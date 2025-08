NXP’s Motor Sputtert Nog Steeds: Maar Het Ergste Lijkt Voorbij!

De prestaties van NXP Semiconductors tonen al enige tijd een dalende lijn. De omzet en winst nemen al vijf kwartalen achtereen af, maar het bedrijf uit Eindhoven blijft optimistisch over de toekomst.

De recente financiële resultaten van NXP Semiconductors zijn verre van indrukwekkend. Het is nu het vijfde opeenvolgende kwartaal dat zowel de omzet als de winst afneemt. In het tweede kwartaal van dit jaar rapporteerde het chipbedrijf uit Eindhoven een omzet van 2,93 miljard dollar en een winst van 445 miljoen dollar.

Kurt Sievers, de CEO van NXP, spreekt van een omzet ‘die boven onze gemiddelde verwachtingen ligt, met een prestatie die onze belangrijkste markten overtreft’. Hoewel dit positief klinkt, is de realiteit dat deze omzet 6 procent lager is dan in hetzelfde kwartaal van 2024, en de winst met een derde is verminderd.

De economische vooruitgang in China stagneert, wat leidt tot verminderde vraag. Dit heeft vooral dit kwartaal impact gehad. De chipmarkt is bekend om zijn cyclische aard: als de wereldeconomie floreert, neemt ook de verkoop van chips toe.

NXP versus Nvidia

De strijd om de beste AI-toepassingen speelt een cruciale rol. ‘AI domineert de markt’, aldus Marc Langeveld, directeur bij Econopolis Nederland en al dertig jaar actief als tech-analist. NXP produceert echter niet dezelfde AI-chips als Nvidia en heeft dus niet kunnen profiteren van de explosieve vraag naar deze technologie. Het bedrijf richt zich meer op chips voor de auto-industrie, industrie, het internet der dingen, mobiele toepassingen en communicatie-infrastructuur.

De Europese auto-industrie vormt ongeveer 55 tot 60 procent van NXP’s bedrijfsvoering. Hoewel het bedrijf ook inkomsten genereert uit andere segmenten, zijn deze niet te vergelijken met de miljarden die verdiend kunnen worden als het goed gaat in de automarkt, volgens Langeveld.

Licht herstel in vraag

Recente kwartaalcijfers suggereren echter een licht herstel, met name in China en Japan waar de vraag naar automotive chips groeit. Het lijkt erop dat het ergste voorbij is. CEO Sievers ziet het derde kwartaal als een reflectie van cyclische verbeteringen in de belangrijkste markten van NXP.

Maar de onrust die de Amerikaanse president Donald Trump veroorzaakt heeft, waaronder onzekerheid over importtarieven, blijft de vraag naar industriële en automotive chips drukken.

Europese autofabrikanten ervaren al langer problemen door de dominantie van China in het elektrische segment en de tegenvallende vraag naar elektrische voertuigen. Dit leidt ertoe dat zij hun chipvoorraden minder snel verbruiken, een trend die volgens Yahoo Finance al meer dan 18 maanden aanhoudt.

Ontslagen en fabriekssluitingen

NXP neemt drastische maatregelen door 1700 banen te schrappen en meerdere fabrieken te sluiten. Ook de toekomst van de fabriek in Nijmegen staat op het spel. Zodra de nieuwe fabrieken in Dresden, Duitsland, en Singapore operationeel zijn, kan dit snel veranderen.

Er zijn ook andere uitdagingen, zoals grote investeringen in nieuwe technologieën die pas over vijf tot zes jaar rendabel zullen zijn. Langeveld verwijst naar chips met silicon carbide (SiC) en gallium nitride (GaN) die beter presteren dan traditioneel silicium in energie-elektronica en worden gebruikt in omvormers, laadcircuits en energiebeheersystemen die bijvoorbeeld de actieradius en batterijduur van elektrische voertuigen verbeteren.

NXP heeft een uitgebreid portfolio en werkt aan innovaties op vele fronten, zoals de recent uitgebreide samenwerking met Honeywell van slimme huizen naar autonoom vliegen.

Sievers neemt afscheid

Er is ook een samenwerking met de Koreaanse startup Bitsensing in de maak over radarsystemen voor steden, robots en ziekenhuizen. Onlangs werd de overname van het Oostenrijkse TTTech Auto, gespecialiseerd in zelfrijdende auto’s, afgerond. NXP rondt ook de overname af van het Californische Kinara, dat technologieën ontwikkelt om de rekenkracht van chips te verbeteren. Deze brede focus betekent minder concentratie op één enkele ‘killer-applicatie’, maar dit is onvermijdelijk, volgens Langeveld.

Hoewel NXP aan de weg timmert met interessante innovaties en samenwerkingen, zal Sievers deze ontwikkelingen niet langer leiden; hij vertrekt eind oktober bij NXP. Zijn opvolger wordt Rafael Sotomayor, die reeds bij NXP werkzaam is.