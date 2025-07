BLOB, Giselle, HENDRIK IV – niet voor kinderen, Het best bewaarde geluid ter wereld en Roodkapje zijn gekozen door kinderen uit heel Nederland als de top jeugdvoorstellingen van het afgelopen seizoen. Deze shows hebben op de website van Podiumkids de meeste stemmen ontvangen en maken nu kans op de Podiumkids Prijs 2025.

Opvallend is dat de keuze van de kinderen sterk verschilt van die van de volwassen juryleden van de VSCD-Jeugdtheaterjury. Er is geen overlap tussen de genomineerden voor de Podiumkids Prijs en de Krekels, die worden uitgereikt voor de meest indrukwekkende producties en prestaties.

Podiumkids, een collectief van 27 Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, richt zich op voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen konden op de website van het collectief stemmen op hun favoriete voorstelling van de aangesloten gezelschappen. De stemming was geopend van oktober tot half juni. De vijf voorstellingen met de meeste stemmen zijn nu genomineerd voor de Podiumkids Prijs.

Een speciale kinderjury van Podiumkids – bestaande uit zeven kinderen tussen 8 en 12 jaar uit verschillende delen van Nederland – zal de uiteindelijke winnaar kiezen. Deze juryleden hebben sinds oktober zoveel mogelijk voorstellingen bijgewoond, waaronder de vijf die het hoogst gewaardeerd werden door het publiek. Ze hebben reeds een winnaar gekozen tijdens een bijeenkomst onder leiding van theater- en dansjournalist Annette Embrechts, die bekendgemaakt zal worden tijdens het Jeugdtheatergala op 14 september in Theater de Krakeling.

De genomineerden voor de Podiumkids Prijs 2025 zijn:

BLOB (8+) door SALLY & Another Kind of Blue



De kinderjury is onder de indruk dat het publiek actief deel uitmaakt van het verhaal.

De dansers werken goed samen en dansen prachtig. Er wordt niet gesproken, maar het verhaal is desondanks duidelijk. Het deel waar het lijkt alsof ze een ladder beklimmen, is zeer inventief uitgevoerd! Voor en na de voorstelling zijn er ook activiteiten voor het publiek, wat de ervaring extra leuk maakt.

Het speelt zich af in een ‘blobwereld’ waar twee dansers hun schaduw zijn verloren. Ze hebben hulp van het publiek nodig om deze geleidelijk terug te vinden. De kinderjury waardeert het interactieve element: de toeschouwers ontvangen opdrachten zoals kruipen, rennen en springen, terwijl op de vloer voortdurend slijmblobjes worden geprojecteerd. Actieve deelname is essentieel voor het genieten van de voorstelling; alleen kijken is minder boeiend.

Giselle (8+) door De Toneelmakerij

De kinderjury is geboeid door het verhaal van deze voorstelling:

De muziek wisselt tussen klassiek en hiphop, waarbij soms straattaal en rap geïntegreerd worden. De meningen over de combinatie van deze stijlen en het acteerwerk zijn verdeeld onder de juryleden. Sommigen waarderen de afwisseling en vinden het leuk dat de dansers ook de personages zijn, terwijl anderen de stijlen minder goed bij elkaar vinden passen of het acteerwerk minder sterk vinden.

het gaat over een meisje uit een arme wijk die beroemd wil worden met haar danscrew. De crew is echter niet altijd even serieus; ze willen wel dansen, maar ook relaxen. Giselle daarentegen neemt het dansen zeer serieus. Wanneer de crew snacks gaat halen, ontmoet Giselle de popster Lil’Albrecht, die op de vlucht is voor zijn strenge manager Bathilde. Lil’Albrecht ziet dat Giselle talent heeft en wil met haar dansen, maar dan verschijnt Bathilde en belandt Giselle in een grote kooi; ze raakt gevangen in een wereld waar ze beroemd is maar dat niet langer wil.

HENDRIK IV (8+) – niet voor kinderen – door House of Nouws

De kinderjury beschrijft Hendrik IV – niet voor kinderen als een grappige, onverwachte en chaotische voorstelling.

De show begint als een spel waarin Hendrik IV doet alsof hij de koning is, met anderen als zijn helpers. Naarmate het spel vordert, neemt Hendrik het steeds serieuzer en denkt hij dat hij alles mag bepalen, zoals dat hij alleen nog maar pizza wil eten —ochtend, middag en avond— met vreemde toppings zoals drop of Hawaï. De jury vindt dit erg grappig. Hendrik IV wordt steeds veeleisender en uiteindelijk knettergek, en bestelt zelfs leeuwen om tegen te vechten. Hij doet de jury denken aan Donald Trump.

In de voorstelling kan alles gebeuren en lijkt niets te gek. De acteurs spelen goed en betrekken het publiek veel bij het geheel. De titel trekt aan: “Juist omdat het ‘niet voor kinderen’ heet, wil je erheen!” Halverwege onderbreekt een vrouw van ‘Het Bureau’ de show; ze is doorweekt van de regen en komt controleren of de voorstelling geschikt is voor kinderen. Het is lange tijd onduidelijk of zij deel uitmaakt van de voorstelling. Ze verbiedt Hendrik IV om te vloeken, waarna hij alternatieve scheldwoorden verzint zoals “goedverdamme”, “gutverdumme”, “fuuk en truut” en “kuut”. De jury vindt dit slim en grappig: je begrijpt wat hij eigenlijk wil zeggen, maar het klinkt net anders. Sommige juryleden overwegen deze woorden zelf te gaan gebruiken.

De jury lacht om alle bizarre ideeën, maar merkt op dat de voorstelling uiteindelijk een serieuze boodschap overbrengt: Hendrik IV is niet langer leuk en gezellig voor zijn vrienden. Dat heeft een verdrietig effect. Als je egoïstisch bent, denk je alleen aan jezelf, maar dat heeft meer nadelen dan voordelen. De voorstelling is extra leuk voor kinderen die graag regels overtreden, maar toont ook wat er gebeurt als je doorslaat in je eigen macht en egoïsme: je vergeet waarvoor je het allemaal doet en wat er om je heen gebeurt.