Intelic wil de ‘Android van defensie’ worden: Revolutionaire software voor militaire drones!

Militaire drones draaien vaak op software die niet betrouwbaar is, wat levensgevaarlijk kan zijn voor de soldaten die ze bedienen. Intelic, de winnaar van de MT/Sprout Challenger Award, werkt aan een veiliger en efficiënter systeem. Een belangrijk moment is aangebroken: het is nu alles of niets.

Tijdens zijn presentatie koos Maurits Korthals Altes, CEO en medeoprichter van Intelic, ervoor om niet over AI of software te praten. Op het podium in De Rode Hoed in Amsterdam vertelde hij over de ervaringen van een collega, een voormalig Nederlandse dronepiloot die in Oekraïne vocht.

Meerdere dagen verschool zijn eenheid zich in de kelder van een verwoest gebouw dicht bij de frontlinie in Pokrovsk, een stad die op het punt stond in Russische handen te vallen. Toen kregen ze orders om terug te keren naar hun basis. ‘Een rit van twintig kilometer over een weg vol mijnen en puin’, aldus Korthals Altes. ‘Elke meter is levensgevaarlijk door drones, artillerie en saboteurs.’

Zijn collega overleefde de reis, maar een ander team werd geraakt door een vijandelijke drone. Twee van de drie inzittenden, Igor en Sanja, overleefden de aanval niet. De zaal was doodstil toen Korthals Altes zijn verhaal vertelde en niemand leek bezwaar te maken dat hij langer sprak dan de toegewezen twee minuten.

Marktuitdager van het Jaar

Met dit verhaal won Intelic op donderdag 6 november de MT/Sprout Challenger50 Award van 2025, en werd daarmee uitgeroepen tot de grootste marktuitdager van het jaar. Het bedrijf versloeg finalisten Leyden Labs en Cead. ‘Het was echt heel stil’, merkte Korthals Altes op de dag na de presentatie op. ‘Misschien waren mensen geschokt. Het was niet wat ze hadden verwacht bij een startup-pitch.’

De Challenger50 wordt mede mogelijk gemaakt door EY, Greyt, Moss en Unique. Bekijk de volledige lijst »

Hij vond het zelf ook spannend. ‘Het was de eerste keer dat ik dit verhaal vertelde. Je wilt het goed doen, voor mijn collega, voor de gesneuvelde militairen. Voor veel mensen voelt de oorlog in Oekraïne ver weg, hoewel het slechts 2.500 kilometer is. Ik wilde het publiek laten voelen wat daar dagelijks gebeurt en duidelijk maken waarom wij doen wat we doen.’

‘De militairen zouden daar niet eens moeten zijn, of hoeven zijn. Veel soldaten opereren veel te dicht bij de frontlijn, dat heeft alles te maken met het snelle gebruik van drones en andere (semi-)autonome systemen in het strijdperk – en met name de traditionele, civiele software waarop ruim 90% van deze onbemande systemen draait. Deze software is complex, inefficiënt en foutgevoelig, waardoor operators dichtbij moeten blijven, vaak met gevaar voor eigen leven.’

Over lucht en land

Korthals Altes (30), samen met medeoprichters Marc Derksen (36, chief product officer) en Jeroen Lappenschaar (38, chief technology officer), ontwikkelt bij Intelic AI-software voor zelfstandige navigatie en operatie van militaire drones.

Hun belangrijkste product, Nexus, is een gebruikersinterface die systemen over lucht, land en zee kan verbinden en integreren, waardoor deze als een groep kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door vliegende drones als een ‘zwerm’ te laten functioneren om een gebied in kaart te brengen, zelfs als deze drones van verschillende fabrikanten zijn.

Deze ‘interoperabiliteit’ is een belangrijk onderscheidend vermogen van de scaleup en biedt grote voordelen. In de praktijk betekent dit dat het leger geen dure, gesloten systemen meer hoeft aan te schaffen van één leverancier, iets wat MT/Sprout al eerder opmerkte toen ze het bedrijf nomineerden als Startup to watch.

