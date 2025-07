Ticketswap-oprichter Hans Ober stopt als CEO: ‘Ik word een joker’

Meer dan twaalf jaar na de oprichting van Ticketswap, een marktplaats voor tweedehands kaartjes, draagt Hans Ober het stokje over aan een nieuwe leider. Dit voelt voor hem heel natuurlijk aan. “Op een zeker moment ben je voor de derde keer eenzelfde probleem aan het oplossen. Dan is het tijd voor iemand anders met een frisse kijk,” zegt hij.

Het was ooit zijn kantoor, maar sinds twee weken heeft zijn opvolger, CEO Jan van Casteren, zijn intrek genomen in de ruimte met uitzicht op het Rokin in Amsterdam. Het lijkt erop dat Van Casteren zich nog moet settelen, aangezien er nog enkele persoonlijke spullen van Ober liggen.

“Die reiskoffer is een afscheidscadeau,” wijst hij naar een hoek. “Normaal gesproken zat ik waar jij nu zit, achter dit bureau.”

Ober voelt zich enigszins onwennig, maar het valt mee. Formeel is hij nu aandeelhouder en commissaris bij het bedrijf dat tweedehands tickets verkoopt voor festivals, concerten en andere evenementen. Hij neemt de zomer de tijd om wat afstand te nemen.

Hij wil vooral zijn opvolger de ruimte geven om zich het bedrijf en de mensen helemaal eigen te maken. Daarna staat hij echter weer klaar voor het bedrijf dat hij langer dan twaalf jaar leidde en dat in 2014 de MT/Sprout Challenger-lijst haalde.

“Mijn medeoprichters Ruud (Kamphuis, red.) en Frank (Roor) hebben zich ook teruggetrokken, maar zijn nog steeds actief met nieuwe projecten voor Ticketswap. We willen het platform socialer maken, zodat je kunt zien waar je vrienden naartoe gaan,” vertelt hij.

Ober koos zelf voor zijn vertrek als ceo

Ober ziet ernaar uit om samen met zijn medeoprichters nieuwe ideeën te ontwikkelen. “Ik zie mezelf als een soort joker die overal kan worden ingezet, natuurlijk altijd met goedkeuring van de CEO. Ik wil ontdekken wat mij energie geeft en waar ik de meeste waarde kan toevoegen voor het bedrijf,” zegt hij.

“Als het nodig is dat ik naar een beurs ga of een afspraak met een grote internationale partner heb, dan doe ik dat graag. Als oprichter heb je toch een extra invloed. Maar de dagelijkse operaties laat ik over aan Jan en het team.”

Ober benadrukt dat het zijn eigen besluit was om te stoppen als CEO. “Het was geen gemakkelijke beslissing. Maar soms realiseer je je dat je voor de derde keer met hetzelfde probleem bezig bent en dat je ondanks alle opgedane ervaringen het probleem niet met nieuwe inzichten kunt oplossen. Dan vraag je je af wat het bedrijf nu echt nodig heeft: nieuwe energie, frisse motivatie, iemand die anders naar de zaken kijkt.”

CEO haalde de lunch bij Albert Heijn

Ober vertelt dat zijn rol als CEO steeds veranderde naargelang de fase waarin Ticketswap zich bevond, en dat hij zich comfortabel voelde in die rol. “In het begin waren we met zijn drieën. Ik was de enige niet-techneut en had CEO achter mijn naam, wat betekende dat ik alle algemene zaken op mij nam. ‘Wil je dat deze belangrijke functie op tijd klaar is? Haal dan maar even lunch bij Albert Heijn,'” herinnert hij zich.

Later kreeg Ober de leiding over financiën, HR, verkoop en klantenservice. “Ik moest mijzelf veel nieuwe dingen aanleren, maar dat vond ik juist leuk. We gingen verder met professionaliseren, stelden afdelingen samen en ik kon experts aanstellen om die te leiden. Dit is dus niet de eerste keer dat ik verantwoordelijkheden overdraag.”

