Urine-omgezet in voedsel voor astronauten getest op ISS: Toekomst van ruimteverkenning!

In een poging om ruimtevoedsel naar een nieuw niveau te tillen, kondigde het Europese Ruimteagentschap (ESA) aan dat astronauten op toekomstige missies naar de maan en Mars kunnen overleven op een innovatief “ruimtevoedsel” dat gemaakt wordt uit lucht en urine.

“Dit project is gericht op het ontwikkelen van een cruciale hulpbron die ons in staat zal stellen de autonomie, veerkracht en het welzijn van onze astronauten te verbeteren,” zei Angelique Van Ombergen, hoofdwetenschapper van het ESA, volgens een rapport van de Independent.

Het voedsel, ontwikkeld door de Finse startup Solar Foods en genaamd Solein, is een veelzijdig en brandstofefficiënt poeder dat wordt geproduceerd uit microben, lucht en elektriciteit via een gasfermentatieproces.

Belangrijk is dat ureum, een organische verbinding die in urine voorkomt, de essentiële stikstofbron levert voor de eiwitsynthese in de ruimte. Op aarde wordt dit proces ondersteund door ammoniak.

Testen in de ruimte

De ESA is van plan om te testen of deze innovatieve voedselproductie aan boord van het Internationale Ruimtestation (ISS) kan worden gerealiseerd, als onderdeel van een project genaamd HOBI-WAN (“Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition”).

“Het doel van het project is om te bevestigen dat ons organisme in de ruimteomgeving net zo groeit als op de grond, en om de basisprincipes van gasfermentatietechnologie voor gebruik in de ruimte te ontwikkelen – iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is gedaan,” zei Arttu Luukanen, senior vicepresident van ruimte en defensie bij Solar Foods, volgens Space.com. Hij voegde toe dat het gedrag van gassen en vloeistoffen in microzwaartekracht sterk verschilt door het ontbreken van stuwkracht, wat het transport van voedingsstoffen en gassen voor Solein-microben drastisch kan beïnvloeden.

Niet alleen is dit belangrijk voor de wetenschap, het is ook cruciaal voor de toekomstige missies naar Mars die gepland staan door SpaceX en andere organisaties, omdat het ondersteunen van astronauten op deze lange reizen steeds crucialer wordt.

Op dit moment wordt het ISS bevoorraad met voedsel dat op aarde wordt geproduceerd en naar het station wordt gebracht, wat praktisch is voor missies in een lage baan om de aarde, maar financieel en logistiek onpraktisch zou zijn voor langere reizen.

“Voor de mensheid om langdurige missies op de maan uit te voeren, of zelfs op een dag naar Mars te gaan, zullen innovatieve en duurzame oplossingen nodig zijn om te kunnen overleven met beperkte voorraden,” verklaarde Van Ombergen. “Met dit project ontwikkelt de ESA een sleutelcapaciteit voor de toekomst van ruimteverkenning.”

Het team zal zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van deze duurzame technologie op aarde gedurende acht maanden, waarna, indien succesvol, het productieproces in een microzwaartekrachtomgeving aan boord van het ISS zal worden getest.

Uiteindelijk hoopt het team dat Solein het hoofdvoedsel zal worden onder astronauten.

“Dit project is slechts het begin – we werken eraan om operationele capaciteit te bereiken: in staat zijn om Solein te produceren in verschillende productieschalen in de ruimte,” zei Luukanen. “Onze visie is dat tegen 2035 Solein de belangrijkste eiwitbron is voor ruimteverkenners.”

