Undagrid-oprichter terug in Nederland: Ziet ‘nieuw ondernemersbewustzijn’

Afgelopen kerst heeft Rolf van de Velde zijn bedrijf Undagrid verkocht aan het Duitse EnOcean. Precies een jaar na deze gebeurtenis trekt hij definitief de deur achter zich dicht bij zijn IoT-onderneming. Met tal van nieuwe ideeën in zijn hoofd, keert hij terug naar Nederland. ‘Ik merk dat er tegenwoordig veel meer focus is op het ondersteunen van ondernemers.’

Begin 2024 was de overname van Undagrid, het Internet of Things-bedrijf van Rolf van de Velde, net beklonken. Het bedrijf, dat in 2015 nog werd benoemd tot Startup van het Jaar door MT/Sprout, kwam onder de vleugels van EnOcean. Dit bedrijf, gespecialiseerd in het traceren en softwarematig beheren van bedrijfsobjecten – van bagagekarren op Schiphol tot collecties in musea – zocht expansie om te kunnen groeien op de wereldmarkt met grote klanten.

De overname werd pas aan het begin van 2025 publiekelijk gemaakt, dus vorige kerst was vooral een moment van voorbereiding voor Van de Velde om zijn verhaal te kunnen doen. Het daaropvolgende jaar stond in het teken van de volledige integratie van het product en team van Undagrid binnen EnOcean. Van de Velde verlengde zijn contract met een jaar, maar het werd hem steeds duidelijker dat zijn toekomst elders lag.

Vertrek bij Undagrid op eigen verzoek

‘Het draaide voornamelijk om managementtaken, het is mooi geweest, ik vertrek op eigen verzoek zonder enige negatieve emotie. Het voelt echter wel onwennig. Na twaalf jaar dag en nacht te hebben gewerkt aan Undagrid, plus een jaar van integratie, is die dagelijkse routine plotseling weg.’

Undagrid werd onderdeel van een bedrijf met zeventig werknemers, gevestigd in München, waar een andere cultuur en andere processen heersten, inclusief kwaliteitskeurmerken en ISO-certificeringen. ‘We waren niet ongeorganiseerd, maar dit was allemaal nieuw voor ons. De manier van werken bij Undagrid moest veranderen, wat ook de reden was dat we opgingen in een groter geheel: om aan alle standaarden te voldoen die grote klanten vereisten, waren we te klein.’

Geen midlifecrisis, maar volop ideeën

Terwijl de integratie vorderde, realiseerde Van de Velde zich in het afgelopen jaar dat hij klaar was voor iets nieuws. ‘Ik ben 53 jaar. Ik zit absoluut niet in een midlifecrisis, maar ik barst van de ideeën die ik wil uitwerken en mogelijkheden die ik wil verkennen. De integratie is afgerond, wat zorgt voor een andere soort rust en ruimte.’

Wat misschien niet iedereen weet: Van de Velde woont al bijna tien jaar in München en werkte al op afstand voordat de coronapandemie dat bijna tot norm maakte. ‘Ik ging mee met mijn vrouw, die een baan kreeg in München.’ Maar nu zijn de rollen omgedraaid: hij keert begin 2026 terug naar Nederland.

Fundamentele veranderingen rondom ondernemerschap

Zijn terugkeer naar Nederland is meer dan een persoonlijke keuze. Van de Velde heeft gezien dat Nederland in beweging is. ‘Ik volg Nederland nog steeds, ondanks dat ik er al een tijdje niet meer woon. Ik voel dat er nu veel aandacht is voor het ondersteunen van ondernemerschap. Deze keer is het een fundamentele verandering, een breed besef dat ik niet eerder zag. Dat dingen niet per se moeten, maar kunnen veranderen.’

Van de Velde refereert onder andere aan het rapport-Wennink, het beleid van minister van Economische Zaken Karremans en de huidige politieke formatie. Hij heeft veel ervaring, dus hij kan de huidige focus op startups en scale-ups, op innovatie en ondernemerschap goed beoordelen. Hij was zelfs eind jaren negentig betrokken bij Twinning, de allereerste overheidsincubator in Nederland.