Verantwoordelijkheden werden statisch

“Uiteindelijk was mijn rol vooral gericht op het in hun kracht zetten van mensen binnen de organisatie, ervoor zorgen dat de samenwerking vlot verliep. Steeds opnieuw informeren, afstemmen, en dat net zo vaak herhalen dat het blijft hangen. Soms is het frustrerend als je ziet dat een probleem niet wordt opgelost, terwijl je er niet met je grote CEO-schoenen doorheen kunt lopen,” legt Ober uit.

Hoewel Ticketswap nooit een amateuristische organisatie was, is door de continu veranderende buitenwereld een nieuwe professionaliseringsslag nodig. “Er komt een moment dat je verder moet bouwen: alles intern beter organiseren, processen stroomlijnen, professioneler worden in partnerschappen. Dan ga je als oprichter nadenken over je eigen rol. Mijn verantwoordelijkheden werden wat statisch,” zegt hij.

Nieuwe CEO komt van Flexport

“Ik ben vooral een probleemoplosser. Ik geniet ervan als iets vastloopt en we moeten gaan sleutelen. Mijn energie komt uit het vereenvoudigen van het product dat we bieden, frictie weghalen bij het aanbieden, vinden en kopen van een ticket. Maar in een groeiend bedrijf ben je als CEO op een gegeven moment vooral bezig met de interne harmonie: afstemmen, informeren. Ik merkte dat ik daar minder blij van werd,” vertelt Ober.

Er is nu iemand gevonden die daar wel blij van wordt. Jan van Casteren heeft voor digitale expediteur Flexport de Europese activiteiten opgezet tot een bedrijf met 400 werknemers. “En vanaf het begin is hij een enthousiaste gebruiker van Ticketswap, hij is nogal dol op festivals.” Maar hij zat niet in het netwerk van Ober en zijn compagnons.

“We zijn met een headhunter een formeel proces gestart, omdat we wilden dat alle kandidaten op dezelfde manier zouden worden beoordeeld. Jan bleek een enorme fit qua energie en ervaring. En voor mij was het belangrijk dat ik iemand vond die past bij onze normen en waarden. En dat is Jan.”

Veel praten, vooral niet over Ticketswap

Hoe krijg je het gevoel dat je de leiding over je bedrijf aan iemand kunt toevertrouwen? “Door veel met elkaar te praten en vooral niet over Ticketswap te praten. Over wat je belangrijk vindt in het leven. Waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Hoe kijk je ergens tegenaan? Natuurlijk hebben we in de fase daarvoor wel gewoon geluncht, scenario’s opgesteld, board presentaties gehouden. Maar het ging heel organisch.”

Ober geeft toe: vorig jaar was er geen sprake van dat hij een stap terug zou doen, en in de jaren daarvoor ook niet. Ticketswap heeft vooral sinds corona waanzinnige jaren meegemaakt. Tot dat moment had de hele wereld zitten wachten op de mogelijkheid om kaartjes op een eerlijke manier door te verkopen en kon Ticketswap groeien tot miljoenen gebruikers.

Megahard getroffen door corona

“We zagen corona vanuit Azië naderen, maar toen het Italië bereikte wisten we: oh shit, we zijn de pineut.” Nederland ging op slot, en toen weer open, en daarna weer op slot. “Ticketswap werd megahard getroffen. Events werden gecanceld, verplaatst, het was een chaos en klanten gingen ons nog eerder bellen dan de organisator zelf. En wij konden hier wel mooie dingen ontwikkelen, maar niets testen.”

Inkrimpen, loonsteun, uitstel van belasting, Ober deed wat alle getroffen ondernemers moesten doen. “We waren eind 2019 uitgerekend bezig met een fundingronde. Niet tegen unicorn-achtige voorwaarden hoor, maar achteraf goed dat we die niet hebben afgemaakt. We waren flink afgeslankt en wisten: als alles straks weer open gaat, staat iedereen te trappelen om weer het weiland in te gaan en zitten we in pole position.”

