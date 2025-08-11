Komkommertijd in investeringen? Mis! Klimaat- en Quantumtechnologie Boomen in Juli

De maand juli was opvallend actief op het gebied van investeringen, met verschillende kleinere deals tot enkele miljoenen euro’s. De substantiële investeringen waren echter vooral gericht op quantumtechnologie en klimaatoplossingen. Hier volgt een overzicht van de tien meest opmerkelijke investeringen van deze maand.

#1 Dexter Energy: 23 miljoen voor geavanceerde AI in zonne- en windenergie

In juli heeft Dexter Energy, een scaleup uit Amsterdam onder leiding van Luuk Veeken, 23 miljoen euro bijeengebracht in een Series C financieringsronde. De investering kwam van de Franse vermogensbeheerder Mirova en het Spaanse Alantra Investment, samen met eerdere investeerders zoals ETF Partners, Newion en PDENH.

Het bedrijf richt zich op het optimaliseren van de energieopbrengst uit zonne- en windparken door onbalansen in het elektriciteitsnetwerk te beheersen met behulp van slimme technologie. Het kapitaal zal worden aangewend om hun AI-gedreven autopiloot voor de handel in wind-, zon- en batterijenergie uit te breiden.

Wat begon als een startup in 2016, met destijds weinig bekende concepten als netcongestie en batterij-opslag, is nu uitgegroeid tot een bedrijf met een miljoenenomzet en activiteiten in dertien Europese landen.

#2 Solynta: 20 miljoen voor verbetering van aardappelrassen

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 20 miljoen euro geleend aan Solynta, een biotechnologiebedrijf uit Wageningen en een van de vroege MT/Sprout Challengers, voor de ontwikkeling van robuustere aardappelrassen.

Deze financiering, ondersteund door het InvestEU-programma van de Europese Commissie, zal worden gebruikt voor onderzoek naar het kweken van aardappels uit zaden in plaats van traditionele knollen, wat helpt tegen bederf tijdens transport en opslag.

Dit zal niet alleen de kans op een succesvolle oogst vergroten, maar ook bijdragen aan de wereldwijde voedselzekerheid.

#3 PlasmaCure: 16 miljoen investering voor geavanceerde wondzorg

PlasmaCure heeft in totaal 16 miljoen euro ontvangen, verdeeld over een Series A-ronde van 6 miljoen euro en een aanvullende 10 miljoen dollar voor uitbreiding naar de Amerikaanse markt. Deze fondsen zijn afkomstig van een consortium geleid door het Amerikaanse Venture Medical, met deelnemers zoals zorgverzekeraar VGZ, Noaber, Stichting Triade en de huidige aandeelhouders EIC Fund en Oost NL.

Deze medtech-startup, een spin-off van de TU Eindhoven sinds 2014, heeft een plasmapleister ontwikkeld die moeilijke wonden aanzienlijk sneller laat genezen dan de traditionele behandelmethoden, waardoor onnodig lijden wordt verminderd en de druk op zorgpersoneel afneemt.

#4 QuiX Quantum: 15 miljoen voor de ontwikkeling van een quantumcomputer

QuiX Quantum, opgericht in 2019, heeft 15 miljoen euro verzameld om een universele fotonische quantumcomputer te bouwen, wat een wereldprimeur zou zijn. De financieringsronde werd geleid door Invest-NL en het EIC Fund, met deelname van investeerders zoals PhotonVentures, Oost NL en FORWARD.one.

De eerste generatie van deze quantumcomputer wordt verwacht in het volgende jaar, wat een enorme sprong voorwaarts zou betekenen in rekenkracht en het oplossen van complexe problemen die ver buiten de mogelijkheden van huidige supercomputers liggen.

Met deze nieuwe financiering kan het Enschedese bedrijf grote stappen zetten richting praktische toepassingen in verschillende sectoren, waaronder defensie en gezondheidszorg.

#5 Groove Quantum: schaalvergroting van qubits met 10 miljoen

De startup Groove Quantum, opgericht in Delft door Anne-Marije Zwerver en Nico Hendrickx, focust zich op de productie, werking en integratie van qubits, essentiële componenten voor quantumcomputers.

De startup heeft 10 miljoen euro aan financiering veiliggesteld van de European Innovation Council, inclusief een subsidie van 2,5 miljoen euro. Groove Quantum werd geselecteerd uit duizend kandidaten door een jury.

