Ontdek ze nu: Meer dan 50 Nederlandse femtech-startups zoeken eerste grote investeerder!

De femtech-sector, die zich richt op technologieën voor vrouwen, heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt en is wereldwijd uitgegroeid tot een industrie met een waarde van meer dan 60 miljard dollar. Ook in Nederland zien we een bloeiend ecosysteem met meer dan 50 startups. Desondanks lijkt de sector moeite te hebben om voldoende investeringen aan te trekken, vaak omdat deze als te gespecialiseerd wordt beschouwd door financiers.

Toen Jeanine van Munster haar tienjarige relatie zag eindigen, koos ze, als 35-jarige investeerder bij ABN Amro Ventures, voor het invriezen van haar eicellen. Tijdens dit proces kwam ze erachter dat haar hormoonspiegels niet normaal waren, wat haar een verhoogd risico op een vervroegde menopauze gaf. Ze herinnert zich nog goed hoe geschokt ze was. ‘Het is niet niets. Vrouwen die vroegtijdig in de menopauze komen, leven gemiddeld ook tien jaar korter.’

Maar toen ze een doorverwijzing vroeg voor haar hormonale waarden, werd ze afgewezen. Ze herinnert zich de woorden van de gynaecoloog nog precies. ‘”Maar mevrouw, u bent niet ziek. Kom terug als u in de menopauze bent, dan zullen we helpen.”‘

Dit vond ze absurd. ‘Het Nederlandse zorgsysteem is uitstekend als je ziek bent, maar preventie is een ondergeschoven kindje. Ik dacht juist: we zijn er vroeg bij, kunnen we niet preventief iets doen? Maar dat paste niet binnen de protocollen.’

Van Munster realiseerde zich dat ze niet de enige kon zijn die hiermee worstelde. Deze realisatie leidde in september 2023 tot de oprichting van Flouria, een digitale kliniek die gespecialiseerde zorg voor vrouwen toegankelijker maakt. Gebruikers kunnen via een app chatten en videobellen met artsen die freelance voor Flouria werken, over uiteenlopende onderwerpen zoals menstruatieproblemen en zwangerschap.

Flouria biedt ook behandelingen voor vrouwen in de (peri)menopauze en begeleidt fertiliteitstrajecten. ‘Binnenkort beginnen we ook met nazorg na de bevalling’, vertelt Van Munster. ‘Veel vrouwen hebben dan last van tekorten aan ijzer of progesteron.’

Peetmoeder van femtech

Flouria bevindt zich in de sector van femtech, een term die in 2016 werd bedacht door Ida Tin, een Deense ondernemer en oprichter van Clue, een menstruatie-app met wereldwijd meer dan 10 miljoen gebruikers. Tin wordt gezien als de peetmoeder van femtech.

‘In een interview werd Tin gevraagd hoe zij de technologie van Clue zou omschrijven’, vertelt Maaike Steinebach. ‘Na even nadenken antwoordde ze: “Femtech.”‘

Steinebach is samen met Sophie van Dijk oprichter van FemTech NL, een platform dat de Nederlandse femtech-sector wil versterken, en van de Women’s Health Innovation Council, dat wereldwijd innovaties wil verbinden. Ze heeft ook Femtech Future opgezet, een initiatief dat startups in deze sector wereldwijd helpt met het uitbouwen van hun business.

Steinebach was meteen enthousiast toen ze over femtech hoorde. ‘Ik was destijds CEO van Visa voor Hongkong en Macau, een heel drukke baan, en ik heb drie kinderen. Tegelijkertijd kwam ik in de leeftijd waarop medische controles nodig zijn, zoals mammogrammen of uitstrijkjes, die vaak alleen tijdens kantooruren mogelijk zijn.’

‘Met een drukke agenda is dat lastig in te plannen. De toegang tot vrouwenzorg kan veel beter. Ik dacht: wauw, femtech kan de vrouwenzorg democratiseren.’

Het mannenlichaam als norm

Sophie van Dijk, medeoprichter van FemTech NL, kwam na een internationale carrière bij Shell en een MBA aan Insead terecht in de medtech. Met haar eigen tandheelkundige startup en als investeerder en adviseur; ze maakt onder andere deel uit van de adviesraad van Flouria.

‘Ik ontdekte dat vrouwen lange tijd onzichtbaar zijn geweest in de medische wetenschap’, vertelt ze. ‘Wist je dat het pas sinds 1993 verplicht is om vrouwen op te nemen in klinische studies? Daarvoor was het mannenlichaam de norm, terwijl het vrouwenlichaam echt anders is.’

