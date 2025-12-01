Nederlanders Leren Amerikanen Online Over Startup-Deals: Geboren Uit Liefde!

E-learning op Molo Academy

Speciaal voor deze e-learning is een nieuwe online leeromgeving ontwikkeld: Molo Academy. Hier is Venture Capital Deal Terms de eerste aangeboden cursus. Voor €249 krijg je drie maanden toegang tot een serie lessen die de inhoud van het boek volgen.

De hoofdstukken over waardering, rechten van investeerders, due diligence en term sheets worden in begrijpelijke porties gepresenteerd, compleet met video’s en korte quizzen om je kennis te testen.

De e-learning komt voort uit een zekere frustratie met het bestaande online aanbod. ‘Bij webinars waar ik aan deelneem, merk ik dat ik vaak gewoon de tijd uitzit. Luisteren naar een presentatie van een of twee uur is behoorlijk intensief. Menno en ik dachten dat we dit veel aantrekkelijker konden maken,’ legt Mol uit.

De cursus bestaat uit 4,5 uur aan videomateriaal, opgedeeld in korte clips. ‘Je bent dus zeker een volle dag bezig als je alles achter elkaar door wilt nemen. Maar het is eigenlijk interessanter om de cursus te volgen wanneer het jou uitkomt, bijvoorbeeld elke dag een uurtje.’

Video’s met een avatar

Hoewel het boek de basis vormt, hadden Mol en Van Loon aanvankelijk het plan om zelf de teksten in te spreken die ze met een AI-taalmodel hadden opgesteld.

‘We stonden op het punt de studio in te gaan,’ zegt Mol. ‘Maar een bedrijf dat ons hielp met de video’s zei: doe dat niet. Je bent dagenlang bezig en dan moet alles ook nog worden gemonteerd. Waarom gebruik je geen avatar?’

Aanvankelijk stond Mol sceptisch tegenover het idee van een avatar. ‘We wilden geen avatar van onszelf. Maar het eindresultaat is fantastisch. En het mooie is: zo’n avatar kun je ook makkelijk in andere talen laten spreken.’

Meer e-learnings van boeken

Dit principe, het omzetten van een boek naar een interactieve videocursus met behulp van AI, willen de makers van Molo Academy ook toepassen op andere boeken. ‘We zijn in gesprek met uitgevers over hoe we dit willen aanpakken. We streven naar hoogwaardige, beschermde content, niet naar iets dat door ChatGPT is gegenereerd. Deze eerste cursus, Deal Terms, is eigenlijk een showcase om uitgevers te laten zien wat we kunnen,’ legt Mol uit.

Maar betekent dit dat Mol minder tijd zal besteden aan zijn advocatenpraktijk? ‘In de eerste jaren van mijn carrière gaf ik les aan de VU en ik heb altijd een passie voor onderwijs gehad. Dit project is uit liefde geboren. Ik begin graag aan Molo Academy als ik ’s avonds thuiskom.’

Mol is nog steeds druk bezig, vooral nu, laat in het jaar, wanneer veel startupdeals worden afgerond. ‘Investeerders willen rond zijn voor de jaarwisseling. Het duurt tegenwoordig misschien wat langer voordat deals worden gesloten vergeleken met een topjaar als 2021, maar voor mij is dit business as usual,’ zegt Mol.

Update van Venture Capital Deal Terms

Terug naar het boek Venture Capital Deal Terms. ‘We hebben het boek vooral uitgebreid met praktische tips aan het einde van elk hoofdstuk,’ zegt Mol.

Wat betreft nieuwe investeringsmethoden of clausules in term sheets, zijn er geen grote veranderingen. ‘Het zijn vooral nuances. Als ik iets specifieks moet noemen: de SAFE, de Simple Agreement for Future Equity. Deze bestond tien jaar geleden ook al, maar was toen voornamelijk een Amerikaans fenomeen. Nu wordt het ook in Nederland en andere landen gebruikt.’

De SAFE is vergelijkbaar met een lening die kan worden omgezet in aandelen, met als voordeel dat de discussie over de waardering van het bedrijf wordt uitgesteld tot de omzetting plaatsvindt.

‘Het grote verschil is dat de SAFE geen einddatum heeft waarop het geld moet worden terugbetaald. Het heeft dus niet het karakter van een lening, maar lijkt er wel op.’

Vriendelijker voor startups

Termen zoals liquidation prefs en anti-verwateringsbepalingen zijn de afgelopen tien jaar hetzelfde gebleven. ‘Alle termen die we destijds gebruikten, zie je nu nog steeds terugkomen,’ zegt Mol.

De wijze waarop deze termen worden ingezet, is echter veranderd. ‘Een tijdje terug werden liquidation prefs nogal agressief gebruikt door investeerders, die hun inleg eerst terug wilden zien bij een exit, om vervolgens samen met de andere aandeelhouders te delen in de opbrengst van de aandelenverkoop. Dat is nu niet meer gebruikelijk.’

Deze verschuivingen zijn grotendeels te wijten aan de veranderende vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. ‘Over het algemeen zijn de dealvoorwaarden vriendelijker geworden voor startups,’ merkt Mol op.

In de nieuwe editie van Deal Terms is ook meer aandacht voor de verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa. ‘In Amerika zijn de voorwaarden iets meer gericht op de oprichters. Dit komt waarschijnlijk door de overvloed aan kapitaal daar. Veel meer investeerders zijn bereid om in startups te stappen.’ Milestone-investeren, waarbij de investeerder zijn geld in tranches vrijgeeft gekoppeld aan specifieke doelen, zie je daar minder vaak.

VS is iets losser dan Europa

Wat betreft controle rechten, de inspraak die een investeerder wil hebben, is het beleid in de VS iets flexibeler, volgens Mol. ‘Je hoeft daar niet voor elke nieuwe werknemer goedkeuring te vragen aan je investeerder.’

In Nederland gebeurt dat wel vaker, weet Mol uit ervaring. ‘Dan is de goedkeuring bijvoorbeeld gekoppeld aan werknemers die een bepaald salaris verdienen, zodat je niet voor elke nieuwe collega goedkeuring nodig hebt.’

Echt nieuwe tactieken waarmee investeerders het uiterste proberen te bereiken in een deal, zijn er niet bijgekomen. Maar het blijft opmerkelijk, vindt Mol: ‘Het gebeurt nog steeds dat een ondernemer gewoon tekent en zich pas daarna meldt bij een advocaat. Oké, denk ik dan. Misschien moet je de volgende keer iets eerder aankloppen, voordat je die handtekening zet.’

In Venture Capital Deal Terms leggen Sjoerd Mol, Menno van Loon en Harm de Vries uit hoe je venture capital-deals onderhandelt en sluit. De gids helpt ondernemers en investeerders met praktische tips en concrete voorbeelden bij elke investeringsronde, van de eerste financiering tot complexe deals.

