje. In Engeland gaan we in mei van start met Crowdcube. En we hebben twee term sheets klaarliggen voor de bouw van een volgende fabriek, met de Franse bank Societe Generale en National Investment Bank in Ghana, die voor 70 procent via de banken en 30 procent via de crowd gefinancierd moet worden.’

The Good Roll moest zich volgens De Klerk eerst bewijzen. ‘We liepen tegen twee obstakels op’, zegt hij. ‘Grote fondsen en vc’s richten zich op food, tech of agri – en wij zijn dat in hun ogen allemaal niet. De Ghanese economie is instabiel en de munt gaat alle kanten op. Een tijdlang waren obligaties de enige manier om geld op te halen.’

Een ander punt van kritiek is dat het volgens de Reclame Code Commissie onwaarschijnlijk is dat de obligatielening van 1 miljoen puur voor de bouw van een fabriek in Ghana is bedoeld. Dat is niet eerlijk, oordeelt de waakhond: gezien die fabriek in de advertentie centraal staat, mogen beleggers verwachten dat het geld daarnaartoe gaat.

60 procent van het bedrag is bestemd voor de nieuwe productielijn en 40 procent voor de Europese organisatie, licht De Klerk toe: het aanvullen van werkkapitaal, dekken van verliezen en rentelasten over eerder uitgegeven obligaties. ‘Daar gaan we veel transparanter over communiceren. Met kwartaalrapportages waarin we duidelijk aangeven welke resultaten we hebben behaald, welke investeringen we hebben gedaan en welke stappen zijn gezet.’