Van Innovatieplatform tot Techleap

Na het falen van Twinning tijdens de dotcomcrisis, richtte Van de Velde tegen de economische stroom in zijn volgende techstartup op, gericht op het volgen van voertuigen. Hij maakte het Innovatieplatform van Jan Peter Balkenende mee, evenals het beleid voor de topsectoren. Undagrid werd nog geprezen door Neelie Kroes toen zij StartupDelta leidde, en Van de Velde stond ook naast Constantijn op het podium van Techleap.

In Nederland is Invest-NL nu goed op dreef als investeerder, en er zijn plannen om dit te laten opgaan in een nationale investeringsbank. Het begint te kriebelen in München. ‘Ik was vorige week nog op een evenement van Economische Zaken waar Karremans een zaal van tweehonderd ondernemers toesprak. Het overheersende gevoel: wij kunnen dit veranderen. Het gaat mij er niet om dat we nu allemaal meer startups en scale-ups gaan bouwen, maar meer om het onderliggende fundamentele besef.’

Bezig met twee startups

Wat Van de Velde concreet gaat bijdragen aan het versterken van het Nederlandse ecosysteem is nog niet helemaal duidelijk. ‘Ik beschik over internationale netwerken, kennis en ervaring. Ik ben misschien niet het meest bekende gezicht in Nederland, maar mensen weten mij te vinden. En ik ben al betrokken bij twee startups, waarbij ik liever op de achtergrond blijf. Maar ik wil niet volledig worden opgeslokt door mijn eigen bedrijf. Dat hoor ik ook van anderen: het zou zonde zijn als je daardoor niet meer beschikbaar bent voor andere initiatieven.’

‘Ik ben een ondernemer die de ruimte wil hebben om dat ondernemerschap in te zetten. Ook binnen een grote organisatie kan ik alle kennis en kunde die ik als individuele ondernemer heb opgedaan, inzetten voor meer mensen en partijen. Daar word ik gelukkiger van.’

Wat hem wel duidelijk is: Van de Velde wil zich inzetten voor een andere manier van ondernemen. ‘Als ik nu een nieuw bedrijf start, ga ik nadenken: hoe kan dit zo duurzaam mogelijk? En dan gaat het niet alleen om CO2-vermindering of een climate tech startup, maar meer: kan dit over tien jaar nog bestaan? Kan ik mijn medewerkers een goede levensstandaard bieden, zijn ze in staat een woning te kopen, te investeren in een warmtepomp om die duurzaam te verwarmen?’

Lessen uit Duitsland: tegen de regels duwen

Welke lessen neemt hij mee terug uit Duitsland, het land van de nationale kampioenen met een stevig industriebeleid? ‘Het Duitse denken is groter, deels omdat het een groot land is. Tegelijkertijd zijn de grootste bedrijven veel meer bereid om zaken te doen met startups. Er is hier minder concentratie van bedrijven rond de grote steden, je kunt zomaar een enorm bedrijf tegenkomen in een klein dorp.’

Maar ja, Duitsland heeft ook meer bureaucratie dan Nederland, en soms moeten formaliteiten letterlijk op papier worden afgehandeld. Hoe Duitse bedrijven met die regels omgaan, beschouwt hij nog steeds als een voorbeeld voor ons. ‘Ze gaan ermee om en laten de regels soms in hun voordeel werken. Dat heb ik zelf geleerd. Soms moet je een duwtje geven, maar niet te hard, want dan gaat het mis. Natuurlijk heb ik een mening over allerlei regels, ook die in Nederland. Maar helpt het mij om ertegenin te gaan?’

Kwartiermaken in Rotterdam

Voor de eerste maanden van 2026 heeft Van de Velde nog geen concreet doel, maar wel een plan. ‘Kwartiermaken in Rotterdam en omgeving, daar liggen onze roots en daar willen we gaan wonen. En ik hoop in het eerste halfjaar enkele belangrijke stappen te kunnen zetten. Kenbaar te maken hoe ik denk over mijn bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland.’

‘Ik voel nu rust, maar ook nieuwsgierigheid in mezelf. Zo’n periode maakt je weer creatief. Ik weet: ik wil blijven bouwen. Op een manier die past bij de levensfase waarin ik me bevind. Ik wil betrokken zijn bij initiatieven waar technologie een rol speelt. Ik begin geen frietkraam, maar blijf zeker betrokken bij de techwereld.’