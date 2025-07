Bitvavo-CEO Mark Nuvelstijn: Cryptobankier Die Regels Omarmt, Maar Privé Omzeilt!

Na onthullingen over zijn banden met beleggingsoplichter Max R. heeft Mark Nuvelstijn besloten om af te treden als CEO van cryptobroker Bitvavo. Het bedrijf streefde naar transparantie en integriteit binnen de cryptowereld, maar privé bleek Nuvelstijn betrokken bij handel met voorkennis.

Mark Nuvelstijn verlaat zijn functie als CEO van Bitvavo en verklaart in een persbericht dat hij zijn onderneming niet wil belasten met ‘een oude kwestie betreffende zijn privé-investeringen’. Hij wil de komende tijd gebruiken om verantwoording af te leggen over zijn handelingen. ‘Het is eerlijk als ik dat doe zonder het potentieel conflict van belang dat mijn rol als bestuurder met zich meebrengt,’ aldus Nuvelstijn.

Opgroeien in een bankiersfamilie

Nuvelstijn (geboren in 1992) heeft veel uit te leggen. Hij groeide op in Leeuwarden als de oudere broer van een tweelingzusjes in een hecht gezin waar beide ouders bij ING werkten. Zijn ouders gaven hem veel vrijheid in zijn keuzes, zoals hij in 2022 deelde in de podcast Leaders in Finance. ‘Mijn ouders waren vrij los in hun opvoeding en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ze gaven me al vroeg veel vrijheid, waardoor ik ook snel zelf verantwoordelijkheid moest nemen.’

Hij koos voor een studie bedrijfskunde in Groningen, hopend dat het hem zou voorbereiden op een ondernemerscarrière. ‘In mijn eerste jaar deed ik de bachelor bedrijfskunde, waarvan ik hoopte dat het me zou klaarstomen als ondernemer. Ik ontdekte dat er twaalf verschillende cursussen waren die allemaal over iets anders gingen en dat je eigenlijk na die tijd nog steeds weinig wist.’

Investeren met studiefinanciering

Daarom voegde hij later fiscaal recht toe aan zijn studies. Tijdens zijn studie begon Nuvelstijn al met beleggen, deels gefinancierd door zijn studiefinanciering en bijbaantjes. ‘Ik weet dat DUO dat liever niet ziet, maar ik deed het toch,’ geeft hij toe.

Als jonge, ambitieuze student was hij niet bang om risico’s te nemen. In 2017, toen de waarde van bitcoin verveelvoudigde, begon ook Nuvelstijn te investeren in cryptovaluta. Hij werkte toen bij advocatenkantoor Loyens & Loeff aan de Amsterdamse Zuidas, waar hij ook stage had gelopen.

Na een half jaar besloot hij echter de sprong naar het ondernemerschap te wagen en sloot zich aan bij het cryptobedrijf dat zijn schoolvriend Jelle de Boer een jaar eerder met Tim Baardse had opgericht: Bitvavo.

Mark Nuvelstijn wordt het gezicht van Bitvavo

Baardse en De Boer, beiden afgestudeerde informatici, hadden Nuvelstijn al eerder geholpen met zijn eerste crypto-investeringen en zochten iemand die zowel verstand had van bedrijfsvoering als van juridische en bankzaken.

Ze ontwikkelden het eerste platform, terwijl Nuvelstijn zich bezighield met marketing, bankrelaties en de juridische structuur. Hij werd het gezicht van Bitvavo, dat zich positioneerde als de ‘nette bankier’ onder de crypto-platformen. Aanvankelijk als broker, maar vanaf 2019 ook als beurs.

In tegenstelling tot veel concurrenten voldeed het bedrijf al vroeg aan de eisen van De Nederlandsche Bank. Het koos ervoor om in Nederland te opereren, met een focus op naleving van regelgeving en consumentenbescherming. Dit zorgde niet alleen voor vertrouwen bij toezichthouders, maar ook bij klanten.

Het grootste cryptoplatform van Nederland

Bitvavo groeide snel tijdens de bitcoinhausse. Het handelsvolume steeg van enkele honderdduizenden euro’s per dag naar honderden miljoenen euro’s per dag in de jaren 2021 en 2022. In het coronajaar 2020 was de nettowinst 7,5 miljoen euro, in 2021 was dat al 139 miljoen.

Nuvelstijn en zijn medeoprichters, die nog steeds de enige aandeelhouders zijn, keerden zichzelf een royaal dividend uit van 110 miljoen euro. Ze belandden op de Quote-lijst van jonge miljonairs, waar hun vermogen per persoon op 150 miljoen euro wordt geschat.

Bitvavo werd het grootste cryptoplatform van Nederland en met de snelle groei kwam ook enige bekendheid. Bitvavo sponsorde de KNVB en werkte samen met bekende influencers en YouTubers.

Mark Nuvelstijn was regelmatig te gast in podcasts en op panels. Hij presenteerde zichzelf als een bedachtzame ondernemer die zich inzette voor transparantie in een sector die vaak als ondoorzichtig wordt beschouwd. In de podcast Leaders in Finance sprak hij over het belang van voorlichting aan klanten en hoe blockchaintechnologie volgens hem de financiële sector efficiënter kon maken.

