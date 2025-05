Rogier Thewessen scoort NS als klant na stationsbroodje: Het succesverhaal van een cold call!

De strijd aangaan met een reus zoals Randstad klinkt als een onmogelijke opgave, maar Rogier Thewessen en zijn medeoprichters hebben het klaargespeeld met YoungCapital. In de podcast CEO vs CEO deelt hij zijn ervaringen als ondernemer – van de waarde van koude acquisitie tot het staken van internationale uitbreidingen. ‘Dat hoofdstuk is nu dicht. We hebben nog veel groeimogelijkheden hier en dat gaan we ook volop benutten.’

Rogier Thewessen, een van de oprichters van YoungCapital, werkte samen met Hugo de Koning en Bram Bosveld vanaf hun studietijd aan wat uitgroeide tot een recruitmentgigant met een omzet van meer dan 600 miljoen euro. In de podcast CEO vs CEO legt hij uit hoe ze dit bereikten, vooral in de beginperiode.

Thewessen, toen begin twintig, leerde De Koning kennen tijdens de opleiding Small Business in Haarlem. Hoewel de studie niet bijzonder uitdagend was, was het netwerk dat ze daar opbouwden van onschatbare waarde. Hugo’s buurjongen Bram had in 1999 een website opgezet (studentenwerk.nl), omdat hij zelf moeilijk een bijbaantje kon vinden. Dit simpele jobboard transformeerde door bluf, goede timing en slimme online marketing in een serieus uitzendbureau.

‘We hadden niets te verliezen. ’s Avonds werkte ik bij Alex om beleggingsrekeningen te verkopen, en overdag bouwden we aan ons bedrijf’, vertelt Thewessen. Ze begonnen letterlijk vanuit een zolderkamer en benaderden bedrijven per fax. Het trio benutte de opkomst van Google en online marketing op een moment dat hun concurrenten nog voornamelijk vanuit fysieke locaties werkten. ‘Zij begrepen niets van zoekmachine-optimalisatie. Wij werden er obsessief goed in.’

Laat geen kans onbenut en durf te bellen

Door hun focus op online marketing kregen ze wekelijks duizenden aanmeldingen en hadden vaak een overschot aan kandidaten, iets waar hun concurrenten mee worstelden.

De eerste grote doorbraak kwam via de NS, vertelt Thewessen. ‘Ik had geen geld voor een auto en reisde dus met de trein. Ik kocht elke ochtend een broodje en zag een flyer waarop stond dat ze personeel zochten. Ik belde vanaf kantoor: ‘Hallo, met Rogier van StudentenWerk, kunnen wij helpen met personeel?’ Die ene koude oproep leidde tot een afspraak.’

Dat telefoontje bracht niet alleen een langdurige zakelijke relatie met zich mee, maar ook een persoonlijke relatie; de vriendin van de HR-manager werd uiteindelijk Thewessens echtgenote. ‘Zo magisch kan een koude oproep zijn.’ De les? Laat nooit een kans liggen, hoe klein ook. En heb het lef om zelf de leiding te nemen. ‘Ondernemen kun je niet aan anderen overlaten. Je moet zelf horen wat klanten en medewerkers te zeggen hebben.’

Start met een team dat elkaar aanvult

Thewessen prijst de dynamiek tussen de drie oprichters. ‘We liepen elkaar niet in de weg. Hugo blufte zich overal binnen en regelde de verkoop, Bram was uitstekend in administratie en ik focuste me op de online marketing.’ Door deze rolverdeling kon ieder zich volledig richten op zijn passie. ‘Ik kocht elk boek over SEO dat ik kon vinden en wilde de beste worden.’

Zijn advies voor andere ondernemers is om mensen te zoeken die je aanvullen, die geen kopieën van jezelf zijn. Laat ze groeien in hun rol. Dat geldt ook voor jezelf. ‘Als leider moet je de processen zelf hebben doorlopen. Alleen dan kun je je medewerkers echt begrijpen en uitdagen.’

Groei vereist structuur én moed

De uitbreiding van het bedrijf werd mede mogelijk doordat grote uitzendbureaus zoals Randstad hen inschakelden voor lastige vacatures. ‘Zo kwamen we bij klanten als KPN binnen. Daarna gebruikten we dat als referentie om bij T-Mobile aan tafel te komen. Een beetje bluffen hoort erbij, maar je moet wel leveren, en dat deden we.’ Het is het klassieke principe waarbij grote klanten andere grote klanten aantrekken.