‘Een ander voordeel is dat onze interface veel gebruiksvriendelijker is’, voegt Korthals Altes toe. ‘Denk aan de druk op deze mensen. Stel je voor dat je altijd als loodgieter hebt gewerkt en plotseling wordt opgeroepen voor het leger. Na een maand training moet je ineens een soort halve cockpit bedienen met 300 knoppen. Wij maken dat eenvoudiger door meer te automatiseren. Hierdoor kunnen militairen de drones vanaf een grotere afstand bedienen en zijn er minder operators per systeem nodig.’

Op een kruispunt

Korthals Altes vertelt over een incident waarbij een drone – een echt voorval – 100 meter naast de beoogde locatie landde. ‘Het was een Chinees model, relatief goedkoop, 2.500 euro. Het apparaat kwam neer in een open veld. De logische keuze zou zijn om het daar te laten liggen, maar een soldaat besloot toch om het te gaan halen. Materieel is schaars. Hij werd beschoten en overleefde het niet. Dit had voorkomen kunnen worden. De hardware functioneerde goed, maar de software faalde.’

Deze verhalen zijn precies waarom de oprichters Intelic hebben opgericht (tot voor kort heette het bedrijf trouwens Avalor AI, maar ze hebben de naam gewijzigd vanwege verwarring met de Nederlandse dronemaker Avular). Voor Korthals Altes begon dit avontuur toen hij als student werktuigbouwkunde zich aansloot bij Defensity College, waar hij samen met andere studenten een proof of concept ontwikkelde voor een dronezwerm bij een nieuwe robotica-eenheid.

Na zijn afstuderen in 2021 besloot hij samen met Derksen en Lappenschaar door te gaan met het ontwikkelen van wat hij daar begonnen was.

Hij stond al snel voor een keuze. ‘Doorgroeien in een operationele functie, ingenieur blijven bij Defensie of voor mezelf beginnen’, somt hij op. ‘Als ingenieur werk je alleen aan prototypes, terwijl ik impact op schaal wilde maken. Dat is gewoon niet mogelijk bij Defensie, waar de operatie daar niet op is ingericht. En als soldaat zou ik hooguit gemiddeld zijn geworden. Dus nam ik in 2021 de gok.’

Vijf maanden later volgde de Russische inval in Oekraïne – ironisch genoeg, gaf dat het jonge bedrijf een enorme boost. ‘Wow, dacht ik toen. Het is goed dat ik mijn hart gevolgd heb. Ik kan nu meer verschil maken dan ik ooit had gedacht.’

Boots on the ground

Zijn sterke banden met Defensie zijn een groot voordeel voor Intelic; de Nederlandse krijgsmacht is een belangrijke klant. ‘We werken ook samen met grote defensiebedrijven zoals Rheinmetall, Airbus en KNDS’, legt Korthals Altes uit. ‘En met de dronefabrikanten zelf, waaronder het Nederlandse DeltaQuad, het Franse Parrot en het Brits-Portugese Tekever. Drones moeten goedkoper worden en verder kunnen vliegen. Het is een zeer competitieve markt en het wordt steeds moeilijker om je te onderscheiden. Dan is het interessant om samen te werken met een partner waarmee je schaalbare nieuwe functionaliteiten kunt toevoegen. Het is ingewikkeld en kostbaar om dat alleen te doen.’

In Oekraïne draaien inmiddels meer dan 1.100 Nexus-licenties. ‘We werken ook samen met lokale partijen, zoals Gurzuf Defence’, zegt de ondernemer. ‘Dat kent niemand, maar we leveren er veel mee.’

