AI-Revolutie bij Perry: €1,6 miljoen investering om technisch personeel te boosten!

De start-up Perry uit Amsterdam maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om werkinstructies te genereren voor technische medewerkers. De oprichters, Arie Kuiper en Laurens Feenstra, zien dit als een oplossing voor het nijpende tekort aan technisch personeel in Europa. ‘Deze maatschappelijke bijdrage is voor ons een cruciale motivatie.’

Introductie van Perry

Perry ontwikkelt een softwareplatform dat technische werknemers ondersteunt met AI-gestuurde werkinstructies. Het systeem omvat een mobiele app voor monteurs en technici op locatie, en een tool genaamd Perry Studio waarmee bedrijven snel instructies kunnen samenstellen.

‘Een veelvoorkomend probleem is dat technici vaak niet precies weten wat van hen verwacht wordt’, verduidelijkt medeoprichter Arie Kuiper. ‘Het lijkt op een chef-kok die in een nieuwe keuken komt en moet weten wat hij zal koken. Dat basisframework ontbreekt vaak voor technisch personeel.’

De AI van Perry transformeert ingewikkelde technische documenten naar eenvoudige, visuele stappenplannen. Deze instructies zijn afgestemd op het vaardigheidsniveau, de functie en de locatie van de gebruiker. Zo ziet een elektrotechnicus andere informatie dan een gasfitter, en ontvangt een nieuwe werknemer uitgebreidere instructies dan iemand met meer ervaring.

Bijvoorbeeld, een technicus die een transformatorstation moet aansluiten, ziet onmiddellijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden, welke werkinstructies hij moet volgen en welke technische handelingen vereist zijn. Aan het eind neemt de monteur een foto ter bevestiging van de voltooiing van het werk.

Het team achter Perry

Perry werd in maart 2025 opgericht door Arie Kuiper (38) en Laurens Feenstra (39), die elkaar ontmoetten bij McKinsey twaalf jaar geleden. Na een tijd ging Feenstra naar Silicon Valley, maar ze bleven goede vrienden.

Kuiper ontwikkelde een brede carrière na McKinsey, was partner bij Knight Venture Capital en later CEO van BuyBay, een platform voor het beheer van e-commerce retouren.

Feenstra werkte na McKinsey bij Google aan diverse producten zoals Search en Chromebooks, en zelfrijdende auto’s. Daarna werd hij senior productmanager bij Waymo en vicepresident productmanagement bij TomTom. Hij heeft ook ervaring opgedaan als ondernemer en adviseur bij diverse technologiebedrijven.

‘We hebben onze krachten weer gebundeld, gedreven door een persoonlijke passie en missie’, legt Kuiper uit. ‘We willen onze vaardigheden inzetten waar een groot tekort heerst, een echt maatschappelijk vraagstuk.’

De doelgroep van Perry

Perry mikt op bedrijven met technisch personeel, vooral in sectoren zoals energie-infrastructuur, energieproductie en telecommunicatie. De eerste klant is Van Vulpen, een specialist in ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur, die Perry gebruikt voor training en ondersteuning van hun medewerkers.

Voor een grondig begrip van de behoeften van monteurs heeft Perry uitvoerig onderzoek gedaan op de werkvloer en gesprekken gevoerd met werknemers van ongeveer twintig technische bedrijven.

Ze ontdekten dat veel tools voor technisch personeel falen omdat ze top-down worden opgelegd zonder overleg met de werkvloer. Perry streeft ernaar dit te voorkomen door nauw samen te werken met de eindgebruikers van hun product. ‘We hebben gezien dat veel oplossingen falen in de praktijk. Wij willen dat voor zijn door intensief samen te werken met monteurs’, zegt Kuiper.

Het probleem dat Perry aanpakt is wijdverspreid: vaak is kennis over bepaalde technologieën of apparatuur slecht gedocumenteerd of zit het in de hoofden van enkele ervaren medewerkers.

Kuiper vertelt over een praktijkgeval waarbij een man dagelijks honderden keren werd gebeld, al vanaf vroeg in de ochtend. ‘Hij was dé expert en het aanspreekpunt voor zijn collega’s. Zijn telefoon begon al om half zes ’s ochtends te rinkelen.’

Perry maakt deze expertise toegankelijk voor iedereen door kennis van experts om te zetten in gestandaardiseerde, AI-ondersteunde instructies. De software verwerkt automatisch interviews met specialisten tot werkinstructies.

Dankzij AI worden de instructies automatisch vertaald naar verschillende talen en aangepast aan het taalniveau van de gebruiker, waardoor technici uit verschillende Europese landen – van Polen tot Portugal – effectief kunnen samenwerken.

Het verdienmodel van Perry

Perry gebruikt een software-as-a-service model waarbij klanten betalen per gebruiker per maand. Daarnaast genereert het bedrijf inkomsten met Perry Studio, waarmee bedrijven zelf instructies kunnen samenstellen.

‘Het is nog te vroeg om over prijsstelling te spreken’, zegt Kuiper. ‘We zijn pas drie maanden bezig en nog volop in ontwikkeling.’

Het bedrijf richt zich in eerste instantie op installatiebedrijven en onderhoudsfirma’s. Op de lange termijn zou Perry ook kunnen samenwerken met fabrikanten van technische apparatuur, hoewel dit niet de directe focus is.

De huidige status van Perry

Ondanks dat het bedrijf pas recent is opgestart, heeft Perry met Van Vulpen al een eerste klant die de technologie in de praktijk test. Er zijn ook al twee medewerkers aangenomen en er is een kantoor in Amsterdam in gebruik genomen.

‘Na de zomer hopen we ons minimum viable product (MVP) op de markt te brengen’, deelt Kuiper. Het team besteedt veel tijd aan gebruikersonderzoek. ‘Een product als het onze wordt gekocht door het management, maar als het niet wordt omarmd door de monteurs, zal het falen.’

Perry plant na de zomer uit te breiden. Tegen het einde van het jaar wil het bedrijf zijn activiteiten uitbreiden naar andere landen, te beginnen met Duitsland, gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk.

‘We hebben grootse plannen voor de toekomst, verder dan alleen werkinstructies’, voegt Kuiper toe. Hij voorziet een toekomst waarin Perry een platform biedt voor alle aspecten van fysiek technisch werk, inclusief interactie met robots en drones. ‘Stel je voor, je neemt je telefoon, start een videochat en wordt visueel door een instructie geleid.’

Is er nog meer financiering nodig?

Begin juli heeft Perry een financieringsronde van 1,6 miljoen euro afgerond, met geld afkomstig van het Berlijnse investeringsfonds Revent en angel investors met ervaring bij Google en OpenAI. Revent richt zich op bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben.

‘We hebben met meerdere partijen gesproken, maar Revent maakte op ons de beste indruk’, deelt Kuiper. ‘Uiteindelijk draait het om vertrouwen.’

Met het nieuwe kapitaal wil Perry de productontwikkeling versnellen en het team uitbreiden. Volgend jaar kan een nieuwe financieringsronde volgen, afhankelijk van de groei van het bedrijf. ‘Als er voldoende tractie is, is dat zeker een mogelijkheid.’

De oprichters ambiëren meer dan alleen een succesvol bedrijf. Europa kampt met een chronisch tekort aan technisch personeel en Perry wil bijdragen aan een snellere inzet van medewerkers in cruciale sectoren.

‘We willen echt een verschil maken voor technici in Europa,’ benadrukt Kuiper. ‘Die maatschappelijke rol die we willen spelen, dat is voor ons een belangrijke drijfveer.’

Houd ook deze Startups in de gaten: