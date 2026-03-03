Ontdekking: Koe Veronika toont verrassende intelligentie, wetenschappers versteld!

Een Massage voor de Koe

Ze had een massage nodig.

Het gebruik van gereedschappen is niet alleen beperkt tot primaten en intelligente vogels. Een bruine koe genaamd Veronika is voor het eerst ooit gedocumenteerd terwijl ze met indrukwekkende vaardigheid gereedschappen gebruikte, wat suggereert dat deze nederige herkauwer mogelijk over veel grotere cognitieve vaardigheden beschikt dan voorheen werd aangenomen, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology.

“De resultaten benadrukken hoe aannames over de intelligentie van vee wellicht meer reflecteren op observatiegaten dan op echte cognitieve beperkingen,” zei Alice Auersperg, een cognitief bioloog aan de Universiteit van Veterinaire Geneeskunde Wenen in Oostenrijk, die het onderzoek uitvoerde, volgens Science Alert.

De uiterst boeiende experimenten begonnen nadat Auersperg en collega Antonio Osuna-Mascaró een video zagen waarin Veronika stokken gebruikte om moeilijk bereikbare plekken op haar lichaam te krabben.

Hoewel de eigenaar, de Oostenrijkse boer Witgar Wiegele, haar al meer dan een decennium deze verzorgingsroutine had zien uitvoeren, trof het tafereel een snaar bij Auersperg, die dacht dat dit een niveau van cognitie toonde dat normaal niet geassocieerd wordt met koeien.

“Toen ik de beelden zag, was het meteen duidelijk dat dit geen toeval was,” verklaarde zij. “Dit was een betekenisvol voorbeeld van gereedschapsgebruik bij een soort die zelden vanuit een cognitief perspectief wordt beschouwd.”

Initieel werd het gebruik van gereedschap beschouwd als een vaardigheid die enkel aan mensen toebehoorde, voordat wetenschappers ontdekten dat diverse soorten van chimpansees tot orka’s en kraaien ook over dit zogenaamd uniek menselijke talent beschikten.

Om te bepalen of Veronika’s prestatie een toevalstreffer was, besloten de onderzoekers de intelligente koe te bezoeken en haar gebruik van gereedschappen in een reeks proeven te observeren.

Ze onderzochten hoe de 13-jarige koe een specifiek gereedschap — een dekborstel — gebruikte om zichzelf te jeuk, en ontdekten dat ze deze exclusief gebruikte om haar achterste, lendenen, uier en andere moeilijk bereikbare gebieden te krabben.

De manier waarop ze haar mond gebruikte om grepen te wisselen en op zijn plaats te houden toonde een antropomorf niveau van controle en precisie, ooit alleen gezien in een “Farside” cartoon.

Veronika toonde ook extreme veelzijdigheid in haar gebruik. De veeleisende veestapel gebruikte het geborstelde uiteinde op de dikker behuide bovenste delen van haar lichaam, terwijl ze het gladde stokuiteinde gebruikte op haar meer gevoelige delen — als een zelfzorg Zwitsers zakmes.

Afhankelijk van het gebied, wisselde ze haar techniek af, met bredere bewegingen voor het geborstelde uiteinde en meer precieze, soepelere bewegingen met het handvat.

“Wat opvalt is hoe ze deze beperkingen compenseert, de uitkomst van haar acties anticipeert en dienovereenkomstig haar greep en bewegingen aanpast,” riep Osuna-Mascaró uit.

Hij noemde Veronika’s veelzijdige schrobsessie als bewijs dat “een koe zich echt flexibel kan inzetten bij het gebruik van gereedschap.”

Het is nog onduidelijk hoe de koe zo bedreven is geworden met de dekborstel. Echter, de onderzoekers beweerden dat dit te maken zou kunnen hebben met Veronika’s speciale omstandigheden, namelijk haar lange levensduur, menselijk contact en toegang tot een open omgeving, die haar allemaal ruime mogelijkheden boden om te experimenteren.

Echter, Osuna-Mascaró vermoedt dat deze gereedschap-gebruikende “vaardigheid mogelijk breder verspreid is dan momenteel gedocumenteerd.”

“Misschien ligt de echte absurditeit niet in het voorstellen van een gereedschap gebruikende koe, maar in de aanname dat zoiets nooit zou kunnen bestaan,” schreven de onderzoekers.