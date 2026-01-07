Expertenwedstrijd: $1000 ingezet op geen buitenaardse bezoekers voor 2030!

Een weddenschap van kosmische omvang.

Harvard wetenschapper Avi Loeb heeft de uitdaging van Dr. Michael Shermer, uitgever van Skeptic magazine, aangenomen dat buitenaardse wezens ons vóór 2030 niet zullen bezoeken. Hij speculeerde zelfs dat de komst van 3I/ATLAS mogelijk bewijs zou kunnen leveren. Hij beschreef de weddenschap in een blogpost op Medium.

“De enige manier waarop dit gesprek kan veranderen, is als de meeste redelijke mensen erkennen dat we een buur hebben en iets en een technologisch object dat niet door ons is geproduceerd, gevonden wordt,” vertelde de astrofysicus aan The Post. “Dat is de drempel voor succes, en mijn kant van de weddenschap wint, en ik hoop echt dat het zal gebeuren.”

Shermer, een wetenschapshistoricus, had een weddenschap van $1.000 uitgeschreven dat “de ontdekking of onthulling van buitenaardse bezoeken aan de aarde in de vorm van UFO’s, UAP’s of enig ander technologisch artefact of buitenaardse biologische vorm niet zal plaatsvinden voor 31 december 2030,” meldde Skeptic.

“Zeg je dat we tegen het einde van het jaar informatie over buitenaardse wezens zullen hebben?” daagde de wetenschapsschrijver, die beroemd is geworden door het ontkrachten van UFO’s en andere paranormale activiteiten, uit. “Oké, laten we daarop wedden.”

Hij plaatste de genoemde weddenschap via het Long Bets-programma van de Long Now Foundation, een openbaar platform voor “aangenaam competitieve” voorspellingen die van belang zijn voor de samenleving en waarbij “filantropisch geld op het spel staat.”

Hoe wordt de winnaar bepaald? Shermer bepaalde dat tegen 31 december 2030 ten minste twee van de volgende instellingen — NASA, de National Science Foundation en de American Astronomical Society — de ontdekking van “buitenaardse intelligentie” moeten bevestigen, volgens het tijdschrift.

Dit zou worden gedefinieerd als “UAP’s, UFO’s, of enig ander interstellair object dat wordt bepaald als ETI technologisch van aard, of enige andere buitenaardse biologische levensvorm gevonden hier op Aarde.”

Loeb was optimistisch dat zijn kant kon zegevieren. “De zoektocht naar technologische artefacten is pas echt begonnen in 2025 met de ontdekking van het afwijkende interstellair object 3I/ATLAS,” onder andere gebeurtenissen, schreef hij op Medium. Hij zei dat deze ET-jacht “noodzakelijk werd vanwege de miljarden aarde-zon-analogen in de Melkweg, waarvan de meeste miljarden jaren ouder zijn dan het zonnestelsel.”

“Ik ben bereid te wedden dat wij niet de eerste intelligente soort in het melkwegstelsel zijn,” vertelde de wetenschapper aan de Post. “En er waren veel meer voltooide beschavingen dan Elon Musk de meest voltooide ruimteondernemer was sinds de Big Bang 13,8 miljard jaar geleden.”

Hij voegde toe, “Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat er veel andere technologische beschavingen waren die ruimtevaartuigen bouwden en reisden.”

De enige vraag, volgens Loeb, is “hoe dichtbij is de dichtstbijzijnde?”

Het antwoord zou mogelijk kunnen komen in de vorm van 3I/ATLAS, waarvan Loeb herhaaldelijk opmerkte dat het veel “anomalieën” vertoonde. Eerder deze week opperde Loeb dat de vreemde traject van de komeet richting Jupiter — die het in maart zal bereiken — suggereerde dat het de gasplaneet kon bezaaien met “satellieten” om informatie te verzamelen voor een “buitenaardse beschaving.”

“Als het iets vreemds doet in de buurt van Jupiter, en we ontdekken dat het enkele sondes achterliet die op verschillende locaties aankomen, dan zal dat uiteraard de manier waarop we erover denken veranderen,” vertelde hij aan Post. Hoewel hij toegaf dat het bewijs “duidelijk” en “onbetwist” moest zijn.

Loeb vatte zijn standpunt samen op Medium: “Het is beter een optimist te zijn omdat het leven soms een self-fulfilling prophecy is. Daarom ben ik betrokken bij de zoektocht met de hoop dat we een partner zullen vinden op onze blind date met interstellaire objecten.”

Daarentegen betoogde Shermer dat, na 33 jaar documentatie van UFOlogist voorspellingen dat de aankomst van ET’s aanstaande is, hij nog steeds geen “bewijs van buitenaards contact” heeft.

De oprichter van de Skeptics Society beweerde dat voorstanders van UAP’s als buitenaardse ruimtevaartuigen voor het Amerikaanse Congres zijn verschenen, vol vertrouwen bewerend dat zij mensen kennen die ervaringen hebben gehad met ET’s.

Echter, wanneer daarop wordt aangedrongen, “ontwijken ze altijd, zeggende dat het ‘geclassificeerd’, ‘topgeheim’ is dat Men-in-Black hen tot zwijgen heeft gedreigd, dat hun carrières en zelfs hun levens op het spel staan als ze genoemd bewijs onthullen,” spotte Shermer.

De volgende weddenschap zou het boek sluiten door gelovigen te dwingen “hun geld te zetten waar hun overtuigingen lijken te zijn.”

Op deze manier zou de weddenschap potentieel kunnen bewijzen de “Inherit the Wind”-stijl wedstrijd voor het interstellaire tijdperk te zijn.

“Als Loeb de weddenschap wint, zal dit wat mogelijk de grootste ontdekking in de menselijke geschiedenis is vertegenwoordigen, namelijk dat we niet alleen zijn in het universum,” schrijft de Skeptic. “Als Shermer de weddenschap wint, betekent dit niet dat wij de enige intelligentie in het kosmos zijn, alleen dat beweringen van contact waarschijnlijk sterk overdreven zijn en dat we moeten blijven zoeken naar de waarheid over buitenaardse intelligentie.”

In beide gevallen zal de opbrengst van $1.000 gaan naar de Galileo Project Foundation, Loeb’s onderzoeksinitiatief gewijd aan de zoektocht naar potentiële buitenaardse artefacten en afwijkende luchtverschijnselen van het soort dat zijn zaak zou kunnen ondersteunen.