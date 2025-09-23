Mbo-studenten schitteren: Eerste keer op Nederlands Theater Festival!

In Studio 1 van Internationaal Theater Amsterdam zitten vrijdagochtend studenten in groepjes aan elkaar geplakt op rijen klapstoeltjes. Aan de kleurenstippen op hun naamstickers is af te lezen dat elk clubje bij een andere mbo-theateropleiding hoort. De meesten hebben niet eerder kennis gemaakt met studenten uit andere steden.

Deze studenten hebben zich verzameld voor een speciale workshop tijdens de PRO-dagen, een onderdeel van het Nederlands Theater Festival gericht op professionals. Voor de eerste keer zijn mbo-theateropleidingen vertegenwoordigd op het festival. Elles Leferink, hoofd educatie en interactie bij Internationaal Theater Amsterdam, die de workshop leidt, merkt op: ‘Het werd hoog tijd dat mbo-studenten ook als deel van de professionele gemeenschap worden gezien. Het is eigenlijk vreemd dat ze niet eerder hierbij betrokken waren.’

Elles Leferink en Relinde Burgerhoudt, een theatermaker en docent, verzorgen samen de workshop voor ongeveer tachtig studenten van het tweede en derde jaar van drie verschillende mbo-theateropleidingen: PACT+ College uit Amsterdam, Nova College Performing Arts uit Haarlem en het Koning Willem I College uit Den Bosch.

Wanneer twee studenten met verschillende kleurstippen elkaar na een introductie omhelzen, trekt dat de aandacht. Ze kenden elkaar van een eerdere auditie. Mervyne Scholten, fotograaf en docent aan het Nova College in Haarlem, legt uit: ‘Normaal gesproken worden deze opleidingen gescheiden gehouden vanwege concurrentie. Maar het is juist belangrijk om van elkaar te leren.’

In diverse groepen schrijven de studenten vandaag binnen enkele uren zeven verschillende manifesten, die ze vervolgens samenvoegen tot een gezamenlijke voordracht op het bordes van de Stadsschouwburg. De centrale vraag is: Hoe moet het theater van de toekomst eruitzien en wat is hun rol daarin? Het is een uitdagende opdracht, zeker met zoveel studenten in een benauwde ruimte, zonder pauzes en voorbereiding. Toch zijn de studenten snel en energiek in het formuleren van hun meningen.

‘Theater biedt ons de vrijheid om onze meningen te delen’, ‘Onze stemmen doen ertoe’, ‘Wij hebben het recht om te begrijpen wat er in onze wereld gebeurt’, noteren de deelnemers op grote stukken karton. Ze uiten duidelijk hun visie op de wereld, waarbij gevoelens van onvrede, onenigheid en onbegrip naar voren komen. ‘De toekomst van theater is onzeker’, merkt een student op, en vindt bijval bij de andere aanwezigen.

Hoewel het manifest vooral de algemene theaterwereld behandelt, komt de specifieke positie van de mbo-studenten en hoe zij zich kunnen positioneren binnen de sector minder aan bod. Er wordt nagedacht over de rollen die zij zullen innemen en hoe deze zich verhouden tot die van hbo-studenten. Welke unieke kwaliteiten kunnen zij inzetten om zich te onderscheiden?

De aanwezigheid van de mbo-studenten op het festival lijkt een symbolische erkenning van hun deelname aan het veld. Eenmaal op het bordes maken ze trots foto’s van elkaar en van zichzelf, blij om op het prestigieuze Ajax terras te staan. Daarna projecteren ze met megafoons hun manifest over het Leidseplein.

