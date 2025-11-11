Op maandag is de bekende Nederlandse acteur, zanger en televisiepresentator Joost Prinsen op 83-jarige leeftijd overleden. Prinsen wordt herinnerd als een iconische figuur in de wereld van de kleinkunst, bekend om zijn vermogen om lichtvoetigheid en diepe emotie te combineren in zijn voordrachten. Zijn kenmerkende stem en ondeugende uitstraling hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op het Nederlandse theaterlandschap.

Geboren in Vught in 1942, werd Prinsen na zijn afstuderen aan de Amsterdamse toneelschool in 1969 meteen door Wim Sonneveld gevraagd om mee te doen aan de voorstelling De kleine parade. Later deelde hij het podium met grote acteurs zoals Guus Hermus, Ank van der Moer en Ellen Vogel. Hij heeft in ongeveer tachtig toneelstukken gespeeld, vaak bij gezelschappen als Zuidelijk Toneel Globe en het Ro Theater. In een interview uit 2020 benoemde hij zijn rollen als Baron de Charlus in Marcel Prousts À la recherche du temps perdu bij Globe en de hoofdrol in Molières De misantroop als hoogtepunten van zijn carrière: ‘Magie op het toneel’.

Prinsen was ook docent aan de Kleinkunstacademie vanaf zijn 29e en bleef daar meer dan dertig jaar lesgeven. Hij vond dit zijn belangrijkste roeping en zei vaak: ‘Houd je kop erbij, want toneelspelen is nadenken.’ Hij gaf les in ‘gezongen repertoire’ aan nu succesvolle artiesten zoals Thomas Acda, Paul de Munnik en Remko Vrijdag.

Zijn studenten herinneren hem als een betrokken leraar, die soms emotioneel werd bij hun presentaties. Hoewel hij zelf toegaf moeite te hebben met studenten die hem minder lagen. Remko Vrijdag bevestigde dit in een recente aflevering van Met het oog op morgen: ‘Als hij het niet in je zag, had je het zwaar.’

In de jaren zeventig werd Prinsen beroemd door zijn rollen in televisieshows zoals Stratemakeropzeeshow, De zevensprong, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend, Otje en Het Klokhuis. Hij presenteerde ook van 1997 tot 2015 de televisiequiz Met het mes op tafel, waarvan hij meer dan 400 afleveringen opnam als zingende quizmaster. Daarnaast schreef hij ook columns.

Als voordrachtskunstenaar werd Prinsen zeer gewaardeerd, vooral bekend om zijn vermogen om vele gedichten uit zijn hoofd te kennen en indrukwekkend te reciteren. Cabaretier en kleinkunstkenner Jacques Klöters schreef op sociale media: ‘Hij kon ze prachtig voordragen met een heldere interpretatie en de juiste pauzes, waardoor de gedichten dieper doordrongen. Hij werd vaak zelf opnieuw geraakt door de woorden die hij al zo vaak had uitgesproken.’

Een van zijn meest beroemde voordrachten was Ben Ali Libi van Willem Wilmink, over de Joodse goochelaar Michel Velleman die door de nazi’s werd vermoord.

Prinsen was bijna vijftig jaar getrouwd met zijn eerste vrouw Emma, tot haar overlijden in 2020. Daarna kreeg hij een relatie met voormalig NOS-nieuwslezer Noraly Beyer, met wie hij samenbleef tot zijn dood. In een interview uit 2023 sprak hij over zijn recente overpeinzingen over de dood: ‘Ik voel de dood tegenwoordig ook dicht bij me op mooie momenten. Natuurlijk is hij ook in de buurt als ik bij de dokter wacht op de uitslag van een of ander onderzoek, maar ik bemerk hem ook als ik geheel in vrede ben met de wereld om me heen.’

In datzelfde interview haalde hij het gedicht Dood van de Vlaamse dichter Eddy van Vliet aan:

Dood. Heb geen angst. Talm niet

voor mijn deur. Kom binnen.

Lees mijn boeken. In negen van de tien

kom je voor. Je bent geen onbekende.

Hou mij niet voor de gek met kwalen

waarvan niemand de namen durft te noemen.

Leg mij niet in een bed tussen kwijlende

kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen.

Klop mij geen geld uit de zak

voor nutteloze uren in chique klinieken.

Veeg je voeten en wees welkom.

‘Dat is volgens mij de enige houding die zinvol is’, voegde Prinsen eraan toe. Hij overleed maandagochtend aan kanker en een herseninfarct.