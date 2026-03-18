EU omarmt hyperloop: Hardt Hyperloop failliet na enkele maanden!

Na een decennium en investeringen van vele miljoenen is Hardt Hyperloop, de onderneming die zich richtte op transport via een vacuümbuis, failliet verklaard. Dit is niet het eerste hyperloopbedrijf dat failliet gaat, maar Europa heeft nog steeds vertrouwen in deze snelle en energiezuinige vervoersoptie als alternatief voor autorijden of vliegen.

Een magneettrein die door een bijna luchtledige buis schiet. Een soort buizenpost, maar dan voor mensen en goederen, die dankzij de minimale luchtweerstand extreem hoge snelheden kan behalen met een laag energieverbruik. Stel je voor, binnen dertig minuten van Amsterdam naar Parijs?

Het idee van de hyperloop spreekt zeker tot de verbeelding. Het biedt een snel en energiezuinig alternatief voor de huidige vormen van reizen zoals vliegen, treinen of autorijden en heeft in de afgelopen tien jaar talloze startups en wetenschappers beziggehouden. Alle eer aan Elon Musk, die in 2013 zijn teams bij SpaceX en Tesla een concept en een competitie liet ontwikkelen voor de ultieme hyperloop, waar ook een groep studenten van de TU Delft aan meedeed.

Deze studenten wonnen en richtten vervolgens Hardt Hyperloop op. Na jaren van hard werken, slaagden ze erin investeringen te krijgen van onder andere NS, de voormalige CEO van Booking.com Kees Koolen en de Europese Commissie. Ze realiseerden zelfs een testbuis in het European Hyperloop Center in Veendam. Echter, zoals Hardt-ceo Mars Geuze in zijn laatste interview met MT/Sprout aangaf, zouden de eerste langere trajecten pas in de jaren dertig gerealiseerd worden.

Kapitaaltekort leidt tot faillissement van Hardt Hyperloop

Deze week kwam er abrupt een einde aan deze reis door een faillissement. Door een tekort aan kapitaal moest het Nederlandse hyperloopbedrijf opgeven. Curator Sjoerd Warringa heeft nog niet aangegeven of er mogelijkheden zijn voor een doorstart.

Ondertussen zet een nieuw team van Delftse studenten, het tiende team na de oprichters van Hardt, hun versie van het futuristische buisvervoer voort. Op 12 maart presenteren zij hun hyperloopontwerp in de Nieuwe Kerk in Delft en later tonen zij deze tijdens de jaarlijkse Europese Hyperloopweek.

Virgin Hyperloop eerder al gestopt

Hardt Hyperloop is momenteel inactief en is zeker niet de eerste startup waar het project gestopt is. Twee jaar geleden beëindigde het grotere en Amerikaanse Virgin Hyperloop ook zijn activiteiten, na succesvolle tests in en rond Las Vegas. Aanvankelijk met mensen aan boord, maar later richtte het bedrijf zich op vracht.

Lange tijd was Virgin, voorheen bekend als Hyperloop One, de grote broer in de wereld van de hyperloop. Het bedrijf haalde naar schatting 450 miljoen dollar op, maar ondanks deze investeringen, waarvan een aanzienlijk deel van Virgin-oprichter Richard Branson, was het in 2023 voorbij.

EU blijft geloven in de hyperloop

Is het hyperloopconcept, een shuttle die door zeer lage luchtweerstand met snelheden van meer dan 1.000 km/u kan reizen, echt haalbaar als een wereldwijd netwerk, zoals ook de mensen van Hardt voor ogen hadden? Wat Europa betreft, is er nog steeds veel vertrouwen bij de Europese Commissie.

Vorige november bracht het Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer nog een studie uit over de kansen van de hyperloop. Dit concept is al ver voorbij de conceptfase, zoals blijkt uit de testlocatie in Nederland en de geplande testtrajecten in Spanje en Polen.

