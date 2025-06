AI-Revolutie: Hoe Flawless Hollywoodsterren Vloeiend Duits Laat Spreken!

Het probleem ontstond toen Lionsgate de thriller Fall wilde lanceren, maar stuitte op een obstakel: de film bevatte maar liefst 36 keer het f-woord, wat te veel was voor een PG-13 classificatie die toegang geeft tot een breder publiek.

Het opnieuw filmen van scènes zou enorm kostbaar zijn en traditionele postproductietechnieken konden de scheldwoorden niet verwijderen zonder dat dit opviel. Gelukkig had Mann een oplossing achter de hand met zijn eigen AI-startup, Flawless. Met hun technologie werden de 36 f-woorden naadloos vervangen door mildere termen, onopgemerkt door het publiek.

Toch liet Mann één f-woord in de film staan, zoals hij eerder toegaf in een gesprek met TNW. ‘Dat is nog toegestaan,’ zei hij. De film kreeg de gewenste PG-13 rating en was een bescheiden hit, met een opbrengst van 21 miljoen dollar tegenover een budget van slechts 3 miljoen.

AI wordt niet door iedereen in de filmindustrie gewaardeerd. In 2023 legden acteurs- en scenaristenvakbonden de productie in Hollywood zelfs tijdelijk stil vanwege het ‘hergebruiken’ van hun stemmen en beelden. Flawless zegt dit goed geregeld te hebben met een systeem dat de rechten van auteurs en creatieven beschermt en om toestemming vraagt bij wijzigingen.

Zo ontstond het idee voor Flawless en hun eerste product, TrueSync, dat nu wordt gebruikt door grote filmstudio’s die hier echter niet publiekelijk over spreken. De software zet de gezichten van acteurs om in 3D-modellen die door AI worden geanalyseerd om gezichtsuitdrukkingen en lipbewegingen te synchroniseren met nieuwe dialogen. Op het filmfestival van Cannes kreeg Flawless veel aandacht.

Mann ontdekte in 2018 een techniek om gezichten in video’s fotorealistisch te bewerken, zodat elke gezichtsuitdrukking en lipbeweging perfect kan worden gesynchroniseerd met gesproken tekst. Hij besefte meteen dat dit Hollywood’s manier van filmmaken zou veranderen.

De startup ontwikkelde ook het Artistic Rights Treasury (A.R.T.) platform, dat AI-gegenereerde aanpassingen deelt met acteurs. Als een acteur de wijzigingen goedkeurt, kunnen zij toestemming geven binnen de app. Zo niet, dan kunnen zij hun eigen versies voorstellen.

‘We realiseerden ons dat we schone data nodig hadden, anders zouden we geen bruikbaar platform hebben’, legde Mann eerder uit in The Times. ‘We zijn momenteel de enige bedrijfsmatige AI-oplossing die in Hollywood wordt gebruikt. Dit is mogelijk omdat we honderden miljoenen bestanden hebben verzameld om onze data op een nette manier te trainen.’

‘Grote techbedrijven plegen de grootste diefstal aller tijden’, verklaarde Mann in The Times over andere AI-bedrijven die data zonder toestemming gebruiken. Deze keuze voor ‘schone data’ zou onmogelijk zijn geweest onder de traditionele druk van venture capitalists voor snelle groei.

Volledige studio

Flawless’ nieuwste product, DeepEditor, is een AI-tool die nog een stap verder gaat. Het kan dialogen en uitdrukkingen van acteurs verfijnen, teksten inkorten, pauzes invoegen of de timing aanpassen. Het resultaat is steeds een Hollywood-kwaliteit productie in 4K-resolutie. Mann: ‘Naarmate AI meer wordt toegepast, denk ik dat het de manier waarop we films maken volledig zal transformeren.’

Flawless heeft al betalende klanten. Opvallend is echter dat Mann en Lynes, in tegenstelling tot veel andere AI-startupondernemers, geen venture capital hebben opgehaald. In plaats daarvan hebben ze 100 miljoen dollar verzameld bij diverse welgestelde angels, geld dat zal worden gebruikt om tien bestaande films te herproduceren met hun AI-tools. Het eerste project is Victor Dannell’s bekroonde sciencefictionfilm UFO Sweden, die opnieuw wordt uitgebracht onder de titel Watch the Skies.

De AI-startup heeft inmiddels overeenkomsten gesloten met gevestigde ‘lokalisatiediensten’ zoals Deluxe en Pixelogic, die scripts vertalen, van stemmen voorzien en films monteren voor internationale markten. Flawless ziet zichzelf als een volledige studio, niet alleen als een technologieleverancier. ‘We willen vooruitstrevend zijn,’ zegt Mann. ‘Het hele proces moet kloppen, van pre-productie en productie tot aan de release. Al deze stadia worden beïnvloed door onze technologie.’

Flawless streeft ernaar het bereik van films te vertienvoudigen. ‘Dat, en we willen dat er geweldige films gemaakt kunnen worden voor minder geld met onze tools.’ Oprichters Mann en Lynes zien AI niet als vervanging voor creativiteit, maar als een versterking ervan. ‘Het is niet de bedoeling om creativiteit te ondermijnen of kunst te stelen. We geloven in de kracht van menselijke verhalen, waarbij film de meest geavanceerde vorm is. Technologie versterkt dit en voegt extra lagen van creativiteit toe.’