Rombout Swanborn investeert €60 miljoen in revolutionair zonnefoliebedrijf: Potentie voor massaproductie!

Slechts enkele maanden na het faillissement van het zonnefoliebedrijf HyET Solar, heeft ondernemer Rombout Swanborn een nieuwe onderneming opgericht met de naam HyET Solaris, met een startkapitaal van 60 miljoen euro. Het doel van dit nieuwe bedrijf blijft hetzelfde: het commercieel toepassen van dunnefilmtechnologie in zonnepanelen op grote schaal.

Rombout Swanborn lanceert opnieuw een bedrijf in de zonne-energiesector. Zijn vorige bedrijf, HyET Solar, ging in april failliet, maar nu is hij terug met HyET Solaris en een investering van 60 miljoen euro van durfkapitalisten Aequitas Carbon en Abbeydale Partners.

In Arnhem zijn nu twee startende zonnefoliebedrijven gevestigd, omdat na het faillissement van HyET Solar een nieuw bedrijf, genaamd Lift PV, is opgericht door voormalige aandeelhouders. Swanborn werd uitgesloten van dit initiatief en deed in augustus een onsuccesvolle poging om toegang te krijgen tot belangrijke machines van zijn voormalige onderneming.

Met de recent aangekondigde financiering wil Swanborn, een veteraan in de industrie van flexibele zonnefolies, tegen medio 2026 een nieuwe productiefaciliteit in Arnhem operationeel hebben.

Flexibele toepassingen

De ultralichte zonnefolie maakt gebruik van dunnefilmtechnologie en kan zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht op bijvoorbeeld daken en gevels van industriële panden. Het plan is om eind 2027 te beginnen met de eerste commerciële leveringen van deze powerfoil, die geproduceerd zal worden op een modulaire productielijn met een capaciteit van 50 megawatt per jaar. Dit moet de basis leggen voor de volgende fase: een fabriek met een capaciteit van 1 gigawatt.

We spraken met Swanborn over zijn nieuwe onderneming en zijn ambities om de stap naar grootschalige commerciële productie te maken.

Heeft HyET Solaris, gezien de rechten op de oude machines bij Lift liggen, plannen om met de 60 miljoen euro nieuwe productiemachines te bouwen?

‘Ja, dat klopt. We zullen de ervaringen die we met de oude machines opgedaan hebben gebruiken om een productiefaciliteit te bouwen die 30 procent goedkoper is dan de vorige.’

Hoe staat het met de intellectuele eigendomsrechten op de zonnefolietechnologie die bij het failliete HyET Solar waren?

‘We respecteren natuurlijk de IE-rechten die nu bij Lift liggen. De situatie is dat sommige van de oude patenten verlopen zijn en dat we deels verder kunnen bouwen op onze eigen technologie. Edward Hamers, voormalig technologiedirecteur bij HyET Solar en bedenker van de op aluminium gebaseerde lichtgewicht fotovoltaïsche technologie, is nu ook betrokken bij HyET Solaris. HyET Solar was onderdeel van de HyET Group, waar nog steeds verscheidene HyET-bedrijven onder vallen. Via deze holding hebben we ook toegang tot bepaalde rechten, waaronder het gebruik van merknamen.’

Wat is het verschil tussen de plannen van Lift en HyET Solaris wat betreft de productie van powerfoils?

‘Onze nieuwe faciliteit zal complete modules produceren. Ik heb geen inzicht in wat Lift precies van plan is, maar het lijkt erop dat zij zich initieel focussen op het produceren van halffabricaten.’

Is er na de eerste productiefase van 50 megawatt extra financiering nodig voor de opschaling naar 1 gigawatt?

‘Ja, dat zal nodig zijn. Het opschalen zelf is echter niet de grootste uitdaging, omdat het een modulair systeem betreft: als één lijn werkt, kun je gemakkelijk meer lijnen toevoegen. Dit brengt ook kostenbesparingen met zich mee door schaalvergroting.’

‘Bij de eerste productiefaciliteit kijken we naar verschillende optimalisaties. Voor de nieuwe machines werken we samen met geïntegreerde teams van machinebouwers. Een cruciale stap in het proces is het aanbrengen van de siliciumlaag op de flexibele dunnefilmpanelen, wat met een vacuümproces wordt gedaan. Dit proces vereist specifieke grote vacuümkasten, maar als je kleinere kunt gebruiken zou dat kosten besparen, mits het effectief werkt.’

Zijn er plannen voor het integreren van perovskiet in de dunnefilmtechnologie van HyET Solaris?

‘We zijn bezig met de ontwikkeling van een product dat gebruik maakt van perovskiet in tandemzonnecellen. Dit gebeurt in samenwerking met onderzoeksinstituten. We zijn in een vrij unieke positie om dit commercieel haalbaar te maken. Perovskiet heeft een hoge efficiëntie, is relatief goedkoop en eenvoudig aan te brengen, maar het is gevoelig voor vocht. Daarom is een hermetisch afgesloten deklaag nodig, die momenteel erg duur is. Als alternatief kan een siliciumlaag als deklaag worden gebruikt, wat veel goedkoper is.’

Op de website van HyET Solaris wordt een efficiëntie van 18 procent vermeld voor de Powerfoil. Zijn er mogelijkheden om een hoger percentage zonlicht in stroom om te zetten?

‘De genoemde 18 procent bestaat uit twee factoren. Het huidige product met een dubbele siliciumlaag heeft een rendement van 12 procent, maar omdat je met flexibele zonnefolie oppervlakten veel beter kunt bedekken vergeleken met kristallijne panelen, win je daar 50 procent mee, waardoor je uitkomt op een vergelijkbare efficiëntie van 18 procent. Wanneer je perovskiet integreert, stijgt het rendement van de zonnefolie naar meer dan 18 procent. Met extra oppervlaktegebruik kan dit zelfs oplopen tot minimaal 27 procent.’

Hoe verhouden de kosten van dunnefilmtechnologie zich tot die van kristallijne zonnecellen bij een productievolume van 1 gigawatt?

‘Als we een perovskiet-product hebben, kunnen de prijzen dalen naar 5 tot 7 eurocent per wattpiek, wat ongeveer 10 cent per wattpiek goedkoper is dan kristallijne panelen. Vooral aan de systeemkant kun je enorme kostenbesparingen realiseren. Als de zonnefolie in de fabriek direct wordt aangebracht op membraanrollen voor dakafdichting, is er geen aparte installatie van de zonnefolie meer nodig, wat aanzienlijke kosten bespaart.’

Gezien de verwachte wereldwijde jaarlijkse toename van meer dan 600 gigawatt aan nieuwe capaciteit voor zonnepanelen, wat zijn de vooruitzichten voor dunnefilmtechnologie?

‘We zijn al bezig om licentiepartners te vinden in Azië en de Golfstaten voor onze technologie. Er ontstaat een markt die een zeer aantrekkelijk alternatief kan bieden voor kristallijne panelen. Dat is de transitie die nu plaatsvindt.’

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Change Inc., een platform voor duurzaam nieuws in het bedrijfsleven.