Samenwerken met Oekraïners is volgens hem ‘heel simpel en tegelijkertijd heel moeilijk’. De sleutel: boots on the ground. Intelic heeft mensen in Oekraïne, en zelf heeft Korthals Altes het land ook al zeven keer bezocht. ‘En dat is nog weinig vergeleken met andere collega’s’, vertelt hij. ‘Je moet extreme toewijding tonen en betrouwbaar zijn. Oekraïners zijn gewend dat bedrijven doorlopend innoveren en dat soms niet alles werkt zoals het zou moeten. Dat vinden ze niet erg. Maar ze hebben een hekel aan westerse bedrijven die een kant-en-klaar product afleveren en vervolgens maanden niets laten horen, terwijl ze thuis wel opscheppen dat hun producten ‘battle-tested’ zijn.’

Winner takes all-markt

Volgens de jury van de MT/Sprout Challenger50 Award opereert Intelic in een winner takes all-markt. Om in deze industrie te winnen, moet iedereen jouw software gaan gebruiken. ‘Je wilt de Android van de defensie-industrie worden’, aldus het commentaar. ‘Dat is geen gemakkelijke opgave.’

Hier is Korthals Altes zich van bewust. ‘We hebben nu een voorsprong, maar het komende jaar wordt cruciaal. Het is erop of eronder: snel groeien en de grootste worden, of ingehaald worden en het stokje moeten overdragen. Om bij de vergelijking met Android te blijven: over Windows Phone hoor je ook niemand meer.’

Het zijn niet zozeer de directe concurrenten die hem zorgen baren, maar wat de verticaal geïntegreerde spelers doen. De Apples van de dronewereld, die zowel de hardware als software zelf ontwerpen en beheren: Helsing en Quantum Systems, beide Duits.

‘Partijen die de hele markt proberen te veroveren. Als iedereen alleen iPhones koopt, heeft Android geen bestaansrecht. Investeerders vinden dat spannend. Ze vinden het water wel heel troebel. We zijn bezig met een nieuwe investeringsronde en dat sentiment wil je dan eigenlijk niet hebben.’

Gaspedaal ingedrukt houden

Dit wordt de tweede ronde voor Intelic. In juni vorig jaar haalden ze 2 miljoen euro op bij Keen Venture Partners, het venture capital-bedrijf van vader Ben en zoon Robert Verwaayen en Alexander Ribbink (Robert Verwaayen zat in de jury van de Challenger50 Award. Als investeerder onthield hij zich van stemming bij Intelic, red.).

Met die financiering is het team in ruim een jaar tijd verdriedubbeld van vijftien naar vijftig mensen. Intelic zoekt vers kapitaal om in het komende jaar te groeien naar meer dan 100 medewerkers. De teams in Nederland en Oekraïne moeten groter worden, en er zijn plannen voor afdelingen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Korthals Altes: ‘We zoeken ook een groter kantoor in Nederland. We hebben een intentieverklaring getekend voor een nieuwe locatie op de NDSM-werf. Ons huidige pand wordt te klein.’ Lachend: ‘Wij noemen het een legbatterij. Iedereen zit op elkaar gepakt, de bureaus staan veel te dicht op elkaar. Niet heel goed voor de concentratie.’

Voor kerst hoopt Korthals Altes witte rook te hebben. Want zijn voet van het gas halen, doet hij liever niet. Wil Intelic schaal krijgen, dan moeten de honderden licenties die het bedrijf al levert er ’tienduizenden’ worden. Er ligt een tijdpad: het bedrijf verwacht dit jaar af te sluiten met een omzet van 4,8 miljoen euro. In 2026 moet dat 20 miljoen euro zijn, in 2027 50 miljoen euro en eind 2028 100 miljoen of meer.

Hij vertelt het nuchter, zonder een spoortje bravoure. ‘Tot nu toe zijn we elk jaar met een factor vier gegroeid. Ik roep al twee jaar dat dat echt niet nog een keer gaat lukken, en steeds lukte het wel. Nou, daar ben ik dus mee gestopt. Nu zeg ik: we gaan het gewoon fiksen.’

challenger50