De EU steunt de hyperloop, maar er zijn nog technische uitdagingen, vooral wat betreft vacuüm- en veiligheidssystemen. Er zijn nog genoeg technische obstakels te overwinnen.

Kosten van 20 tot 36 miljoen euro per kilometer

Financieel gezien is de hyperloopinfrastructuur ook nog niet rond: de kosten worden geschat tussen de 20 miljoen en 36 miljoen euro per kilometer, exclusief stations, grond of rollend materieel. ‘De meeste huidige businesscases zijn niet financierbaar, deels door de lange doorlooptijden, onzekerheid over reizigersaantallen en prijsmodellen, en het gebrek aan duidelijke regelgeving’, stelt het rapport. Maar het rapport benadrukt ook dat de hyperloop goed aansluit bij de Europese wens om korteafstandsvluchten te beperken en tegelijkertijd het wegennet rond steden te ontlasten. ‘De gesloten infrastructuur beperkt het ruimtegebruik, vermindert geluidsoverlast en is bestand tegen extreme weersomstandigheden, waardoor het bijdraagt aan bredere duurzaamheidsdoelen’, aldus de auteurs. Daarom zou de EU er goed aan doen om in elk geval de pilotprojecten te blijven financieren.

En geduld te hebben: ‘Geen enkele ontwikkelaar verwacht operationele corridors vóór 2035-2040, en volledige netwerkeffecten zouden pas na 2060 of later haalbaar zijn. Eerdere implementatie zou kunnen plaatsvinden in vrachtvervoer of in technologische testcorridors.’

Concurrenten Nevomo en Zeleros zetten voort

Tot nu toe leek Hardt het best gefinancierd: naar schatting verzamelde het 31,5 miljoen aan subsidies en financiering voor zijn bedrijfsvoering en het testcentrum in Groningen. Mocht Hardt Hyperloop definitief ter ziele gaan, dan rust de hoop op zes andere bedrijven die in Europa actief werken aan een vergelijkbaar concept.

Het Poolse Nevomo, dat zich richt op een magnetische zweeftrein als tussenstap naar de vacuümtrein, wil bestaande spoorlijnen ombouwen tot magnetische rails. In 2022 kreeg het tot 17,5 miljoen aan subsidie en kapitaal toegezegd van EIC Accelerator.

In Spanje investeert de regio Castilla La-Mancha 50 miljoen euro in een testbuis op ware grootte voor Zeleros. Het uiteindelijke doel van de Spaanse fabrikant van een afgesloten magneettrein: van Valencia naar Madrid in een half uur. In 2023 besloten Hardt Hyperloop en Zeleros overigens samen te gaan testen en ontwikkelen om hun droom sneller richting markt te krijgen.

Swisspod claimt het wereldrecord

Het Zwitsers/Amerikaanse Swisspod is ook een speler om in de gaten te houden. Het claimde afgelopen november niet alleen het snelheidsrecord van een hyperloop op ware grootte (een bescheiden 102 km/u), maar heeft met een lengte van 500 meter ook de langste testbuis ter wereld. Die ligt overigens in Colorado, waar de startup beter uit de voeten kan dan in zijn Zwitserse thuisstad Lausanne. Het haalde eind vorig jaar een seedronde van 13 miljoen dollar op, die vooral in de VS zelf besteed gaat worden.

De Europese hyperloopbedrijven hebben inmiddels ook een brancheclub, de Hyperloop Association, die in Brussel lobbyt voor regelgeving (en waarschijnlijk subsidie).

Hoe zit het intussen met de aanjager van al dit flitsende toekomstvervoer? Elon Musk en zijn tunnelboorbedrijf The Boring Company ontwikkelden de afgelopen plannen voor allerlei hyperloop-tracés in de VS en kwam vorig jaar nog met het idee van een buis tussen Londen en New York. Maar de testlocatie bij Los Angeles heeft al een tijdje een nieuwe bestemming: die kreeg een tweede leven als parkeerterrein voor SpaceX-medewerkers.