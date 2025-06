Eva de Mol onthult Venture Capital geheimen in nieuw boek: Laat je dromen uitkomen!

Eva de Mol heeft het boek ‘Deal with it’ geschreven om op een toegankelijke manier uit te leggen hoe de wereld van venture capital functioneert en hoe deze zou moeten functioneren om Europese innovatie te bevorderen. Ze benadrukt dat kapitaal de kracht heeft om gelijkheid te creëren.

Deal with it richt zich niet op ervaren investeerders die verzot zijn op de technische details in hun investeringsovereenkomsten. Term sheets? Ja, ook die worden uitgelegd.

Of je nu een ondernemer bent, een student met dromen van een startup, of iemand die zijn geld ergens anders in wil investeren dan in een beleggingsfonds, Eva de Mol nodigt iedereen uit om haar boek te lezen. Ze vertelt: ‘De investeringswereld van mijn bedrijf CapitalT is vrij gesloten. Sommige investeerders houden hun kennis graag voor zichzelf om autoriteit uit te stralen. Dat weerhoudt veel ondernemers ervan om de stap naar financiering te zetten omdat ze simpelweg niet weten waar te beginnen. Er miste een boek in Nederland dat mensen echt aan de hand neemt met verhalen en voorbeelden. Ik wil mensen laten dromen over de mogelijkheid van het starten van een eigen bedrijf.’

Studie naar effectieve teams op Berkeley Haas

De Mol begint haar boek met haar eigen carrièreverhaal. ‘Tien jaar terug had ik zelf geen idee hoe venture capital in elkaar stak.’ Haar achtergrond was academisch en ze reisde veel. Haar interesse leidde haar van de Rietveldacademie naar Europese studies en bedrijfskunde in Amsterdam.

Aan de Berkeley Haas Business School deed ze promotieonderzoek naar teamdynamiek binnen startups: welke vaardighedencombinaties maken een team succesvol? Ze bestudeerde honderden oprichtersteams en publiceerde in topwetenschappelijke tijdschriften zoals de Harvard Business Review.

Hoewel haar academische werk veel respect verdiende, voelde ze dat het weinig praktische impact had. Ze besloot haar kennis over teamdynamiek te vertalen naar een praktisch product: een beoordelingstool voor teams die investeerders helpt bij het inschatten van de slagingskans van oprichtersteams. Met deze tool betrad ze de investeringswereld, hoewel ze aanvankelijk schrok van investeerders die een deel van haar bedrijf eisten in ruil voor financiering.

CapitalT en Janneke Niessen

De Mol benaderde Janneke Niessen, een ervaren ondernemer, tijdens een congres in Nederland. Uit deze ontmoeting ontstond CapitalT in 2019. Hun missie: investeren in sterke en diverse teams die echt problemen oplossen en daarmee succesvol zijn. Tot op de dag van vandaag beoordeelt CapitalT pitchende teams op drie elementen: soft skills (zoals passie en risico-aversie), hard skills (opleiding en ervaring) en teamdynamiek.

Ze wisten 50 miljoen euro op te halen, geïnvesteerd in succesvolle bedrijven zoals TestGorilla en Overstory. Echter, faillissementen zijn ook onderdeel van venture capital. De Mol erkent dat falen erbij hoort en beschrijft hoe dit voelt. Ze schrijft dat van de dertig startups waarin ze investeert, het merendeel zal falen, maar dat de successen van een enkele winnaar de verliezen compenseren.

Vrouwen inspireren als rolmodel

De Mol wil met haar verhaal ook aantonen dat investeren en ondernemen mogelijk zijn, zelfs als je een gezin met drie kinderen hebt. Ze ziet zichzelf niet primair als vrouw, maar merkt dat ze juist die groep aanspreekt door een rolmodel te zijn. Toen ze met CapitalT begon, had ze één kind en werd haar afgeraden om een bedrijf te starten. Toch hebben zij en Janneke nooit een zakelijke kans laten schieten vanwege hun gezin.

Ze spreekt liever niet van seksisme maar van ‘pattern matching’, het denken in stereotypen. Ze vertelt over onplezierige ervaringen met mannen die zakelijke lunches zien als dates of haar kleineren. Desondanks kiest ze ervoor zich te richten op mensen die wel in haar geloven, in plaats van verbitterd te raken.

De denkwijze van investeerders

Naast inzicht in de venture capital wereld, biedt het boek praktische adviezen voor startupondernemers over hoe zij zich kunnen positioneren. De Mol bespreekt verschillende investeringsfasen – van seed tot Series B – en legt uit wat investeerders belangrijk vinden en hoe je een overtuigende pitch presenteert.

Ze benadrukt vooral het belang van teamkwaliteit. Ideeën zijn essentieel, maar uiteindelijk investeren venture capitalists in mensen. In Deal with it bespreekt ze hoe diversiteit, een gedeelde visie en wederzijds vertrouwen binnen een team cruciaal zijn voor groei. Ze illustreert dit met voorbeelden uit haar eigen portfolio en bespreekt veelgemaakte fouten door startups, zoals het onderschatten van cashflow of het negeren van marktfrictie.

Ondernemen van stress tot succes

In Deal with it wordt ook de psychologische kant van ondernemen belicht. Ondernemen kan eenzaam zijn en stressvol, stelt De Mol. Ze ziet stress echter als een privilege – een teken dat je ergens om geeft en verantwoordelijkheid draagt. Ze moedigt ondernemers aan om successen te vieren, hoe klein ook, om de motivatie hoog te houden en de voortgang te erkennen.

Volgens De Mol is durfkapitaal niet alleen een financieringsvorm, maar ook een maatschappelijke kracht. Investeerders bepalen welke ondernemers kunnen groeien en daarmee welke producten en diensten ons leven en onze maatschappelijke uitdagingen in de toekomst zullen beïnvloeden.

‘Europa heeft makers nodig’

‘Dat is het grotere plaatje: Europa heeft meer makers nodig, mensen die creatief zijn en producten en diensten ontwijken. Mijn boek viert ook innovatie omdat we dergelijke mensen nodig hebben voor onze economie. Venture capitalists kunnen een equalizer zijn door te bepalen welke bedrijven worden opgebouwd,’ legt De Mol uit.

Ze pleit voor een ecosysteem waarin ondernemers kunnen groeien zonder constant belemmerd te worden door bureaucratie. Voor investeerders en beleidsmakers biedt Deal with it een blik op hoe venture capital inclusiever en efficiënter georganiseerd kan worden.

‘Genoeg stof voor een volgend boek’

De Mol heeft genoeg materiaal en visie voor een mogelijk volgend boek. Haar huidige boek staat vol met verhalen van startups en businesscases, ideaal voor onderwijsdoeleinden. Ze blijft spreken over thema’s die haar na aan het hart liggen en die van groot maatschappelijk belang zijn.

Eva de Mol heeft met CapitalT tientallen miljoenen geïnvesteerd in groene technologieën. In Deal with it deelt ze haar kennis en ervaring als onderzoeker en succesvol investeerder. Wat is haar geheim en wat zijn de ongeschreven regels van venture capital?

