AI Tegen Bosbranden: Overstory Verzamelt $43 Miljoen voor Innovatie

Welke boom dreigt een elektriciteitslijn te raken en zo een bosbrand te veroorzaken? De AI-software van Overstory heeft het antwoord. Deze onderneming uit Amsterdam, geleid door CEO Fiona Spruill, heeft deze week 43 miljoen dollar binnengehaald. “We mikken op wereldoverheersing, maar we doen het weloverwogen.”

Kortgeleden bracht ze een bezoek aan het veld met een klant. De technologie van Overstory had een dode boom gelokaliseerd die potentieel een elektriciteitskabel kon raken bij omvallen, wat zou kunnen leiden tot een stroomuitval of bosbrand. Een dergelijke situatie had door mensen gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden, volgens de klant.

Dit is precies waar het AI-bedrijf van Fiona Spruill, gevestigd in Amsterdam, zich op richt. Overstory gebruikt satellietfoto’s en AI om energiebedrijven te assisteren in het monitoren van vegetatie rond hun infrastructuur, met als doel het voorkomen van stroomuitval en bosbranden.

Overstory kondigde dinsdag aan dat het 43 miljoen dollar (meer dan 40 miljoen euro) heeft opgehaald tijdens een Series B-financieringsronde. Het Europese klimaatfonds Blume Equity was de leidende investeerder, met bijdragen van Energy Impact Partners uit New York. Bestaande investeerders, waaronder CapitalT van Janneke Niessen en Eva de Mol, deden ook mee. In totaal heeft de onderneming nu 69 miljoen dollar verzameld voor haar missie.

Gerichte snoeiacties

Overstory werd oorspronkelijk opgericht om ontbossing in regenwouden te monitoren, maar ontdekte al snel een krachtig bedrijfsmodel binnen de Amerikaanse energiesector. Elektriciteitsbedrijven daar kampen met het risico op bosbranden en stroomstoringen als gevolg van vallende bomen op elektriciteitskabels. Nog desastreuzer is het als een vonk overslaat naar nabijgelegen vegetatie en een bosbrand veroorzaakt.

Met behulp van geavanceerde satellietbeelden en machine learning-modellen kan het in Amsterdam gevestigde bedrijf per boom vaststellen welk risico deze vormt voor het elektriciteitsnetwerk. Energiebedrijven kunnen vervolgens gericht teams sturen om te snoeien of kappen.

Vonk tot vuur

“We ondersteunen energiebedrijven ook bij het aanpakken van de periode tussen het overslaan van een vonk en het uitbreiden van een brand met onze nieuwste software,” legt Spruill uit. “Als er ergens een vonkje ontstaat, kunnen we precies aanduiden waar de kans het grootst is dat dit uitgroeit tot een catastrofale brand. De vonk zelf start de brand niet; het zijn de omringende struiken, grassen en andere droge vegetatie die als brandstof dienen. Energiebedrijven zetten zich in om überhaupt vonken te voorkomen en kijken naar alle mogelijkheden om dat risico te verkleinen.”

Per kilometer betaald

In Californië alleen al liggen bijna 42.000 kilometer aan hoogspanningslijnen en 237.000 kilometer aan bovengrondse distributieleidingen in bergachtig en brandgevoelig gebied. Overstory rekent een jaarlijkse vergoeding per gescande kilometer voor zijn klanten. Hoeveel omzet dit exact oplevert, wil Spruill niet delen. “Maar het is voldoende voor een solide bedrijfsmodel dat investeerders aantrekt. De financieringsronde was overtekend,” zegt ze.

Wortels in Nederland

Spruill verhuisde vijf jaar geleden met haar man en twee kinderen vanuit New York naar Nederland om als COO bij Overstory aan de slag te gaan. “Ik was de tiende werknemer.” Aanvankelijk stond data-expert Indra den Bakker, die het bedrijf in 2018 samen met zijn vrouw Anniek Schouten oprichtte, aan het roer. Na zijn ziekte en later overlijden nam Spruill als Chief Product Officer het stokje over als CEO.

“Ik ben echt trots dat we zo’n wereldbedrijf zijn,” zegt Spruill. “We hebben Nederlandse wortels, maar zijn net zo goed Brits of Amerikaans. Mijn vader is Amerikaans, mijn moeder Brits, en ik woon hier. Ik belichaam die wereldwijde visie.”

Enorme schadeclaims

Met het nieuwe kapitaal gaat Overstory zijn platform verder uitbreiden, nieuwe medewerkers aannemen en meer klanten aantrekken, voornamelijk nog steeds in Amerika. “Ja, er is ook een grote behoefte aan ons product in Europa en de rest van de wereld. Maar in 2021 hebben we besloten ons te concentreren op de VS, waar het probleem acuut was en waar we de meeste impact kunnen hebben. Die focus is onze kracht: we streven naar wereldoverheersing, maar wel zorgvuldig.”

Trump geen probleem

Spruill benadrukt dat ze met het AI-systeem van Overstory een sterk zakelijk model leidt, maar vooral een maatschappelijk probleem aanpakt. “We helpen gemeenschappen zich aan te passen aan klimaatverandering. Het is cruciaal dat zowel stroomstoringen als bosbranden worden voorkomen. Het is van levensbelang dat het licht blijft branden.”