Groei vereist echter ook organisatie, benadrukt Thewessen. ‘Veel kleine uitzenders blijven klein omdat ze niet goed kunnen delegeren. Je kunt niet elke klant zelf blijven bedienen. Structuur en processen zijn cruciaal.’ Hierbij is het vinden van een goede balans tussen focus op administratieve processen, het plaatsen van mensen en de verkoop essentieel.

Je bedrijfsnaam is belangrijk

In 2009 merkten de oprichters dat de naam StudentenWerk hen begon te beperken. ‘We zagen onszelf als een serieus bedrijf, maar CEO’s wilden niet eens met ons praten. Ze dachten aan een studentenclub met feestende jongeren.’

De oplossing was het veranderen van de naam naar YoungCapital, een naam die beter aansloot bij hun ambities en professioneel genoeg klonk voor de bestuurskamer. ‘De eerste reacties op de nieuwe naam waren zeer positief. Iedereen begreep meteen wat we deden.’

Een naam doet meer dan je denkt, benadrukt hij. Het bepaalt hoe je wordt waargenomen en of je op het juiste niveau aan tafel komt. YoungCapital investeerde serieus in branding, inclusief opvallende tv-commercials die emotie verkochten, een frisse afwijking van de traditionele aanpak.

In 2021 veranderden de ondernemers de naam van hun holding nogmaals, ditmaal naar The Works, met de intentie om te groeien door een overname, die uiteindelijk niet doorging. ‘Achteraf gezien een zegen, want de markt is daarna wel verslechterd.’ De focus ligt nu weer op de naam Young Capital.

Buitenland? Alleen met de juiste mensen

YoungCapital probeerde aanvankelijk uit te breiden naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar trok zich uiteindelijk terug. Thewessen: ‘In Duitsland hadden we iemand die we al jaren kenden. Toen zij vertrok, liep het mis. Je kunt de opbouw van een cultuur niet op afstand doen. Ondernemen kun je niet delegeren. En begin pas aan het buitenland als je in Nederland écht stevig staat. Je betaalt sowieso lesgeld.’

Succes in een nieuw land vereist de constante aanwezigheid van iemand die je volledig vertrouwt, bij voorkeur een van de oprichters zelf, die vier dagen per week ter plaatse is om de cultuur op te bouwen en te luisteren naar wat klanten en medewerkers zeggen. Je moet er zelf zijn en ‘voelsprieten’ hebben.

‘Dat buitenlandse avontuur is nu echt voorbij. We kunnen hier in Nederland nog genoeg hard groeien en dat gaan we ook doen.’

Gebruik technologie als hefboom, maar koester mensen

Thewessen ziet veel mogelijkheden om met AI het recruitmentproces te verbeteren. ‘Bij sales gebruiken we tools die gesprekken automatisch analyseren. Ze laten zien waar gesprekken vastlopen, zodat we gericht kunnen coachen.’ Ook bij werving ondersteunt AI, van het opbouwen van profielen tot het samenvatten van intakegesprekken.

Technologie blijft echter een hulpmiddel, geen vervanging. ‘Onze business kun je niet volledig digitaliseren. Er zijn te veel variabelen. Een algoritme kan niet voorspellen of iemand goed met een collega zal klikken, of privéproblemen heeft die de prestaties beïnvloeden.’

Blijf leren en houd je team jong

Hoewel Thewessen niet meer zelf de online marketing doet, gelooft hij sterk in een cultuur van voortdurend leren. ‘Vroeger las ik elke avond blogs. Mijn collega’s werden er gek van, omdat ik constant nieuwe ideeën en tools stuurde.’

De lage gemiddelde leeftijd van de medewerkers – 27 jaar – zorgt ervoor dat het bedrijf gevoelig blijft voor nieuwe trends, zoals TikTok en influencer marketing, die nu domineren waar Google vroeger de plek was om te zijn. ‘Op vakantie zoek ik een restaurant via Google, mijn dochter gebruikt TikTok.’

Deze openheid voor verandering is misschien wel de belangrijkste les voor leiders. ‘Je moet zelf het voorbeeld geven. Als jij niet leert, doet je team het ook niet.’

