Schatzoeker vindt 900 jaar oud Jezusbeeld in verlaten veld: Ontdekking van de eeuw!

In Noorwegen heeft een metaaldetectorist onlangs een opmerkelijke gouden afbeelding van Jezus Christus gevonden in een grasveld. Deze figuur dateert van bijna 1.000 jaar geleden.

Kim Erik Dybvik, de amateur die het voorwerp vond, ontdekte het op 1 november in een veld in Åndalsnes, een kustplaats ongeveer 420 kilometer ten noordwesten van Oslo.

Het beeldje, daterend uit ongeveer 1100 na Christus, werd gevonden op Allerheiligen, de christelijke feestdag ter ere van alle martelaren en heiligen.

Foto’s van de vondst tonen het verweerde beeldje van Jezus aan het kruis, met nog resten van vergulding en fijne details op de torso.

Dybvik vertelde aan Fox News Digital dat zijn interesse in metaaldetectie begon toen hij als kind op een afgelegen eilandje in Noorwegen woonde, waar zijn vader vuurtorenwachter was.

“Het feit dat het eiland vulkanische oorsprong had, wekte mijn nieuwsgierigheid naar welke zeldzame stenen er ondergronds zouden kunnen liggen – en of het mogelijk zou zijn daar goud te vinden,” herinnerde hij zich.

Hoewel hij als kind archeoloog wilde worden, koos Dybvik uiteindelijk voor een carrière in de gezondheidszorg, maar hij leeft nog steeds zijn kinderdroom uit in zijn vrije tijd door heel Noorwegen naar schatten te zoeken.

Dybvik zei dat hij samenwerkte met een andere metaaldetectorist, Warren Schmidt, een Amerikaanse expat, om door Noorwegen te reizen op zoek naar schatten. Op 1 november vonden ze vele andere artefacten voordat ze het beeldje ontdekten.

“Het was extreem winderig – zo winderig dat we soms moeite hadden om op onze benen te blijven staan,” herinnerde Dybvik zich.

“Maar we zetten door. … We vonden 78 knoppen, enkele munten, gespen, een middeleeuws gewicht en veel van de gebruikelijke vondsten.”

De belangrijkste ontdekking kwam na zonsondergang, toen de twee klaar waren om op te pakken en naar huis te gaan.

“Warren was bijna bij de auto, en ik was iets achter, toen ik plotseling een sterk signaal van mijn detector kreeg,” zei Dybvik. “Een sterk signaal duidt meestal op een groot object en is vaak geen goed teken – het kan gemakkelijk afval zijn.”

“Ik boog me voorover, en net onder het oppervlak, openbaarde hij zich aan mij – ik keek Jezus recht in de ogen.”

Op dat moment zei Dybvik dat hij “volledig versteld stond.”

“Honderden gedachten schoten door mijn hoofd,” zei hij. “Ik verwierp snel het idee dat het modern kon zijn – ik herkende de middeleeuwse stijl en de resten van de vergulding.”

Hij voegde toe: “Ik legde het zorgvuldig neer en rende naar Warren, zeggende, ‘Ik wil dit moment met je delen – dit is misschien wel mijn beste vondst ooit.’ Warren was ook volledig overdonderd.”

De situatie, zei Dybvik, was “magisch en poëtisch” – en hij zei dat hij een glimp van het goddelijke ervoer.

“De wind blies, en op de achtergrond, een paar honderd meter verderop, kon je een heuvel zien waar ooit een oude kerk stond,” zei hij.

“Ik had zoveel gedachten en emoties die door me heen gingen.”

De metaaldetectorist belde onmiddellijk experts en meldde de vondst. In Noorwegen, zei Dybvik, moeten alle voorwerpen van vóór 1537 aan de autoriteiten worden gemeld.

Het artefact werd onderzocht door veldarcheoloog Aaron Johnston. Het wordt nu geconserveerd onder toezicht van provinciaal archeoloog Kristoffer Dahle, merkte Dybvik op.

De metaaldetectorist had in het verleden Vikingtijd-artefacten gevonden, waaronder oude zilveren munten, maar hij zei dat een beeldje van Jezus “ongehoord” was in het gebied.

“Ik denk niet dat iets dergelijks ooit eerder op deze manier in Noorwegen is gevonden,” zei hij.

Wat betreft de toekomst van het beeldje, zei Dybvik dat hij hoopt dat het uiteindelijk tentoongesteld zal worden zodat anderen het kunnen zien.

“Daarom ben ik gepassioneerd hierover — om ervoor te zorgen dat stukken van ons cultureel erfgoed kunnen bijdragen aan een duidelijker beeld van wie we zijn en waar we vandaan komen,” zei hij.