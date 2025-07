Ontdek het geheim achter de snelle groei van XLINQ: Groei zonder salesafdeling!

In samenwerking met B. Amsterdam – Viet Nguyen, oprichter van de scaleup XLINQ, heeft een helder doel: betrouwbare software betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Met zijn team biedt hij steeds meer klanten ondersteuning. ‘Onze toolkit breidt zich uit met elke nieuwe case en elke nieuwe klant.’

Het team van ontwikkelaars onder leiding van Viet Nguyen deelt zijn eigenschappen: ze zijn nuchter, bescheiden en vakkundig. Ze werken goed samen en steunen elkaars succes.

‘We vinden het belangrijk om anderen te helpen vooruit te komen, dat geldt voor onze collega’s, onze klanten en andere ondernemers met vernieuwende ideeën’, zegt Nguyen. ‘Het klinkt als een cliché, maar de groei van ons bedrijf heb ik vooral te danken aan de mentaliteit en de stabiliteit binnen mijn team.’

Taalbarrières in softwareontwikkeling

Nguyen, de oprichter en CEO van scaleup XLINQ, dat staat voor ‘cross linking’, richt zich op het overbruggen van taalbarrières tussen softwareontwikkelaars en bedrijven die innovatieve en betrouwbare softwareoplossingen nodig hebben.

Nguyen is goed bekend met zowel de bedrijfswereld als de ontwikkelaarskant. Na zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven belandde hij snel in de financiële sector, waar hij werkte op het raakvlak van business en IT. Hij zag mogelijkheden voor verbetering.

‘Het ontwikkelen van betrouwbare software voor een bank is tijdrovend en duur, vaak kost het miljoenen of zelfs tientallen miljoenen. Veel projecten voor digitalisering focussen zich op veiligheid, naleving van regels en technologieovergang – belangrijke onderwerpen, maar de directe impact op klanten is vaak beperkt.’

‘Engels voor software’

Het grootste probleem is de communicatie tussen de business en de programmeurs, legt Nguyen uit. ‘Er is een groot gat tussen bedrijfskennis en de codering. We zijn teruggegaan naar de basis: hoe begint software eigenlijk? Je moet domeinkennis goed documenteren en de oplossing vanaf het ontwerp veilig en compliant maken om functioneel correcte, betrouwbare en veilige software te kunnen ontwikkelen.’

Hij zocht naar een manier om de logica en domeinkennis van banken en overheden gestructureerd vast te leggen om misinterpretaties te voorkomen. Hij beschrijft het als een soort ‘Engels voor software’: een universele taal voor bedrijfssoftware die domein- en bedrijfskennis vastlegt in processen, data en gebruikersinteracties.

Startup binnen ING Labs

Zijn werkgever ING bood hem tijd, geld en een team om zijn idee te ontwikkelen binnen de innovatiehub ING Labs. Sommige innovaties blijven binnen de bank om de organisatie te verbeteren, andere worden uiteindelijk zelfstandige ondernemingen omdat ze marktrelevant zijn.

‘Te mooi om waar te zijn’

In het begin leek het doel van Nguyen bijna onmogelijk. ‘Mensen zoeken al sinds de vorige eeuw naar manieren om de communicatie in softwareontwikkeling te verbeteren. Waarom zou het ons wel lukken?’, vraagt hij zich af. ‘Maar mijn motto is: als een idee niet te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het niet innovatief genoeg. Gelukkig geloofde het innovatiebestuur van ING in mijn visionaire aanpak.’

Het eindresultaat is XLINQ: een platform waarop mensen zonder programmeerkennis hun problemen of opdrachten kunnen omschrijven, zoals software voor een transactie of het versturen van gegevens naar de overheid. Een softwaregenerator vertaalt deze opdrachten naar werkende software.

‘We formuleren kennis in een taal die dicht bij de natuurlijke taal staat, dat is de basis’, legt Nguyen uit. ‘Daarna is alles gericht op de implementatie. Eén ding blijft constant: verandering. Daar houden we rekening mee in ons ontwerp. We ontwikkelen technologie die flexibel, herbruikbaar en toekomstbestendig is.’

Verder als ondernemer

In 2023 was het een logische stap om verder te gaan als een aparte bv, legt hij uit. De oplossingen van XLINQ zijn namelijk ook waardevol voor andere sectoren. ‘We richten ons in eerste instantie op de financiële sector, gezien onze achtergrond. We werken inmiddels voor verschillende banken, maar op termijn kunnen we ook andere organisaties en bedrijfstypes ondersteunen.’

Vele teamleden zijn bij hem in dienst gekomen. Nguyen vond een locatie voor zijn nieuwe bedrijf in de startup-hub B. Amsterdam. ‘Zo’n flexibele ruimte was ideaal, want ik wilde niet vastzitten aan een langdurig huurcontract voor het geval we zouden groeien’, zegt hij. ‘Verder biedt het een dynamische, informele sfeer vol gelijkgestemden, wat leidt tot kruisbestuiving.’

Uitbreiding naar andere sectoren

Al op de eerste dag ontstond een onverwachte samenwerking. ‘Ik sprak met de vertrekkende huurder over de overname van de laminaatvloer in B. Amsterdam’, vertelt Nguyen. ‘Hij is werkzaam in de verzekeringsbranche waar domeinkennis ook cruciaal is bij softwareontwikkeling. Nu bekijken we samen of we iets kunnen betekenen voor de verzekeringssector.’

Hoe groeit XLINQ?

Hoe meer klantcases XLINQ ontwikkelt, hoe sneller het bedrijf kan groeien. ‘Klanten kunnen met onze tools zelf software ontwikkelen. Zo wordt onze toolkit steeds uitgebreider, case voor case, klant voor klant. We bieden ook standaardmodules aan die we flexibel kunnen aanpassen. Uiteindelijk is ons doel om niet meer direct bij de klant aanwezig te zijn, maar hen in staat te stellen zichzelf en hun eigen klanten te helpen.’

Geen verkoopafdeling

Opmerkelijk is dat XLINQ geen verkoopafdeling heeft, alleen engineers. ‘Onze groei is voornamelijk gebaseerd op referenties’, zegt hij. ‘Volgens marketingbureaus moeten we onze productmarketing en positionering verbeteren. Misschien zijn we wat te bescheiden, maar tot nu toe werkt mond-tot-mondreclame erg goed. In mijn ervaring komen we snel in gesprek met beslissers binnen grote bedrijven. Zo had ik afgelopen vrijdag een telefoontje en spreek ik morgen al met de CFO over een oplossing.’

Oplossingen bedenken en software testen, dat is waar hij het meeste plezier aan beleeft. ‘Ik streef ernaar om minimaal de helft van mijn tijd inhoudelijk bezig te zijn, al lukt dat niet altijd’, zegt hij. ‘Als ondernemer ben ik ook manager en verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van ons product. Maar zodra we iets nieuws hebben, probeer ik het direct uit. Experimenteren, gebruikersreizen doornemen, fricties opsporen en verbeteringen aanbrengen – dat is wat ik graag doe.’

‘Het belangrijkste is dat je samen blijft geloven in de missie’, benadrukt Nguyen. We zetten elke dag nieuwe stappen en bouwen zo al acht jaar gestaag voort. Wat ons moed geeft, zijn de reacties van klanten. Iemand zei laatst: ‘Dit is echt geweldig, ik kan haast niet geloven dat we nu al in productie gaan!’ Zulke reacties geven ons telkens nieuwe energie.’