Dividend beleggen bij ‘wonderbelegger’ Max R.

Persoonlijk maakte Nuvelstijn echter andere keuzes. Volgens een reconstructie van het Financieele Dagblad zocht hij manieren om zijn dividend te beleggen en hoorde van Max R., een ‘wonderbelegger’ die rendementen tot 25 procent beloofde. Wat begon met het overmaken van enkele tonnen, groeide uit tot een intensieve samenwerking waarbij Nuvelstijn uiteindelijk 12,9 miljoen euro naar R. overmaakte.

De relatie tussen Nuvelstijn en Max R. was allesbehalve zakelijk verantwoord. Uit app-berichten, contracten en overboekingen die het FD uit processtukken haalde, blijkt dat Nuvelstijn zijn best deed om geld naar R. over te maken zonder dat de banken – ING en Revolut – de transacties blokkeerden vanwege antiwitwaswetgeving, waar hij als CEO van Bitvavo goed mee bekend was. Zijn bedrijf stond onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Hij wist dat banken alert waren op grote geldstromen en verdeelde zijn overboekingen. Sommige betalingen liet hij via derden lopen of verspreidde hij over verschillende rekeningen. Toen Max R. een huis kocht, bood dat de gelegenheid om enkele miljoenen via de notaris over te maken, zogenaamd als lening.

Genesis failliet, 280 miljoen van klanten vast

In het najaar van 2022 schudde de cryptowereld op haar grondvesten toen FTX, een van de grootste internationale cryptobeurzen, ineenstortte. In het kielzog van FTX ging ook Genesis failliet, een partij waar Bitvavo voor 280 miljoen euro aan klanttegoeden had uitstaan.

De Nederlandse broker moest zijn klanten geruststellen en meldde dat het verwachtte vrijwel alles terug te krijgen. Eind 2022 trof het een voorziening, waarbij de oprichters, waaronder Nuvelstijn, bekendmaakten 125 miljoen euro terug te storten in het bedrijf.

Op dat moment zat een aanzienlijk deel van Nuvelstijns privévermogen echter nog bij Max R. Hij vroeg zijn inleg terug, maar R. reageerde steeds trager, verzon smoesjes en leek het contact te verminderen. In een poging het geld toch binnen te halen stelde Nuvelstijn zelfs voor om de terugbetaling via Bitvavo te laten lopen, in de hoop dat compliance niet moeilijk zou doen. Het bleef bij plannen; het geld kwam nooit terug. Het FD toonde appjes waarin Nuvelstijn Max R. leek te bedreigen met geweld.

Imago Bitvavo onder druk

Vanaf december 2022 kwam het publieke imago van Bitvavo als nette speler onder druk te staan door het omvallen van Genesis. In het voorjaar van 2023 liep R. tegen de lamp: hij bleek een klassiek piramidespel, oftewel Ponzifraude, te runnen: het geld gaf hij uit aan zichzelf, de rendementen keerde hij uit met geld dat nieuw werd ingelegd.

Nuvelstijn eiste in een kort geding 16,5 miljoen euro terug van R., maar trok de zaak in, in afwachting van een FIOD-onderzoek tegen de belegger. ‘Ik ben helaas stapsgewijs in een geraffineerd web van leugens terechtgekomen en daarmee, net als circa tachtig anderen, slachtoffer geworden’, verklaarde Nuvelstijn destijds.

Max R. werd in september 2024 veroordeeld tot 16 maanden onvoorwaardelijk wegens het aanbieden van illegale beleggingsdiensten en valsheid in geschrifte. Later volgden onthullingen over de relatie tussen hem en Nuvelstijn. Ze stemden verklaringen af voor de bank, bespraken via WhatsApp hoe ze een investering via een notaris konden ‘verpakken’ en hoe R. Nuvelstijn wijsmaakte dat hij de kans kreeg om te handelen met voorkennis. Ook dat vond de voormalige Bitvavo-CEO geen probleem.

Verantwoording afleggen

Handelen met voorkennis is strikt verboden op de effectenbeurzen. Nuvelstijn heeft na zijn aftreden als statutair bestuurder de handen vrij om hierover verantwoording af te leggen. Dat zal niet gemakkelijk zijn.

Waarom ging hij, met zijn ervaring als belegger, ook in de risicovolle cryptomarkt, en alle kennis van het bedrijfsleven, in zee met iemand van het kaliber Max R.? Op dat moment was hij al min of meer financieel onafhankelijk dankzij het Bitvavo-dividend.

Bitvavo kwam de Genesis-affaire in 2024 overigens goed te boven, mede dankzij de voortdurende opmars van cryptovaluta, die nu ook de wind in de zeilen kreeg van de Amerikaanse president Donald Trump.

Mark Nuvelstijn is intussen nog steeds mede-eigenaar van een bedrijf dat in 2024 meer dan 300 miljoen euro omzet boekte, uit een handelsvolume van meer dan 100 miljard. Max R. wist in totaal 26 miljoen los te praten bij zijn klanten. Wat een contrast.