Deze achterstand in kennis is nog steeds niet ingehaald. Dit resulteert erin dat medische signalen bij vrouwen minder goed worden herkend, waardoor ze bijvoorbeeld meer risico lopen op late of verkeerde diagnoses. Een ander gevolg is dat klachten die specifiek zijn voor vrouwen, zoals menstruatiepijn of hevig bloedverlies, vaak niet serieus worden genomen.

Zelfs door vrouwen zelf, in die zin dat het merendeel (80%) van de vrouwen met hormoongerelateerde klachten ‘gewoon’ doorwerkt, blijkt uit onderzoek van TNO.

Eenmaal bewust van deze problemen, kun je ze niet meer negeren, zegt Van Dijk. Steinebach knikt. ‘Door de gender health gap krijgen vrouwen niet de zorg die ze nodig hebben. We hebben toegankelijker zorg en betere producten nodig om deze kloof te dichten, en dus technologie.’

Bijna 30 unicorns

Sinds Tin femtech tien jaar geleden introduceerde, is de sector wereldwijd snel gegroeid. In 2025 bedroeg de marktwaarde van femtech volgens het Canadees-Indiase onderzoeksbureau Precedence 60,9 miljard dollar. Verwacht wordt dat de markt de komende tien jaar meer dan zal verdubbelen, tot 140,6 miljard dollar in 2035. Vooral de laatste vijf jaar heeft femtech een enorme groei doorgemaakt.

Dit blijkt ook uit het aantal exits. Van alle 276 beursgangen en overnames in femtech van de afgelopen 25 jaar, vond de helft plaats in de periode 2020-2024. De totale exitwaarde: 48,2 miljard dollar.

De eerste femtech-unicorns – bedrijven met een waardering van meer dan een miljard dollar – zijn inmiddels een feit. De teller staat op 27, waaronder de Amerikaanse digiklinieken Midi Health en Maven Clinic; de eerste richt zich specifiek op vrouwen in de (peri)menopauze, de tweede op vrouwen en gezinnen.

Noord-Amerika – met name de VS – domineert de femtech-sector. Niet verwonderlijk, aangezien meer dan de helft (55 procent) van de bedrijven er gevestigd is. Europa volgt met 25 procent. Binnen Europa loopt het Verenigd Koninkrijk voorop; dat land bracht in 2024 met Flo Health de eerste Europese femtech-unicorn voort.

Meer dan Hongkong of Singapore

In Nederlandse lijstjes moeten we goed zoeken naar femtech-bedrijven. Ten onrechte, vinden Steinebach en Van Dijk. Het Nederlandse femtech-ecosysteem omvat meer dan 50 startups en scale-ups, zo blijkt uit een recent gepubliceerd overzicht van FemTechNL.

Het spectrum is breed. Van bedrijven die producten en digitale oplossingen voor vrouwen aanbieden – zoals Yon E Health, dat een apparaat ontwikkelt om de vaginale gezondheid te meten – tot health-techplatforms zoals Pro Parents die hun diensten via werkgevers aanbieden.

Er zijn ook startups die werken aan geavanceerde diagnostische apparatuur en software, of nieuwe biotech-oplossingen. Zoals VivArt-X, dat werkt aan een synthetisch biomateriaal om gezond borstweefsel terug te laten groeien, en daarmee borstreconstructies te vergemakkelijken.

Is dat veel, 50+ bedrijven? Volgens Steinebach wel. ‘Ter vergelijking: Singapore heeft 30 femtech-bedrijven en Hong Kong vijftien.’ Wel is de Nederlandse femtech-sector een jonge industrie: de meeste bedrijven zijn in de afgelopen drie à vier jaar opgericht. Ongeveer tweederde (65%) zit in de bootstrapped- of pre-seed-fase. Dat betekent dat ze groeien zonder externe financiering, of hoogstens via crowdfunding of de inleg van vrienden, familie of angelinvesteerders.

Als niche gezien

Kapitaal aantrekken is niet alleen in Nederland een probleem. Hoewel vrouwen de helft van de wereldbevolking uitmaken, gaat slechts 6 procent van de wereldwijde investeringen in health(tech) naar vrouwengezondheid, volgens het World Economic Forum. Bedrijven die zich uitsluitend op vrouwenzorg richten, ontvangen zelfs minder dan 1 procent.

Een van de obstakels is dat femtech als ‘niche’ wordt gezien, legt Steinebach uit. ‘Veel investeerders zijn mannen, en die zijn over het algemeen niet zo bekend met de specifieke gezondheidsproblemen van vrouwen. Die hebben bijvoorbeeld nog nooit van endometriose of de overgang gehoord. En als zij het niet kennen, redeneren ze, zal het wel niet zo heel erg wijdverspreid zijn.’

