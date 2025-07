Quote-miljonair en Yolanthe: Is dit het nieuwe powerkoppel?

Ondanks de recente beweringen van Yolanthe Cabau dat ze geen financiële steun heeft ontvangen van haar voormalige echtgenoot, de ex-profvoetballer Wesley Sneijder, is er nu sprake van dat ze een relatie heeft met een selfmade miljonair die genoemd wordt in de Quote. Het schijnt dat deze man Yolanthe’s nieuwe ‘geheime’ liefde is. Haar management heeft hierop gereageerd bij Shownieuws… (zie de video hierboven)

Het juicekanaal RealityFBI meldt dat Matthijs Metzemaekers, een jonge ondernemer met een geschat vermogen van meer dan 17 miljoen euro volgens Quote, al geruime tijd een rol speelt in het leven van Yolanthe.

Tekst gaat verder onder de foto van Matthijs

(bron foto: Carv.com)

“Volgens bronnen is Matthijs Metzemaekers, een jonge ondernemer, al anderhalf jaar betrokken bij Yolanthes leven”, zegt RealityFBI. “Hij is een bekende ondernemer onder de veertig en staat vermeld in de Quote. Er wordt gezegd dat Matthijs haar aanzienlijk financieel ondersteunt.”

(screenshot: Instagram RealityFBI)

RealityFBI beweert dat Matthijs in hetzelfde complex in Los Angeles woont als Yolanthe, zij het op verschillende verdiepingen. Wesley zou hier niets van weten. “Wanneer Wesley op bezoek komt, blijft Yolanthe beneden om de schijn op te houden. Bronnen zeggen dat Wesley nog steeds denkt dat Yolanthe alleen woont”, aldus RealityFBI.

Reactie management

Het management van Yolanthe heeft dinsdagavond op Shownieuws gereageerd op deze speculaties door te verklaren dat “deze verhalen niet op waarheid berusten. Matthijs is een zakelijk adviseur in het team van Yolanthe, betrokken bij zowel Free a Girl als andere projecten. Daarnaast zijn Yolanthe en Matthijs vrienden. De beweringen dat hij haar financieel zou ondersteunen, zijn niet correct. Yolanthe heeft onlangs op haar Instagram aangegeven dat zij zelf zorgt voor haar eigen financiën en die van haar zoon, en dat is de waarheid en niets anders.”

Woest

Wesley Sneijder heeft zich recentelijk nog uitgesproken ter verdediging van zijn ex-vrouw en is helemaal klaar met de negatieve berichten over haar. Hij uitte zijn woede op Instagram.

2:43 Wesley Sneijder neemt het op voor Yolanthe Cabau

“Verschillende media beweren dat ik 19 miljoen van Wesley heb gekregen na onze scheiding. Dit is geenszins waar”, schreef Yolanthe emotioneel. “Ik heb nooit geld ontvangen van Wesley (niets, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd. Ik betaal zelf alle rekeningen voor mijzelf en voor Xess. Er wordt beweerd dat ik zo respectvol en liefdevol over Wesley spreek, omdat hij mij zoveel geld zou hebben gegeven. Het is triest dat men zo denkt. Een vrouw kan zelfstandig zijn en tegelijk liefdevol en respectvol.”

Yolanthe heeft ook op Instagram gedeeld dat er door de jaren heen veel onwaarheden over haar zijn geschreven, maar dat zij ervoor heeft gekozen hier niet op in te gaan. “Nu ik echter mijn hele leven deel in mijn realityshow op Netflix, voel ik de behoefte om hier transparant over te zijn”, deelde ze. Ze vindt het belangrijk om te laten zien dat “je als vrouw je eigen weg en dromen kunt volgen, zelfs als je er alleen voor staat”.

Afgelopen maand is de realityserie van Yolanthe op Netflix verschenen, waarin ze een kijkje geeft in haar leven in Los Angeles, waar ze na haar scheiding van Wesley in 2019 naartoe verhuisde met hun zoontje Xess Xava.