Deze startup onderscheidt zich door het gebruik van germanium in plaats van het gebruikelijke silicium voor het maken van qubits, wat betere halfgeleidereigenschappen biedt. Voor toekomstige quantumcomputers zijn miljoenen, zo niet miljarden qubits nodig.

#6 Novenda: 6,1 miljoen voor 3D-tandheelkundige technologie

Novenda Technologies, een Limburgse startup gespecialiseerd in 3D-geprinte tandheelkundige producten, heeft 6,1 miljoen dollar opgehaald in een financieringsronde geleid door Brightlands Venture Partners. Aan deze ronde namen ook het Belgische KBC Focus Fund, het Nederlandse Borski Fund, het Limburg Business Development Fund en een groep informele investeerders deel.

Opgericht in 2019 door Klaas Wiertzema, Petra Doelman en Joost Anne Veerman, heeft Novenda Technologies een multimateriaal 3D-printer ontwikkeld die zowel zachte als harde materialen kan printen voor gebitsbeschermers en protheses, in de juiste kleuren en zonder veel handmatige nabewerking.

#7 Airweave haalt 6 miljoen op in Silicon Valley

Door deelname aan het acceleratieprogramma van Y Combinator in Silicon Valley heeft Airweave, opgericht door de Nederlanders Lennert Jansen en Rauf Akdemir, 6 miljoen dollar opgehaald. Slechts 0,8 procent van de aanmeldende startups wordt toegelaten tot dit programma. Een hoogtepunt was een gesprek met Sam Altman, de CEO van OpenAI.

Airweave ontwikkelt software waarmee AI-agents informatie kunnen verzamelen uit applicaties zoals Google Drive, Slack, en Notion. De investeerders waren onder andere de Amerikaanse venture capital firma’s LUX Capital en FundersClub, en angels zoals Shay Bannon (Elastic), maar ook Nederlanders zoals Thomas Bunnik (Whoppah) en Joey van Ommen (Bird).

#8 Solarix: 5,5 miljoen voor innovatieve zonnegevelpanelen

Solarix heeft in een seed-ronde 4,2 miljoen euro opgehaald om hun groeiambities in Europa te versnellen. Daarnaast is er nog 1,3 miljoen euro gereserveerd bij het Nationaal Groeifonds. De investeringsronde werd begeleid door KplusV, met deelname van ROM InWest en VP Capital, aangevuld met een aantal particuliere en bestaande investeerders.

Opgericht door architect Marloes van Heteren en productontwerper en kunstenaar Reinier Bosch in 2016, heeft Solarix zich gericht op het ontwikkelen van esthetisch aantrekkelijke en efficiënte zonnegevelpanelen. Hun gekleurde zonnegevelpanelen worden al veel gebruikt in Nederland, en nu is het tijd voor de rest van de wereld.

#9 InPhocal: 5 miljoen voor geavanceerde lasertechnologie

InPhocal, gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven, heeft potentieel om met zijn nieuwe generatie lasertechnologie een revolutie teweeg te brengen in de markt. Deze deeptech-startup kan traditionele inktjet- en laserprinters vervangen met zijn technologie, die sneller, nauwkeuriger en energiezuiniger is.

De investeringsronde van 5 miljoen euro werd geleid door Cottonwood Technology Fund, met deelname van bestaande investeerders zoals DeepTechXL, BOM en Tech Invest. Dit kapitaal stelt de startup in staat om hun technologie commercieel uit te rollen naar meer internationale klanten en industrieën.

#10 D2X: 4,3 miljoen voor de handel in cryptoderivaten

In juli heeft het Amsterdamse bedrijf D2X een financieringsronde van 4,3 miljoen euro afgerond. Nieuwe investeerders zoals CMT Digital, Circle Ventures en Canton Ventures deden mee, naast bestaande investeerders zoals Point72 Ventures, Tioga Capital, GSR en Fortino Capital.

Opgericht in 2020 door Don van der Krogt, Théodore Rozencwajg en Laetitia Grimaud, merkte het trio een groeiende behoefte aan een gereguleerde handelsinfrastructuur voor cryptoderivaten. Met een speciale vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, biedt D2X nu een legaal platform voor grote institutionele beleggers die willen handelen in cryptoderivaten. Met het nieuwe kapitaal zal het platform verder worden uitgebouwd.