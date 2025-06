Ronald Wintjens neemt afscheid: 10 jaar aan het roer van Nederlandse Dansdagen!

Leiderschapswisseling bij de Nederlandse Dansdagen

Ronald Wintjens zal na een decennium van leiderschap en tien festivalversies, in december afscheid nemen als algemeen directeur van de Nederlandse Dansdagen. Zijn opvolging wordt vanaf 2026 verzorgd door Claudia Laenen en Lobke Nabuurs, die samen de directie zullen vormen. Wintjens geeft aan: ‘Het is tijd om ruimte te maken voor nieuw leiderschap.’

De editie van het festival in oktober dit jaar markeert de laatste onder de leiding van Wintjens. Hij zal afscheid nemen met een gevoel van dankbaarheid voor de kans die hij heeft gehad om ‘met zoveel plezier, liefde en toewijding’ aan het festival te werken. Hij rondt een periode af waarin het festival een significante transformatie doormaakte, met vernieuwingen, een uitbreiding van het genre-aanbod en een sterke groei in bezoekersaantallen.

Wintjens heeft gedurende zijn tijd als directeur niet alleen gezorgd voor een groei in publieksaantallen, maar ook het aanbod binnen het festival verbreed en een jonger publiek aangetrokken. Hij was verantwoordelijk voor de introductie van de Staat van de Nederlandse Dans en het Dansdebat, en speelde een cruciale rol in de oproep tot actie richting beleidsmakers. Gedurende de COVID-19 pandemie was hij een pionier door het festival als eerste volledig online aan te bieden, waardoor hij een belangrijke bijdrage leverde aan de digitale evolutie van de danswereld. Ook zorgde hij voor een permanente plek voor erfgoed binnen het festival door het oprichten van het dansMuseum.

Vanaf 1 januari 2026 zullen Claudia Laenen en Lobke Nabuurs het stokje overnemen als co-directeuren. Zij traden in oktober al parttime toe tot de directie. Met de keuze voor een tweehoofdige directie benadrukt het festival een open, inclusieve en pluriforme benadering waarin samenwerking, vernieuwing en gedeeld leiderschap voorop staan.

Volgens het bestuur vormen de nieuwe directieleden een sterk team. Laenen, met een achtergrond als professioneel danser bij onder meer het Nederlands Dans Theater, heeft zich de afgelopen jaren onmisbaar gemaakt in haar rol binnen marketing en ontwikkeling, waar zij een sleutelrol speelde in de publieksverbreding en groei van het festival.

Nabuurs brengt ervaring mee op het gebied van beleid, stakeholdermanagement en internationalisering. Haar carrière bij het Nederlands Dans Theater heeft haar netwerk in de nationale en internationale danswereld aanzienlijk versterkt. Bij het Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van dit platform tot een vooraanstaande plek voor choreografietalent. Samen zijn Laenen en Nabuurs ook actief bij CASC International Arts Management.