Verliezen en ontslagen na corona

Rond die tijd, in 2021, meldde Maarten Beucker Andreae zich, ooit oprichter van Tweedehands.be en de investeerder met wie Ober al voor corona had gesproken. “Die zei: ‘Ik heb tijdens covid mijn zonden overdacht en een van de dingen waar ik van baal, is dat ik niet in jullie heb geïnvesteerd.’ Die kans hebben we toen gegrepen. Ik noem het altijd een pre-corona-deal die we in de nadagen van corona hebben kunnen sluiten. Het gaf ons de ruimte om door te bouwen, een marketing- en salesafdeling op te zetten en verder te professionaliseren.”

Toch verkeek Ticketswap zich op de hausse die volgde na corona. Het bedrijf groeide tot meer dan 200 medewerkers, maar de omzet groeide onvoldoende mee. Ook de marketinguitgaven drukten flink op het resultaat, met als gevolg miljoenenverliezen in 2022 en 2023. In dat jaar kwam het verlies uit boven de 6 miljoen, op een omzet van 13,4 miljoen euro. “Het post-corona-effect bleek weg te ebben, en daaronder zat toch niet de basis waarop we hadden gerekend. We moesten de personeelskosten terugbrengen en zijn naar zo’n 125 mensen gegaan. Dat vergde veel van de organisatie. Veel mensen hebben een taai jaar achter de rug.”

Extra funding van oprichter Tweedehands.be

Beucker Andreae moest eind 2023 wel opnieuw 4,4 miljoen euro investeren. “Anders hadden we echt een groot probleem gehad.” Of zijn externe aandeelhouder strikte eisen verbond aan die reddende injectie? “We hebben ons plan opgesteld en dat voorgelegd aan de board,” zegt Ober.

“Maarten en zijn collega’s hebben altijd constructief meegedacht, we hebben alle cijfers altijd met ze gedeeld en ze zijn overal bij geweest. Niet om de verantwoordelijkheid af te schuiven hoor, wij zijn altijd in de lead gebleven. We hebben als oprichters met zijn drieën ook nog steeds de meerderheid.”

Verlies in 2024 omgebogen in winst

Maar de aanpak werkte, blijkt ook uit het jaarverslag over vorig jaar. Het verlies werd in 2024 omgebogen naar een nettowinst van ruim 1 miljoen euro, de omzet groeide met een kwart tot 16,8 miljoen. Daar hoort, gezien de percentages die Ticketswap inhoudt bij koper en verkoper, naar schatting meer dan 150 miljoen aan kaartjes bij – Ticketswap geeft zelf dit cijfer niet vrij.

“De groei komt vooral uit Spanje en Duitsland. In Nederland is de markt moeilijker: hogere ticketprijzen, het besteedbaar inkomen staat onder druk en mensen zijn afwachtend. Als een event niet uitverkocht is, gebeurt er bij ons niets. Maar internationaal zit er nog veel rek in.”

Naar een miljard aan ticketomzet

Al met al is zijn bedrijf klaar voor de volgende fase onder de nieuwe CEO, stelt Ober. “We hebben miljoenen gebruikers en een platform dat niet alleen goed werkt voor kopers en verkopers, maar ook voor organisatoren. We concurreren minder direct met hun ticketverkoop als ze de resale via ons laten lopen. We bieden nu ook primaire ticketverkoop aan via TicketSwap, dat is voor organisatoren een extra kans om hun bereik te vergroten. We mikken nog steeds op een miljard aan bruto ticketomzet, dat is niet heel onbereikbaar.”

Het zal even zoeken blijven naar zijn nieuwe rol, maar zijn vertrek voelt goed zo, heel natuurlijk, zegt Ober. Niks te klagen, dus. “Weet je, ik ben op superjonge leeftijd begonnen als ondernemer en heb ervaringen mogen meemaken waar veel mensen hun hele leven niet aan toekomen. Het is ook fijn om wat flexibeler te zijn. Als je je verveelt, komen de beste ideeën. Hoewel ik me thuis niet bepaald verveel, met een tweede kind van net drie maanden.”