Ondernemer Jeanine van Munster (Flouria) herkent dit. Flouria haalde tot nu toe in twee rondes 950.000 euro op bij de Rotterdamse pre-seedinvesteerder Earthstar en de internationale pre-seedinvesteerder Antler, in combinatie met steun van angels en een innovatielening van Rabobank. De startup wil internationaal uitbreiden; voor 2026 staat daarom een derde en grotere ronde op de planning.

‘Het helpt dat ik uit de investeringswereld kom’, zegt ze. ‘Ik heb een netwerk en spreek de taal. Maar het is niet makkelijk. Zeker in de beginfase moet je het hebben van angelinvesteerders, individuen die met je in zee willen gaan. Maar de kapitaalkrachtige investeerders zijn meestal mannen en die begrijpen het niet. Ik heb er een gehad die zei dat ik maar met zijn vrouw moest gaan praten. Dat heb ik gedaan, en zij heeft hem overtuigd. Alleen heeft niet elke investeerder zo’n vrouw.’

Als het om erectiestoornissen of andere ‘mannenkwalen’ gaat, snappen mannen het ineens wel, is haar ervaring. ‘Ik wil niet klagen, echt niet. Maar ik zie mannen in gesprekken gewoon blanco gaan. Dat is bij vrouwen echt anders. Zeker als ze van een bepaalde leeftijd zijn en al wat hebben meegemaakt. Dan stap je snel in, want dan begrijp je dat de behoefte er is.’

80% van founders vrouw

Zoals veel ondernemingen in femtech ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte, opgericht door vrouwen die zorg of ondersteuning zoeken die er nog niet is. Niet voor niets is in Nederland 80 procent van de founders van femtech-startups vrouw. Best pijnlijk dus dat de eerste Europese femtech-startup die de unicornstatus bereikte – Flo Health, na een kapitaalinjectie van 200 miljoen dollar – is opgericht door mannen en gefinancierd door mannen.

Prachtig natuurlijk dat een femtech-bedrijf succes boekt, schreef Female Invest-medeoprichter Anna Hartvigsen daarover. ‘Maar ik vind het vreselijk dat blijkbaar alleen mannen in dit veld succesvol kunnen zijn.’

Des te meer omdat de Wit-Russische oprichtersbroers Dmitry en Yuri Gurski zich niet bepaald als bondgenoten van de vrouwenzaak gedragen. Dat blijkt wel uit het feit dat Flo, waarmee een derde van de Amerikaanse vrouwen haar cyclus bijhoudt, die gevoelige data onder meer aan Facebook en Google doorverkocht.

Van Munster kan de naam van het bedrijf bijna niet horen. ‘Hoe kun je zo immoreel zijn?’, zegt ze. ‘Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden. De oprichter van Maven, een van de eerste femtech-unicorns in Amerika, is wél een vrouw. Een rolmodel. We hebben meer van dit soort bedrijven nodig en het is een kwestie van tijd voor die doorbreken.’

Funding eerste prioriteit

In Europa hoopt Flouria zelf zo’n bedrijf te worden. ‘Afgelopen zomer zijn we overgestapt van een b2b-model, waarbij bedrijven onze diensten aanbieden aan hun medewerkers, naar directe verkoop aan de consument. Dat werkt goed: we hebben inmiddels al 500 vrouwen geholpen.’ Zij betalen tussen de 395 en 595 euro voor een behandeling. Inclusief – afhankelijk van het traject – onderzoeken, medicatie en toegang tot de specialisten op de app.

Een flink bedrag, weet ook Van Munster. ‘Helaas worden onze diensten nog niet door de zorgverzekering vergoed. Maar we hebben geen wachtlijst en dat we in korte tijd al zoveel vrouwen hebben geholpen, laat wel zien dat de behoefte er is.’

Wat dat betreft heeft het commerciële succes van Flo Health ook een silver lining. Het heeft investeerders nieuwsgierig gemaakt, en dat is hard nodig in een sector die naar kapitaal snakt. Bij ruim de helft van de Nederlandse startups staat funding bovenaan het prioriteitenlijstje voor 2026.

Flo kan de weg vrijmaken voor andere bedrijven, denkt Sophie van Dijk (FemTech NL). Of ze nu geleid worden door mannen of vrouwen. ‘Want we hebben de mannen ook nodig. Ze moeten betrokkenheid gaan voelen bij dit onderwerp. Betere vrouwenzorg is niet alleen een vrouwenprobleem; het is een maatschappelijke kwestie.’

