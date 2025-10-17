Sopraan Legende Roberta Alexander Overleden: Een Groot Verlies voor de Muziekwereld

Plotseling overlijden van sopraan Roberta Alexander

Op 14 oktober is de Amerikaanse sopraan Roberta Alexander onverwachts overleden op 76-jarige leeftijd. Sinds 1972 woonachtig in Nederland, was Alexander een gevierde verschijning in vooraanstaande operahuizen wereldwijd. Ze vertolkte acht verschillende rollen bij de Metropolitan Opera in New York.

Roberta Alexander zag het levenslicht in 1949 in Virginia, VS, als kind van een koordirigent en een zangeres. Ze ontving haar zangopleiding aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor, gevolgd door studies aan het Royal Conservatory of Music in Londen en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder begeleiding van Herman Woltman. In 1972 verhuisde ze permanent naar Nederland. Ze was kortstondig getrouwd met dirigent Edo de Waart en trouwde in 1975 opnieuw met orkestmanager Siebe Riedstra.

In 1974 maakte Alexander haar debuut bij de destijds bekende Nederlandse Operastichting, tegenwoordig bekend als De Nationale Opera, in de rol van bruid Fanny in Rossini’s komische opera La cambiale di matrimonio. Haar optreden werd direct goed ontvangen. De NRC prees haar ‘gekruide stem van voorname kwaliteit’ en de ‘vlekkeloze uitvoering van haar complexe coloratuurpartij’. Evenzo complimenteerde De Telegraaf haar ‘stralende stem en beheerste coloraturen’.

Voortdurende aanwezigheid bij De Nationale Opera

Gedurende meer dan tien jaar was Alexander regelmatig te zien op het podium van het Amsterdamse operahuis, waar ze in totaal in 26 verschillende producties optrad. Ze vertolkte rollen zoals Venus in Offenbachs Orpheus in de onderwereld (1975), Euridice in Darius Milhauds Les malheurs d’Orphée (1976), Serafina in Donizetti’s De nachtschel, Anne Sexton in Transformations (1976), en Micaëla in Bizets Carmen (1979). Ze werd ook gevraagd voor hoofdrollen in verschillende Mozartopera’s, zoals Pamina in Die Zauberflöte (1979), Fiordiligi in Così fan tutte (1984), en Donna Elvira in Don Giovanni (1984).

Haar Amerikaanse debuut maakte ze in 1980 bij de Grand Opera in Houston als Pamina. Vervolgens debuteerde ze in plaatsen zoals Santa Fe (de titelrol in Strauss’ Daphne, 1981), bij de Metropolitan Opera in New York (Zerlina in Don Giovanni, 1982) en in het Royal Opera House in Londen (Mimi in La bohème, 1984). Ook trad ze op in operahuizen in Berlijn, Hamburg, Wenen, Zürich en Venetië, waar ze vaak terugkeerde.

In 2014 debuteerde Alexander in de Scala van Milaan als de vijfde maagd in Elektra van Richard Strauss. Deze productie ging in première in 2013 in Aix-en-Provence. Met Elektra, onder regie van Patrice Chéreau, reisde ze ook naar Barcelona, Berlijn en New York. De uitvoering in New York op 30 april 2016 werd live uitgezonden in meer dan tweeduizend bioscopen wereldwijd.

In haar latere jaren trad Alexander minder vaak op in Nederlandse operaproducties, hoewel ze in 2017 nog terugkeerde bij De Nationale Opera als Curra in Verdi’s La forza del destino, geregisseerd door Christof Loy. Ze bleef actief als concertzangeres, trad op met het Koninklijk Concertgebouw Orkest en gaf les aan Codarts in Rotterdam en het Conservatorium van Amsterdam. Ze was ook regelmatig te zien op televisie, bijvoorbeeld in de Avromuziekquiz Harde noten.

In 2020, 45 jaar na haar operadebuut in Amsterdam, ontving Alexander de Edison Klassiek Oeuvreprijs voor haar indrukwekkende carrière en bijzondere bijdragen aan de klassieke muziek op zowel nationaal als internationaal niveau. Ze had eerder al een Edison ontvangen in 1992 voor een opname van de orkestliederen van Andriessen.

Alexander overleed onverwachts aan een acute hartstilstand op een dinsdagavond. Nog in februari van dat jaar was ze te horen in Elektra bij de Staatsoper Berlin. Ze was ook gepland om op te treden bij de opera in Lyon in Charpentiers Louise in januari en februari.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post